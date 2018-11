Kiina määräsi vauvojen geenejä muokannutta tutkijaa lopettamaan

Kiinan viranomaiset määräsivät torstaina kohututkija He Jiankuin tiimeineen keskeyttämään kaiken tutkimustoimintansa.

He kertoi aiemmin tällä viikolla muokanneensa kaksosvauvojen geenejä niin, että hi-virus ei tartu heihin. Hen väitettä ei ole voitu vahvistaa.

Kansainvälinen tutkijayhteisö on tuominnut Hen toiminnan jyrkästi. Asiantuntijoiden mukaan ihmisalkioiden geenien muokkaaminen voi johtaa ei-toivottuihin mutaatioihin, joiden seuraukset voivat olla vakavia ja kestää eliniän.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan He on rikkonut Kiinan lakeja ja eettisiä säännöstöjä. Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa opiskellut He työskenteli aiemmin kiinalaisessa SUST-yliopistossa Shenzhenissä. Yliopiston mukaan He on kuitenkin ollut helmikuusta lähtien palkattomalla vapaalla.