Kiinteistömaailma: Omakotitalonsa pienempään kerrostaloasuntoon vaihtavalle jää käteen aiempaa suurempi väliraha

Omakotitalomyyjän saama väliraha pienempään rivi- tai kerrostaloon muutettaessa on venähtänyt jopa lähes 100 000 euroa kahden vuoden takaisesta, kertoo Kiinteistömaailma.

– Isossa osassa Suomen kaupunkeja asuntojen arvonkehitys on ollut viimeisen kahden vuoden ajan suotuisa niille, jotka ovat vaihtamassa omakotitalosta pienempään rivi- tai kerrostaloon, kertoo Kiinteistömaailman analyytikko Tony Korkala tiedotteessa.

Omakotitalojen hintoja on nostanut suuri kysyntä. Viime kesänä ensimmäistä kertaa lähes 15 vuoteen pienten kerrostaloasuntojen hintakehitys jäi suhteellisesti jälkeen isompien perheasuntojen hinnankehityksestä. Näin on käynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla.

– Vaikkapa sellaisella pariskunnalla, jolla lapset ovat muuttaneet pois kotoa ja tilantarve vähentynyt, on nyt mahdollisuus merkittävästi paremman välirahan saamiseen näillä paikkakunnilla kuin vielä kaksi vuotta sitten, Korkala sanoo.

Pirkkalassa Tampereen kupeessa väliraha on paisunut jopa 229 000 eurolla. Helsingissä väliraha on noussut 88 000 eurolla. Muita välirahan huomattavia kasvattajia ovat Espoo, Kirkkonummi, Lohja, Hämeenlinna, Tampere ja Rovaniemi, joissa väliraha on venähtänyt yli 50 000 eurolla.