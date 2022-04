Kinder-munia vedettiin markkinoilta salmonellaepäilyn vuoksi – Ruokavirastolta ohjeet turvallisten tuotteiden tunnistamiseen

Ruokavirasto on ohjeistanut tarkemmin turvallisten Kinder-munien tunnistamisessa. Belgian Arlonissa valmistetut Kinder-tuotteet on vedetty markkinoilta salmonellaepäilyn vuoksi, mutta muissa tehtaissa valmistettuja tuotteita voi myydä ja ostaa tavalliseen tapaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruokaviraston mukaan Suomessa on myynnissä ainakin Puolassa valmistettuja Kinder-munia. Niiden kääreeseen on selvästi merkitty valmistuspaikka. Lisäksi niissä päiväysmerkintä on oranssilla pohjalla oleva valkoinen teksti, kun taas Belgiassa valmistetuissa munissa teksti on musta valkoisella pohjalla.

Belgian Arlonissa valmistettujen tuotteiden epäillään aiheuttaneen salmonellatapauksia useissa EU-maissa.