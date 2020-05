Kiikarit valmiiksi Pihojen taistoon – lauantaina lasketaan lähiluonnon siivekkäät

Huomenna lauantaina Birdlifen Pihojen taisto kutsuu ihmiset tarkkailemaan pihapiirin lintuja ja laskemaan havaitut lintulajit.

Joka vuosi toukokuussa lintuharrastajat kokoontuvat Tornien taistoon ja kipuavat lintutorneihin ympäri Suomen kisaamaan siitä, mistä tornista havaitaan eniten lintulajeja. Koronapandemian vuoksi tämä kisa on peruttu, mutta tilalle Birdlife on kehittänyt leikkimielisen Pihojen taiston.

”Tornien taiston tapaan lasketaan, kuinka monta lajia omasta pihasta valitussa pisteessä havaitaan tapahtuman aikana. Kyseessä ei kuitenkaan ole kilpailu, vaan tarkoitus on löytää lähiluonto ja huomata, mitä kaikkea voi nähdä lähtemättä mihinkään. Pihojen taistolla halutaan levittää hyvää mieltä järjestämällä mukava lintupäivä kaikille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille”, Birdlife kertoo.

Vaikka tapahtuma on leikkimielinen, on myös Pihojen taistossa säännöt. Pihojen taistossa siivekkäitä tarkkaillaan ja lajeja lasketaan 9.toukokuuta kello 5–13. Koko aikaa ei tarvitse käyttää havainnointiin. Tapahtumaan voi osallistua yksin tai muiden samassa taloudessa asuvien kanssa. Havainnointi on sallittu omasta pihasta valitussa pisteessä.

”Se voi olla esimerkiksi terassi, parveke tai vapaasti valittu muu piste, jonka halkaisija on noin viisi metriä. Pihan ulkopuolella olevaa lintutornia tai muuta tornia ei saa käyttää havainnointipisteenä.”

Tornien taistossa edellytetään, että joukkueesta vähintään kaksi havaitsee ja tunnistaa lajin, jotta se voidaan laskea tunnistetuksi. Pihojen taistossa sen sijaan riittää, että yksi osallistujista tunnistaa lajin. Tunnistettujen lajien lisäksi voidaan laskea laajemmat määritykset. Tämä tarkoittaa, että listaan voi merkitä ”käpylintulaji”, jos on havaittu käpylintu, jota ei kuitenkaan ole pystytty määrittämään esimerkiksi pikku- tai isokäpylinnuksi.

Havainnoinnin vetoapuna ei saa käyttää nauhureita, pillejä tai muita teknisiä houkuttimia.

Oman pihajoukkueensa tulokset voi ilmoittaa lauantaina kello 16 mennessä Birdlifen sivuille avautuvalla verkkolomakkeella. Pihojen taiston tuloksia julkaistaan päivittyvällä tulossivulla.

Pihojen taisto on maksuton tapahtuma, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Kaikkien osallistujien kesken Birdlife arpoo kymmenen kirjapalkintoa.