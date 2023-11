Kiivaat katutaistelut ovat jatkuneet Gazassa – kaikki viestiyhteydet taas poikki

Israelin joukot ja äärijärjestö Hamasin taistelijat ovat käyneet maanantaina kiivaita katutaisteluja Gazan kaupungissa siitä huolimatta, että kansainvälinen yhteisö ja lukuisat avustusjärjestöt ovat vaatineet humanitaarista tulitaukoa alueelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hamasin kontrolloiman alueen terveysministeriön mukaan ainakin 200 ihmistä sai surmansa Israelin iskuissa Gazan alueen pohjoisosiin ja Gazan kaupunkiin viime yönä. Gazassa Israelin hyökkäyksen aiheuttamien kuolonuhrien määrä on noussut yhteensä yli 10 000:n, kertoo äärijärjestö Hamasin kontrolloima alueen terveysministeriö. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

- Iskemme Hamasin kimppuun ja etenemme tukikohta tukikohdalta suunnitelmamme mukaan ja järjestelmällisenä pyrkimyksenämme poistaa Hamasin sotilaallinen kyvykkyys, Israelin armeijan edustaja Jonathan Conricus sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

- Meillä on maajoukkoja, panssareita, pioneereja. He iskevät ja he myös ohjaavat tulta ilmasta, Conricus jatkoi ja sanoi armeijan keskittyvän erityisesti Hamasin maanalaiseen tunneliverkostoon.

Israelin asevoimat kertoi sunnuntaina, että sen joukot ovat edenneet rannikolle ja katkaisseet Gazan kaistan kahteen osaan, pohjoiseen ja etelään. Gazan kaupunki on ollut saarrettuna jo useita päiviä.

YHDYSVALTALAISTEN viranomaislähteiden mukaan Gazan pohjoisosissa on edelleen noin 350 000 ihmistä, vaikka Israel on toistuvasti kehottanut siviilejä lähtemään sekä lentolehtisin että tekstiviestein. Israelin armeijan mukaan armeija sallii edelleen siviilien lähteä Gazan pohjoisosista humanitaarista käytävää pitkin.

Kaikki viestiyhteydet Gazaan katkesivat jälleen sunnuntaina, eivätkä puhelimet tai internet toimineet myöskään varhain maanantaina.

Sen sijaan Rafahin rajanylityspaikka Gazan ja Egyptin rajalla on avattu maanantaina uudelleen evakuointeja varten, ja ensimmäiset ambulanssit ovat päässeet toimittamaan haavoittuneita Egyptiin. Myös Gazassa jumissa olevien ulkomaalaisten evakuointien Egyptiin on määrä jatkua tänään.

Rajanylityspaikka oli suljettuna viikonloppuna, koska haavoittuneiden palestiinalaisten evakuoinnista sen kautta tuli kiistaa.

Hamas hyökkäsi kuukausi sitten Israeliin ja tappoi Israelin viranomaisten mukaan yli 1 400 ihmistä, valtaosin siviilejä. Hamasin hallussa on ollut siitä lähtien yli 240 panttivankia.

GAZAN sota on kiihdyttänyt väkivaltaisuuksia myös Länsirannalla, missä yli 150 palestiinalaista on saanut surmansa yhteenotoissa Israelin joukkojen ja Israelin siirtokuntalaisten kanssa sen jälkeen kun sota alkoi.

Maanantaina israelilainen naissotilas haavoittui vakavasti veitsihyökkäyksessä miehitetyssä Itä-Jerusalemissa. Rajavartijat ampuivat hyökkääjän.

Israelin armeija kertoi niin ikään ottaneensa maanantaina kiinni tunnetun palestiinalaisaktivistin Ahed Tamimin, 22. Tamimista tuli kuuluisa sen jälkeen, kun hänet kuvattiin 14-vuotiaana puremassa israelilaissotilasta, joka yritti ottaa kiinni hänen pikkuveljensä.

Armeijan mukaan Tamimin epäillään levittäneen raakaa juutalaisvastaista propagandaa.