Kiinnostavatko eurovaalit tai RKP:n puheenjohtajuus? – Anders Adlercreutz avaa tilannetta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz ei asetu ehdolle eurovaaleissa. Hän vahvistaa aiemmin Hufvudstadsbladetille kertomansa asian Demokraatille.

Adlercreutz sanoo, ettei “loppujen lopuksi” yllättynyt RKP:n puheenjohtajan, opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin tänään tulleesta ilmoituksesta lähteä eurovaaliehdokkaaksi.

– Kyllä minä tämänkin aamun puoluehallituksen perusteella päättelin, että tämä olisi se kanta, mihin hän oli kääntymässä, Adlercreutz kommentoi.

Henriksson kertoi ottavansa paikan EU-parlamentissa vastaan, jos hän tulee vaaleissa valituksi.

– Siinä tapauksessa pidän luontevana, että syksyllä järjestetään puoluekokous uuden puheenjohtajan valitsemiseksi, Henriksson totesi mediatilaisuudessaan tänään.

RKP:n varsinainen puoluekokous on kesällä viikko eurovaalien jälkeen ja Henrikssonin mukaan mahdollisen puheenjohtajavaalin kannalta se tulisi liian nopeasti heti EU-vaalien jälkeen.

Voisiko ylimääräiseen puoluekokoukseen viittaaminen olla Henrikssonin intressissä siinä mielessä, ettei häntä voitaisiin lähteä haastamaan jo varsinaisessa puoluekokouksessa heti eurovaalien jälkeen. Tällä tavalla tarjottuun pohdintaan Adlercreutz toteaa, ettei hän ole tällaista kuviota ajatellut. Hän vaikuttaa allekirjoittavan Henrikssonin näkemyksen ylimääräisestä puoluekokouksesta.

– Ajattelen, että ylimääräinen (puoluekokous) tarkoittaa sitä, että puoluekokous ei tule heti viikko vaalien jälkeen, vaan jää vähän aikaa esimerkiksi vaalikiertueelle. Näen tämän tältä kantilta. Pidän hyvänä, että jää sitten mahdollisuus kunnollisiin keskusteluihin, Adlercreutz vastaa ollen puheenjohtajan linjoilla.

Olet samaa mieltä siitä, että puheenjohtajavaalia ei voisi käydä heti viikko eurovaalien jälkeisessä puoluekokouksessa?

– Voitaisiin toki käydä, mutta sehän jää kyllä vähän lyhyeksi se aika. Ja kun tietenkin moni asia riippuu sen edeltävän viikon tapahtumista. Siitä näkökulmasta tuntuu perustellulta, että katsotaan myöhäisempi aika ylimääräiselle puoluekokoukselle, jos sellaiselle tulee aihetta.

Kai puheenjohtajan voisi haastaa, vaikka hän on ehdolla eurovaaleissa, jo kesän puoluekokouksessa?

– Toki, eihän siinä varmaan teknistä estettä ole.

Onko mahdollista, että haastaisit?

– Ei minulla kyllä ole mitään sellaisia ajatuksia. Tässä nyt katsotaan nämä EU-vaalit. Jos EU-vaalit tuottavat sellaisen tuloksen, että hän (Henriksson) on väistymässä, sen jälkeen alkavat varmaan kaikkien osalta puheenjohtajapohdinnat.

Oletko silloin käytettävissä?

– Kuten olen aikaisemminkin sanonut, RKP:n tulevaisuus ja menestys ovat minulle tärkeitä asioita. Senkin takia siinä tilanteessa vakavasti harkitsen ehdokkuutta. Koen, että tässä on nyt kaikkien hyvä kevään aikana keskittyä paitsi omaan työhönsä myös eurovaaleihin ja vaikuttaa siihen, että saisimme mahdollisimman hyvän tuloksen.

RKP:N viimeaikaiset kannatuslukemat eivät näytä järin vahvoilta. Peruskannatuksessa on puolueen kannalta toivomisen varaa.

Kannatuksesta kysyttäessä Adlercreutz toteaa, että asia on syytä ottaa vakavasti ja pohtia, miten puolueen visiota voisi kirkastaa. EU-vaalin osalta hän kuitenkin sanoo olevansa varsin luottavainen siihen, että RKP:n paikka ei ole vaarassa. RKP:n kannattajien tiedetään äänestävän vaaleissa melko hanakasti.

Itsestäänselvyytenä paikkaa ei voi kuitenkaan Adlercreutzin mukaan ottaa ja sen saavuttaminen vaatii työtä.

– Onhan sellainen tilanne, jossa puheenjohtaja on (eurovaali)ehdokkaana, hyvä tilanne, Adlercreutz näkee.

Hän muistuttaa, että vaaleihin on ilmoittanut lähtevänsä myös muun muassa entinen presidenttiehdokas, kansanedustaja Eva Biaudet. Henriksson toivoo, että muitakin kansanedustajia lähtisi vielä mukaan.

TAPAHTUI RKP:ssä eurovaalien osalta mitä tahansa, puolueessa käytäneen joka tapauksessa taustalla puheenjohtajapeliä.

Adlercreutz toteaa tähän, että keskustelua on käyty, asiasta on kyselty ja artikkeleita on kirjoiteltu, mitä voi pitää jonkinlaisena puheenjohtajapelinä.

– Mutta kyllä minä uskon, että ehkä laajasti on sellainen näkemys, että puolueiden kannattaa keskittyä yksiin vaaleihin kerrallaan, hän kuitenkin painottaa.