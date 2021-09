Kimi Räikkönen: ”Tämä on tässä”

Formula ykkösten maailmanmestari Kimi Räikkönen lopettaa F1-uransa tämän kauden päätteeksi. Hän kertoi asiasta keskiviikkona Instagramissa. Räikkönen ajaa tällä kaudella Alfa Romeolla, jonka vauhti on jäänyt heikoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Tämä on tässä. Tämä on viimeinen kauteni formula ykkösissä. Tein päätöksen asiasta jo viime talven aikana. Se ei ollut helppo päätös, mutta tämän kauden jälkeen on aika uusille asioille. Kausi on yhä käynnissä, mutta haluan kiittää perhettäni, kaikkia tallejani, kaikkia jotka ovat olleet mukana kilpa-ajourallani ja erityisesti kaikkia suurenmoisia faneja, jotka ovat kannustaneet minua koko ajan, Räikkönen kirjoitti.

– Formula ykköset ovat ohi minun osaltani, mutta elämässä on paljon muuta, mitä haluan kokea ja mistä haluan nauttia, 41-vuotias Räikkönen jatkoi.

Räikkönen debytoi MM-sarjassa 2001 Sauberin ratissa. Nuorukaisen ennakkoluulottomat ajo-otteet kiinnittivät McLarenin huomion, ja menestystalli pestasi suomalaisen jo seuraavalle kaudelle. Räikkönen ajoi hopeanuolella viisi kautta kunnes siirtyi Ferrarille. Hän voitti maailmanmestaruuden Maranellon punaisissa 2007, mutta vetäytyi sarjasta vain kaksi vuotta myöhemmin.

Tauon aikana Räikkönen keskittyi ralliautoiluun ja osallistui kilpailuihin myös lajin MM-sarjassa. Hän palasi formularadoille 2012 Lotuksen ohjaimissa ja voitti F1-osakilpailun viimeksi 2018, kun ajokkina oli jälleen Ferrari. Alfa Romeota hän ohjasi kolme viimeistä kauttaan.

Räikkösellä on kaksi lasta vaimonsa Minttu Räikkösen kanssa.