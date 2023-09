Kiinan ulkoministeri vierailee Venäjällä – maan liittolaiset alkavat olla vähissä

Kiinan ulkoministeri Wang Yi (Kuvassa) aloittaa tänään vierailun Venäjällä, Kiinan ulkoministeriö kertoo. Ministeriön mukaan Wang on maassa turvallisuuskeskustelujen vuoksi torstaihin saakka. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeri vierailee maassa Venäjän turvaneuvoston puheenjohtajan Nikolai Patrushevin kutsumana. Wang osallistuu Kiinan ja Venäjän strategisiin turvallisuusneuvotteluihin, jotka käydään ministeriön mukaan jo 18:tta kertaa.

Kiina ja Venäjä ovat strategisia liittolaisia, ja molemmat maat mainostavat usein ”rajatonta” kumppanuuttaan sekä taloudellista ja sotilaallista yhteistyötään.

Ukrainassa käymänsä hyökkäyssodan vuoksi Venäjällä on ollut pulaa liittolaisista, ja maa on suunnannut katsettaan muun muassa Kiinaan. Maiden välit ovatkin tiivistyneet entisestään sodan myötä. Kiina on kieltäytynyt arvostelemasta Venäjän hyökkäyssotaa, jonka iso osa muusta maailmasta on tuominnut laittomaksi.

Venäjällä Wangin on määrä tavata venäläiskollegansa Sergei Lavrov, ja Kiinan ulkoministeriön mukaan kaksikko aikoo tapaamisensa yhteydessä keskittyä pyrkimyksiin vahvistaa yhteistyötä kansainvälisellä näyttämöllä.

- Tulossa on yksityiskohtainen näkemysten vaihto kysymyksistä, jotka liittyvät ratkaisuun Ukrainassa, sekä tavoista varmistaa Aasian ja Tyynenmeren alueen vakaus ja turvallisuus, ministeriön edustaja sanoi.

KIINA on pyrkinyt ottamaan neutraalin aseman Venäjän Ukrainassa käymään sotaan liittyen ja samalla tarjonnut Venäjälle elintärkeän diplomaattisen ja taloudellisen pelastusköyden sen kansainvälisen eristäytymisen syventyessä.

Kiina ei ole kuitenkaan osallistunut sotaan avoimesti tai toimittanut tappavia aseita Venäjälle.

Viime kuussa Kiinan puolustusministeri Li Shangfu vieraili Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja peräänkuulutti tiiviimpää sotilaallista yhteistyötä.

Viime kuukausina maat ovat suorittaneet yhteisiä meri- ja ilmapartioita. Näistä jälkimmäiseen Etelä-Korea joutui vastaamaan lähettämällä varotoimena hävittäjät taivaalle.

Korkean tason yhteydenpito Kiinan ja Venäjän välillä näyttää tiivistyvän, sillä Venäjän presidentin Vladimir Putinin avustajan mukaan Putinin on määrä vierailla Kiinassa lokakuussa.

Maaliskuussa presidentti Xi Jinping teki valtiovierailun Moskovaan ja julisti maiden välisten suhteiden etenevän uuteen aikakauteen.

VIIME VIIKOLLA Venäjällä vieraili Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un, joka tapasi visiittinsä yhteydessä myös Putinin kanssa.

Pohjois-Korean valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoi maanantaina, että Kim ilmaisi vierailun päätteeksi sydämelliset kiitoksensa Putinille ja Venäjän johdolle heidän erityisestä huolenpidostaan ja sydämellisestä vieraanvaraisuudestaan.

Hän toivoi myös Venäjälle vaurautta ja sen kansalle hyvinvointia, KCNA lisäsi.

Pohjois-Korean tärkein liittolainen ja taloudellinen hyväntekijä on Kiina. Tästä huolimatta Kim sanoi Venäjän-visiittinsä yhteydessä, että Pohjois-Korea asettaisi kahdenväliset suhteet Venäjän kanssa ykkösprioriteetikseen.

Yhdysvaltalaisviranomaiset ja asiantuntijat ovat sanoneet, että Venäjä on kiinnostunut ostamaan Pohjois-Korealta ampumatarvikkeita käytettäväksi Ukrainassa. Pohjois-Korea puolestaan kaipailee apuja muun muassa satelliittiteknologiansa kanssa.

UKRAINAN mukaan Venäjä kaavailee tuovansa pohjoiskorealaisia työläisiä miehittämilleen alueille Itä-Ukrainassa, kirjoittaa ukrainalainen uutissivusto Kyiv Independent. Asiasta on kertonut sivuston mukaan Ukrainan kansallisen vastarinnan keskus.

Putinin väitetään yrittäneen saada Pohjois-Korean avaamaan diplomaattisia edustustoja Donetskiin ja Luhanskiin helpottaakseen pohjoiskorealaisten työntekijöiden tuontia miehitetyille alueille. Näiden työntekijöiden tavoitteena olisi keskuksen mukaan avustaa rakennusprojekteja Venäjän hallinnassa olevilla ukrainalaisalueilla.

Keskuksen mukaan Venäjän aiemmat yritykset rekrytoida Keski-Aasian työvoimansiirtolaisia armeijaan antavat ymmärtää, että hallinto ei pysty kasaamaan riittävästi työntekijöitä Venäjän rajojen sisältä.

Keskuksen mainitsemien mahdollisten venäläissuunnitelmien kohtalo on joka tapauksessa epäselvä, sillä Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi toimittajille 15. syyskuuta, etteivät Putin ja Kim allekirjoittaneet sopimuksia tapaamisensa aikana.