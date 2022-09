”Kiitän tuesta myös oppositiota” – Valtiovarainministeri Saarikko esitteli alijäämäisen kriisibudjetin

Hallitus on valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan kasannut viimeistä budjettiaan maailmassa, jossa on varauduttava yllätyksiin. Saarikon mukaan yllätykset eivät välttämättä ole myönteisiä. Simo Alastalo Demokraatti

– Tiedämme jo nyt, että se hyvä talouden kasvu, joka oli vielä käsillä alkuvuodesta, uhkaa hidastua merkittävästi ensi vuodelle. Se tarkoittaa ikäviä asioita sekä yrityksille että työllisyydelle, Saarikko sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina.

Vuosi sitten budjetin tekemistä vaivannut koronapandemia on Saarikon mukaan vaihtunut epävarmuudeksi, joka liittyy Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksiin. Eurooppaa piinaa energiapula ja ostovoimaa rapauttava inflaatio, joka nousi Suomessa kesällä 7,8 prosenttiin. Oman osansa soppaan tuovat Euroopan keskuspankin tekemät koronnostot. Velkaan liittyvä nollakorkojen aika alkaa Saarikon mukaan olla ohi.

– Olosuhteet ovat hyvin epävarmat.

Saarikon mukaan budjettiriihen päätöksillä pyritään luomaan toivoa ja luottamusta tilanteesta säikähtäneille kotitalouksille. Saarikko kuitenkin myönsi hintojen nousun voivan pitkittyä, jolloin edessä voi olla taantuma.

RIIHEN PÄÄTÖKSISSÄ ei Saarikon mukaan voitu ennakoida syksyn palkkakierroksen vaikutuksia. Hän esitti tiedotustilaisuudessa työmarkkinaosapuolille toiveensa vastuullisista ja kauaskantoisista päätöksistä.

Johdannon jälkeen Saarikko pääsi käsiksi budjetin lukuihin ja totesi valtiontalouden alijäämän kasvavan valtiovarainministeriön aiemmasta ehdotuksesta ensi vuodelle 1,7 miljardilla, eli kaikkiaan 8,1 miljardiin euroon. Suurempana taustaselityksenä on rakenteellinen, pysyvä alijäämä, joka on Saarikon mukaan muodostunut valtiontalouteen 10 vuoden kuluessa. Nyt nähtävään lisäykseen on Saarikon mukaan johtanut muun muassa inflaation vaikutus jo päätettyihin sosiaaliturvan indeksitarkistuksiin. Inflaatio on nostanut myös väylänpidon kustannuksia aiemmista arvioista.

Verotuloja puolestaan alentavat energiapaketin yhteydessä tehdyt päätökset, joilla tuetaan tilapäisesti kotitalouksia. Pisteenä iin päällä ovat kasvaneet valtionlainojen korkomenot.

– Sen (alijäämän) korjaaminen on poikkeuksellisen vaikeaa olosuhteissa, joista me kaikki jaamme yhteisen arvion. Ja tässä kiitän tuesta myös oppositiota. Jaamme arvion siitä mihin asioihin on nyt satsattava. Suomen turvallisuuteen ja ihmisten pärjäämiseen ostovoimahuolien keskellä. Näiden äärellä me olemme ratkaisuja tehneet.

ALIJÄÄMÄ PITÄÄ Saarikon mukaan sisällään määräaikaisia ja täsmällisiä toimia ostovoiman turvaamiseksi ja sähkön hinnan nousun hillitsemiseksi. Kyse ei siis ole pysyvistä menolisäyksistä tai pysyviksi kaavailluista veronkevennyksistä.

– Budjettiesitys on viime keväänä päätetyn menokehyksen mukainen. Ratkaisut myös alentavat kokonaisveroastetta noin puolella prosenttiyksilöllä.

Hallitus pitää esityksessään kiinni aiemmin sopimistaan pysyvistä 370 miljoonan euron säästöistä.

