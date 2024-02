Kiistelty Putin-haastattelu tehty – yhdysvaltalaisjuontajan useat ulostulot Kremlille mieluisia

Yhdysvaltalaisjuontaja Tucker Carlsonin kiistelty Venäjän presidentin Vladimir Putinin haastattelu julkaistaan torstaina Yhdysvaltain aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Carlson kertoo asiasta Instagramissa.

Haastattelu on määrä esittää Carlsonin omalla Tucker Carlson Network -alustalla perjantain vastaisena yönä kello yhdeltä Suomen aikaa.

Carlson on ollut tuoreeltaan vierailulla Venäjällä ja maan hallinto on vahvistanut, että juontaja on haastatellut Putinia