Kiinalaisen kiinteistöjätti Evergranden ahdinko jatkuu – pörssikurssit laskussa Aasiassa

Tokion Nikkei-indeksi syöksyi yli kaksi prosenttia, ja Hongkongin Hang Seng -indeksi laski yli prosentin. Manner-Kiinan pörssi pysyy tänään kiinni kansallisen juhlapyhän takia.

– Maanantaina suljettuna ollutta Japanin pörssiä odotetaan dominoivan myyntitoimeksiannot, kun sijoittajia lannistaa Kiinan Evergranden talouskriisin aiheuttama maailmanmarkkinoiden tilanne, sanoi vanhempi strategi Yoshihiro Ito Okasan Online Securities -yrityksestä viestissään.

Pörssikurssit olivat eilen laskussa ympäri maailmaa, kun maakaasun hinnan nousu ja kiinalaisen kiinteistöjätti Evergranden talousvaikeudet ovat huolestuttaneet sijoittajia. Laskua ovat vauhdittaneet myös muun muassa inflaation kiihtyminen, Yhdysvaltain keskuspankin kaavailut kiristää rahapolitiikkaa sekä koronaviruksen deltamuunnoksen leviäminen.

Etenkin Hongkongin pörssikursseja painava Evergrande-yhtiö on aiemmin hyötynyt vuosikymmenen verran jatkuneesta kiinteistöbuumista, ja se on muun muassa laajentanut toimintaansa yli 280 kiinalaiskaupunkiin. AFP:n mukaan yhtiölle on kuitenkin kertynyt velkaa noin 300 miljardin dollarin verran, mikä rasittaa sen mainetta, luottoluokitusta ja osakkeen hintaa.