Kirja-arvio: Aika, muisti ja unohdus – nobelisti Modiano tutuissa tunnelmissa

Nobelisti Patrick Modiano (s. 1945) palaa uudessa romaanissaan vakioaiheidensa äärelle. Esa Mäkijärvi

Modianon uusimmassa romaanissa Chevreusen vuodet seurataan Jean Bosmansia, hahmoa eräästä Modianon aiemmasta kirjasta.

Bosmans on seitsemänkymppinen romaanikirjailija, joka yrittää saada selkoa menneisyytensä tukahdutetuista tapahtumista. Ne liittyvät hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan kohtaamiinsa hämärämiehiin, jotka ovat vähintään haamuina hänen perässään.

Rikosromaanimainen juoni pysyy melko muodottomana. Ensinnäkin Bosmans on kertomakirjailija, eikä heihin voi tunnetusti luottaa. Toiseksi ikämiehen muisti on reikäinen. Bosmansilla on kuitenkin sisäinen pakko tehdä tiliä menneisyytensä kanssa. Chevreusen vuosissa hänen kerrotaan kasvaneen rikollisten kanssa, karanneen sisäoppilaitoksesta ja eläneen jatkossakin levottomasti. Vuosikymmenten etäisyyden päästä hän luonnehtii entistä minäänsä merkilliseksi.

MODIANO OSAA luoda tunnelmaa. Ajan kuluminen, muistaminen ja unohtaminen ovat hänen vakioaiheitaan. Kirjallisuuden Nobelin vuonna 2014 saadessaan häntä hehkutettiin juuri muistamisen mestariksi. Hän ei anna meidän unohtaa toista maailmansotaa ja sen kollektiivista traumaa, avainteemaansa. Chevreusen vuosissa sotaa ei juuri mainita, mutta sen levottomat ajat elävät esimerkiksi henkilöhahmojen hahmottomuudessa, juurettomuudessa ja surumielisyydessä. Hekin ovat maailmanpalon lapsia.

KIRJAT

Patrick Modiano:

Chevreusen vuodet

Suom. Lotta Toivanen

WSOY 2024, 170 s.

Bosmans keksii, että ainoa tapa olla joutumatta menneisyyden nujertamaksi on vangita se kirjoittamaansa romaaniin. Chevreusen, Pariisin lähellä sijaitsevan idyllisen laakson mainitseminen tekee hänet levottomaksi, joten hän järkeilee: ”Mutta koska menneisyyttä ei voisi elää uudelleen eikä oikaista, paras tapa tehdä haamut lopullisesti harmittomiksi ja pitää ne loitolla olisi muuntaa ne romaanihenkilöiksi.” (s. 33)

Modiano tuntuu tosin tällä kertaa kiinnostuneemmalta yksityisestä kuin yleisestä. Historian suuriin käänteisiin viitataan, mutta toisin kuin vaikkapa W. G. Sebaldilla tai Günter Grassilla, ne eivät nouse aivan yhtä tärkeiksi Bosmansin henkilökohtaisten kokemusten, havaintojen ja tuntemusten kanssa.

CHEVREUSEN VUOSISSA on kolme aikatasoa: lapsuus, nuoruus ja vanhuus. Tapahtumapaikkoina toimivat Pariisi ja sen lähistö. Samoille paikoille palataan yhä uudelleen, mikä on luonnollista, sillä ihmiset viihtyvät tutuissa ympäristöissä ja päätyvät kiertämään kehää.

Modianon romaanin nimi herättää mielikuvia maaseudulla vietetyistä idyllisistä kesistä. Hänen proosansa tapailee niitä vastaavalla vähäeleisellä kauneudella kuin Bo Carpelanin fiktio. Kuten Carpelanin Kesän varjot (2005), Modianon uutuus kurottaa kohti päähenkilönsä identiteetin muodostumisen kannalta keskeisiä hetkiä. Molemmat käsittelevät traagisia asioita, esimerkiksi kaiken katoavaisuutta, mutta lopulta lohduttavasti.

Toisin kuin Carpelanilla, Modianolla muistot, olivat ne sitten tukahdutettuja tai ei, ovat ahdistavan epävarmalla pohjalla. Bosmans ei toimi Chevreusen vuosien minäkertojana, mutta koska tarina kerrotaan vain hänen näkökulmastaan, kerrontaa määrittelee epäluotettavuus. Jopa valehtelu on mahdollista, sillä aika ”oli pikkuhiljaa häivyttänyt hänen elämänsä eri vaiheet, mikään niistä ei liittynyt seuraavaan, niin että elämä oli yhtä katkonaista myllerrystä ja jopa muistamattomuutta.” (s. 55)

Nobelisti kyseenalaistaa realistisen, objektiivisuuteen pyrkivän romaanin. Taitavinkaan prosaisti ei pysty tavoittamaan elämää kaikessa monimutkaisuudessaan. Chevreusen vuodet, saippuamaisen taideromaanin, on suomentanut varmalla otteella Lotta Toivanen. Hänen ranskasta välittämiään lauseita on ilo lukea.

MITÄ PIDEMMÄLLE Chevreusen vuodet etenee, sitä rentoutuneemmaksi sen teksti muuttuu. Bosmansin, liikkeessä eläneen miehen, sisäinen levottomuus ja juureton yksinäisyys ajoivat hänet kirjoittamaan. Hän irtautuu entisestä vangitsemalla sen romaaniin: ”Hän oli saanut kirjansa melkein valmiiksi ja vuodattanut siihen kaiken viime vuosien painolastin ja pimeyden.” (s. 148)

Kirjoittamisen akti mahdollistaa menneisyyden enemmän tai vähemmän rehellisen käsittelemisen. Bosmans huokaisee helpotuksesta: ”Menneet kuukaudet olivat kadonneet kesään niin kuin valokuva hiljalleen haalistuu auringossa. Kaupunki vaikutti nyt poissaolevalta ja odottavalta, tai pikemminkin aika oli kuin pysähtynyt. Hän oli päässyt painolastista, jota oli pelännyt joutuvansa kantamaan harteillaan koko elämänsä.” (s. 151)

Paluussa Chevreusen laaksoon ja sen vuosiin on kyse myös paluusta rikospaikalle. Nobelistin mittapuulla kohtalaisen romaanin ytimessä olevan salaisuuden paljastetaan olevan Guy Vincent -nimisen roiston maaseututalon seinän sisään muuraama aarre. Ei kummoinen: ”Kultaharkkoja jotka pintaa rapsuttaessa paljastuisivat pelkäksi lyijyksi. Postisäkkejä täynnä arvottomia vanhoja mustan pörssin seteleitä. Amerikkalaisia savukekartonkeja le trafic des blondes -salakaupan jäljiltä.” (s. 170)

Löytymättä jäänyt aarre paljastuu tosin Bosmansille vain unessa. Se on kangastus.