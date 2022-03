Kiinassa eniten koronatartuntoja liki kahteen vuoteen – yhdeksän miljoonan asukkaan kaupunki koronasulkuun

Kiinassa rekisteröitiin sunnuntaina liki 3 400 uutta koronatartuntaa. Määrä on merkittävä, sillä Kiinassa ei ole liki kahteen vuoteen rekisteröity näin suurta määrää tartuntoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muun muassa Shanghaissa on pistetty kiinni kouluja, Jilinin kaupunki on suljettu osittain ja Yanji lähellä Pohjois-Korean rajaa kokonaan. Yanjissa on liki 700 000 asukasta.

Yhteensä omikron- ja deltavariantin tartuntoja on todettu parissakymmenessä Kiinan maakunnassa.

Tartuntojen leviämisellä on ollut myös poliittisia seurauksia: sekä Jilinin kaupunginjohtaja että Changchunin terveysviranomaisten johtaja saivat potkut jo lauantaina. Changchunin yhdeksänmiljoonainen kaupunki pantiin koronasulkuun perjantaina.