Puolustushallinto saa etukäteen Ukrainan sodan myötä luvatun miljardin lisärahoituksensa. Myös poliisien määrä pidetään hallitusohjelmassa sovitulla tavalla 7500:ssa. Uusiutuvaan energiaan laitetaan niin ikään etukäteen sovitun mukaisesti 220 miljoonaa euroa. Riihessä päätettiin myös 2500 uuden hoiva-avustajan kouluttamisesta.

Osana hallituksen sähköpakettia on kotitalousvähennyksen yhteydessä toteutettava määräaikainen sähkövähennys. Kaikkein pienituloisimmille on luvassa sähkötukea. Toimien hintalappu on 300 miljoonaa euroa. Saarikon mukaan tiedot tarkentuvat lähiaikoina valmistelun myötä. Ennakkotietojen mukaisesti hallitus alentaa sähkön arvonlisäveron määräaikaisesti 10 prosenttiin. Alennus tulee voimaan joulukuun alusta ja jatkuu huhtikuun loppuun. Veropäätöksen hinta on noin 200 miljoonaa euroa.

– Asumistuen lämmitysnormeihin tehdään pieni korjaus. Samalla hallitus suosittaa, että energiayhtiöt myöntäisivät suuria laskuja saaneille tavanomaista pidempiä maksuaikoja.

SAARIKON MUKAAN julkisomisteisia energiayhtiöitä suositellaan hillitsemään hintojen nostoa. Myös windfall-voittoveron valmistelu aloitetaan. EU:lle Suomi lähettää Saarikon mukaan terveisiä, joissa se toivoo sekaisin olevaan sähkömarkkinaan helpotusta.

”Yli 110 000 lasta tässä maassa asuu pienituloisessa perheessä”

– Ongelma ei ole syntynyt vain Suomessa vaan koskee koko eurooppalaista sähkömarkkinaa maakaasun hinnan ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.

Budjettiriihestä tuotiin ulos myös määräaikaisia ostovoiman vahvistamiseen tähtääviä esityksiä erityisesti lapsiperheitä silmällä pitäen.

– Tämän arvovalinnan taustalla on se, että jo 1990-luvun lamassa lapsiperheköyhyys kaksinkertaistui Suomessa eikä sen taso ole sen jälkeen laskenut. Yli 110 000 lasta tässä maassa asuu pienituloisessa perheessä ja näissä kodeissa arki on nyt valtavan hankalaa.

Perheille maksetaan 23. joulukuuta ylimääräinen lapsilisä, jota ei huomioida tulona toimeentulotuessa. Määräaikaisiin toimiin kuuluu myös ensi vuodelle kaavailtu opintorahan huoltajakorotus, lapsilisän yksinhuoltajakorotus ja toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden perusosan korotus ja työttömyysturvan lapsikorotus. Parannukset ovat Saarikon mukaan pieniä, mutta niistä on oltu hallituksessa yksimielisiä.

Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pysyvästi.

Eläkkeet nousevat ensi vuoden alusta tasoa korottavan indeksin ja sote-verouudistuksen vuoksi. Saarikon mukaan 1600 euron bruttoeläke nousee noin sadalla eurolla. Verojen jälkeen noususta jää käteen noin 75 euroa.

YLI 60-VUOTIAIDEN työtulovähennystä parannetaan. Saarikon mukaan kyse on työllisyystoimesta.

– Merkittävänä pidämme myös sitä, että lääkekattoon ei tulla tekemään ensi vuonna normaalia hintatarkistusta eli lääkekatto ei nouse hintojen nousun myötä.

Riihessä päätettiin myös vahvistaa Itä-Suomen elinvoimaa, joka on kärsinyt muun muassa venäläisten turistien vähentymisestä. Elinvoimaa kohennetaan noin 80 miljoonan euron edestä. Kokonaisuuteen liittyy myös pilottina 25 kunnassa toteutettava opintolainahyvitys. Suurin osuus rahoista kuluu raideliikenteen vahvistamiseen.

Hallitus ei kriisistä huolimatta tingi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotavoitteestaan. TKI-rahat on edelleen tarkoitus nostaa 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Pienet- ja keskisuuret yritykset saavat etukäteen sovitun TKI-verovähennyksen.