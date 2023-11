Kiljunen: Venäjä pyrkii häikäilemättömästi horjuttamaan kansainvälistä turvapaikkajärjestelmää

Suomen itärajalla turvapaikanhakijoiden määrä on lisääntynyt Venäjän päästäessä rajansa yli kolmansien maiden kansalaisia, joilla ei ole tarvittavia matkustusasiakirjoja. Viitteitä on nyt siitä, että Venäjä pyrkii turvapaikanhakijoiden välineellistämiseen rajalla ja horjuttamaan näin Suomen ja suomalaisten turvallisuudentunnetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Venäjän tapa pyrkiä vaikuttamaan Suomeen turvapaikanhakijoiden avulla on häikäilemätöntä ja täysin tuomittavaa, sanoo ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) tiedotteessaan.

Kiljusen mukaan jkyse on hybridivaikuttamisesta, jolla halutaan heikentää kansallista turvallisuutta ja vaikuttaa kohdemaan politiikkaan.

– Samoin on toiminut muun muassa Valko-Venäjä ohjatessaan ihmisiä Puolan, Latvian ja Liettuan rajalle. Ihmisoikeusjärjestöt ovat puolestaan raportoineet turvapaikanhakijoiden kaltoinkohtelusta EU-maiden toimesta, Kiljunen sanoo tiedotteessa.

– Suomen tulee toimia asiassa tiukasti, sillä vaikka kyse on toistaiseksi vain pienistä ihmismääristä, tekona turvapaikanhakijoiden välineellistäminen on vakava. Se on kiusantekoa Suomea kohtaan ja rajaturvallisuutemme häiritsemistä, sekä heikossa asemassa olevien ihmisten hyödyntämistä julmalla tavalla, hän jatkaa.

– Turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että Suomi pystyy vastaamaan hybridivaikuttamiseen rajallaan, joka on myös EU:n ja Schengen-alueen ulkoraja. Suomen tulee varmistaa riittävät resurssit rajavalvonnassa nyt ja tulevaisuudessa. Samaan aikaan Suomen tulee kaikissa tilanteissa noudattaa ihmisoikeusperusteista ulkopolitiikkaa ja päätöksenteossa tulee seurata kansainvälistä oikeutta, kuten kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

KILJUSEN mukaan isossa kuvassa Venäjän toiminnassa ja pyrkimyksissä on kyse koko kansainvälisen, sopimusperustaisen turvapaikanhakujärjestelmän horjuttamisesta.

– Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-säädöksissä. Keskeisin näistä on toisen maailmansodan tuhojen jälkeen sovittu 1951 pakolaissopimus. Geneven pakolaissopimus velvoittaa tarjoamaan turvapaikan ihmisille, joilla on siihen oikeus pakolaissopimuksen määritelmän perusteella. Sopimukseen on kirjattu myös palauttamiskieltoa koskevat määräykset, ja siinä kielletään rankaisemasta turvapaikanhakijaa laittomasta maahantulosta.

– Hybridivaikuttamisen suhteen Suomen linjan tulee olla selkeä: turvaamme oman rajamme ja kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Kaikkien eurooppalaisten maiden vastuulla on varmistaa, että vahvistamme, emmekä romuta kansainvälistä sopimusperäistä järjestelmäämme. Silloin pitkällä tähtäimellä palvelisimme vain diktaattoreiden ja ihmisoikeuksista piittaamattomien tahojen etuja, Kiljunen sanoo tiedotteessaan.