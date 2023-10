Kiitos, EU: savolaisten ylpeys ”Suonenjoen mansikka” sai nimisuojan

Suonenjoen mansikka on nyt nimisuojattu tuote. EU-komissio on hyväksynyt Suonenjoen mansikka -nimen rekisteröinnin, kertoo Ruokavirasto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nimitystä saa tästedes käyttää vain puutarhamansikasta, jota viljellään Suonenjoen ja sen lähikuntien alueella Pohjois-Savossa.

Suojattua maantieteellistä merkintää haki Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys. Mansikkaa on viljelty Suonenjoella jo vuodesta 1916 eli runsaat sata vuotta.

Nimisuojan tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja väärennöksiltä. Euroopan unionissa on suojattu noin 3 500 nimitystä, joista 14 on suomalaisia.