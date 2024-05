Kiistelty “venäläislaki” hyväksyttiin Georgiassa – kansanedustajien tunteet kuumenivat tappeluksi asti

Georgiassa parlamentti on hyväksynyt hallituksen kiistellyn lakiesityksen ulkomaista vaikuttamista vastaan, kertovat paikalliset mediat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äänestystä lain kolmannessa ja ratkaisevassa käsittelyssä edelsi pitkä istunto, jossa tunteet kuumenivat ajoittain tappeluksi kansanedustajien välillä.

Parlamenttirakennuksen ulkopuolelle pääkaupungissa Tbilisissä oli kokoontunut tuhansia lakia vastustavia mielenosoittajia sekä heitä vastaan lähetettyjä poliiseja.

Lain mukaan yli viidenneksen rahoituksestaan Georgian ulkopuolelta saavien medioiden ja kansalaisjärjestöjen on rekisteröidyttävä ulkomaisten etujen ajajiksi. Venäjällä on voimassa vastaava laki, minkä vuoksi sen vastustajat ovat ristineet hallituksen esityksen “venäläislaiksi”.

Parlamentti kokoontui ratkaisevaan istuntoon puoliltapäivin eli kello 11 Suomen aikaa.

LAKIESITYSTÄ vastaan on osoitettu kiivaasti mieltä huhtikuusta lähtien. Esityksen vastustajien mukaan laki on tarkoitettu opposition hiljentämiseen ja sen tarkoituksena on viedä Georgia takaisin Venäjän vaikutuspiiriin.

Tuhannet mielenosoittajat saartoivat maanantaina Georgian parlamenttia illan myöhäisille tunneille saakka. Yön laskeuduttua monet lähtivät pois mutta vakuuttivat palaavansa takaisin tänään.

- Palaamme aamulla. Tämä laki tullaan hyväksymään, ja meidän on osoitettava vastustuksemme, lääkäri Levan Avalishvili, 57, perusteli.

Georgian pääministeri Irakli Kobakhidze vakuutti jo maanantaina, että lakiesitys tullaan hyväksymään. Kobakhidze varoitti, että jos viranomaiset antaisivat periksi, Georgia menettäisi itsemääräämisoikeutensa ja saattaisi “helposti kokea Ukrainan kohtalon”. Heti ei ollut selvää, mitä pääministeri tällä lausahduksella tarkoitti.

Kobakhidzen mukaan periksi antaminen merkitsisi myös sitä, että sen jälkeen mielenosoittajat vaatisivat hallitusta perumaan toimensa samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja maahanmuuttoa vastaan.

PARLAMENTIN lakivaliokunta hyväksyi maanantaina kiistellyn lakiesityksen noin minuutin kestäneessä istunnossa, mikä mahdollisti esityksen tuomisen koko parlamentin täysistuntoon tiistaina.

Georgian Eurooppa-mielinen presidentti Salome Zurabishvili on sanonut, ettei hän aio vahvistaa kiisteltyä lakia. Se todennäköisesti vain viivyttää prosessia, koska parlamentti voi kumota presidentin veton yksinkertaisella enemmistöllä.

Yhdysvallat kehotti maanantaina Georgian johtoa pysymään kohti EU:n jäsenyyttä vievällä tiellä ja muistutti kiistellyn lakiehdotuksen vievän vastakkaiseen suuntaan.

Politico-verkkolehden mukaan EU:ssa on valmisteltu yhteistä kannanottoa Georgian lakihanketta vastaan, mutta sanamuodoista sopiminen on jäänyt kiinni Unkarin ja sitä tukevan Slovakian vastustuksesta.

Politicon lähteiden mukaan lausunto onkin todennäköisesti tulossa EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin nimissä, koska sellaisen antamiseen ei vaadita 27 jäsenmaan yksimielisyyttä.

EU:n komission tiedottaja varoitti vain hetki ennen parlamentin äänestystä, että laki on vakava este maan pyrkimykselle liittyä EU:n jäseneksi.