Kiovassa voimakkaita räjähdyksiä varhain perjantaina

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu ainakin kaksi voimakasta räjähdystä varhain perjantaina. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP, yhdysvaltalaisuutiskanava CNN sekä brittilehti Guardian.

Medioiden mukaan Ukrainan sisäministerin neuvonantaja kertoo, että Kiovaan olisi tehty perjantaiaamuna ohjusisku.

Guardianin mukaan Ukrainan sisäministeriö kertoo ampuneensa alas venäläiskoneen maan pääkaupungissa. Lehden mukaan väitettä ei ole pystytty vielä varmistamaan. Epäselvää on myös onko Kiovan taivaalta ammuttu alas lennokki, lentokone vai mahdollisesti ohjus.

BBC:n mukaan yhdeksänkerroksisen talon kerrotaan olevan tulessa.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko jakoi Twitterissä kuvan rakennuksesta, jonka seinässä on ammottava aukko. Klitshkon mukaan ainakin kolme ihmistä on haavoittunut ”raketin sirpaloitumisen” seurauksena, ja heistä yksi on kriittisessä tilassa.