Kiljunen: “Tässä vaiheessa valiokunnan ymmärrys on se, että varsinaisesta merirajasta ei olisi kysymys”

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Kiljusen (sd.) mukaan valiokunnalla on valtava tarve saada lisää tietoa Venäjän mahdollisista aikeista siirtää merirajojaan Itämerellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meidän viranomaisillakaan ei ole selkeätä näkemystä siitä, mitä kaikkea tässä nyt on ikään kuin tarkoituksena, Kiljunen sanoi toimittajille.

Ulkoasiainvaliokunta keskusteli Venäjän mahdollisista aikeista merirajojensa siirtämiseksi kokouksessaan keskiviikkona. Valtiosihteeri Jukka Salovaara ja muita ulkoministeriön edustajia oli kertomassa asiasta valiokunnalle.

Kiljusen mukaan myös ulkoasiainvaliokunta on tällä hetkellä asiassa mediatietojen varassa. Hänen mukaansa kysymyksessä ei kuitenkaan olisi varsinaisen Suomen ja Venäjän välisen merirajan tarkastaminen.

- Tässä vaiheessa valiokunnan ymmärrys on se, että varsinaisesta merirajasta ei olisi kysymys. Jos olisi kysymys Suomen ja Venäjän välisestä merirajasta, se on kahden välinen sopimus ja siitä täytyy tietenkin käydä keskustelu Suomen ja Venäjän välillä, Kiljunen sanoi.

- Se mitä olemme ymmärtäneet on, että kysymys on sisäisestä alueveden rajan potentiaalisesta tarkastamisesta. Jos on jostain enemmästä kysymys, niin siihen tietenkin sitten palataan ja se käydään läpi, Kiljunen jatkoi.

Kiljusen mukaan valtiot tarkastelevat jatkuvasti teknisesti rajojaan.

- Suomen ja Ruotsinkin välisen Tornionjoen keskiviivaa määritellään aina sen mukaan, miten luonnonolosuhteet vaihtelevat. Tämä on ihan normaalia kanssakäymistä, Kiljunen sanoi.