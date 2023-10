Kevan sijoitustulos pysynyt vakaana – Murto luonnehti Varman tulosta vaisuksi

Kunta-alan ja hyvinvointialueiden eläkkeistä vastaavan Kevan sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa 4,1 prosenttia eli 2,5 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 64,2 miljardia euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 62,2 miljardia euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander toteaa, että inflaatio ja keskuspankkien koronnostot sekä huolet talouden kehityksestä ovat leimanneet näkymiä pitkin vuotta. Kevan sijoitustulos on kuitenkin myllerryksistä huolimatta pysynyt tämän vuoden aikana varsin vakaana.

- Näiden lyhyen aikavälin tapahtumien keskellä Kevan hallitus päätti kesäkuussa nostaa sijoitussalkun riskitasoa yli pitemmän aikavälin. Tavoitteena on sijoitustoiminnan keinoin taata ylisukupolvinen vakaa maksutaso, Kiander sanoi tiedotteessa.

Kevan sijoituksista hedgerahastosijoitukset tuottivat 7,7 prosenttia ja pörssiosakkeet 5,3 prosenttia. Pääomasijoitusten tuotto oli 3,6 prosenttia, korkosijoitusten 3,2 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 0,2 prosenttia.

Pitkällä aikavälillä eli vuodesta 1988 laskien kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto on ollut 3,6 prosenttia vuotta kohti.

KEVAN sijoituksista noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen osuus oli 33,1 prosenttia, korkosijoitusten 26,1 prosenttia ja pääomasijoitusten 19,4 prosenttia. Kiinteistösijoitusten osuus oli 7,5 prosenttia ja hedgerahastojen 7,3 prosenttia.

Kevan sijoituksista 34 prosenttia on Pohjois-Amerikassa. Suomessa on sijoituksista 12 prosenttia ja muualla Euroopassa 30 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden osuus on 14 prosenttia.

Kevan sijoitusjohtajan Ari Huotarin mukaan kulunut vuosi on ollut lopulta yllättävän yllätyksetön. Isompiakin liikkeitä olisi voinut tulla, hän arvioi.

- Lähdemme toteuttamaan Kevan hallituksen päättämää sijoitussalkun riskitason nostoa harkiten. Markkinoistakin riippuen se vienee vuoden puolitoista, Huotari sanoi tiedotteessa.

Keva on Suomen suurin työeläketoimija ja vastaa julkisen alan eläketurvasta.

ELÄKEYHTIÖ Varman sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 2,8 prosenttia, ja sijoitusten markkina-arvo oli kauden lopulla 57,5 miljardia euroa. Vuoden alussa arvo oli 56,2 miljardia.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto luonnehti tulosta vaisuksi. Tulosta kuitenkin kannatteli sijoitusten laaja hajauttaminen, hän totesi.

Parhaiten tuottivat listaamattomat pääomasijoitukset ja hedgerahastot, joiden tuotto oli 6,7 ja 5,0 prosenttia.

Uutista ja otsikkoa muokattu klo 9.30: täydennetty Kevan osuutta kauttaaltaan, lisätty Varman osuus.