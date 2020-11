Kiina tiukensi taas rajoituksia – maahantulo kiellettiin nyt Britanniasta, Belgiasta ja Filippiineiltä muilta kuin Kiinan kansalaisilta

Kiina on kieltänyt maahantulon Britanniasta, Belgiasta ja Filippiineiltä muilta kuin Kiinan kansalaisilta. Maan tavoitteena on estää koronaviruksen leviäminen maassa uudelleen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutta koronavirusta ja sen levittämää covid-19-tautia ilmeni ensimmäisen kerran juuri Kiinassa viime vuoden lopulla. Kun virus alkoi levitä muualla maailmassa kevään aikana, Kiina sulki rajansa kaikilta ulkomaalaisilta. Matkustusrajoitusta hellitettiin sittemmin asteittain niin, että ulkomaille jumiin jääneet saivat palata suurlähetystöstä saatavalla erikoisluvalla negatiivisen testin ja kaksiviikkoisen karanteenin jälkeen.

Käänne käytännössä tapahtui keskiviikkona, kun Kiinan suurlähetystö Britanniassa ilmoitti Kiinan väliaikaisesti kieltävän maahantulon Britanniasta kaikilta paitsi Kiinan kansalaisilta. Samanlaiset ilmoitukset on saatu myös Kiinan lähetystöistä Belgiasta ja Filippiineiltä.

Torstaina Kiinan ulkoministeriö puolusti päätöstä kutsuen sitä ”kohtuulliseksi ja reiluksi”. Ministeriön mukaan Kiina hyödyntää ratkaisussaan monissa muissa maissa käytössä olleita keinoja ja perustaa päätöksensä muuttuvaan pandemiatilanteeseen.

Britanniassa koronavirustilanne on absoluuttisissa luvuissa mitattuna yksi maailman vakavimpia, ja Belgiassa on kirjattu eniten koronavirustartuntoja asukasta kohti. Niin Britanniassa, Belgiassa kuin Filippiineillä on voimassa eriasteisia koronasulkuja.

Kiina on tiukentanut vaatimuksia myös monista muista maista saapuville. Kiinaan matkaavien on esitettävä paikallisen Kiinan suurlähetystön vahvistama terveystodistus, jossa on tulokset korkeintaan kahta vuorokautta aiemmin otetuista PCR- ja vasta-ainetesteistä.