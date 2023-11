Kirja-arvio: Avainlajit elämän edellytysten luojina

Kalkkarokäärme, tiikerihai, termiitti, susi… Pekka Wahlstedt

Noita mainittuja eläimiä monet pitävät ikävinä tai pelottavina, jopa suorastaan pahislajeina. Mutta mainitut ”pahikset” ovatkin itse asiassa hyviksiä, jopa luonnon hyvinvoinnin kannalta korvaamattomia avainlajeja.

Näin esittävät Bonnier-palkittu journalisti Juha Kauppinen ja kuvittaja Janne Toriseva teoksessaan Korvaamattomat, ja lupaavat, että heidän kirjansa luettuaan ihminen näkee luonnon pysyvästi toisin.

KIRJAT

Jukka Kauppinen & Janne Toriseva:

Korvaamattomat

Kertomuksia maailman avainlajeista

Siltala 2023, 96 s. Kertomuksia maailman avainlajeistaSiltala 2023, 96 s.

Korvaamattomat-kirja esittelee noin 30 kasvi- ja eläinlajia maapallon eri kolkilta. Sen alussa siinä määrittellään avainlaji: se on jokin yksi tietty laji, joka luo olemassaolon edellytykset suurelle joukolle muita lajeja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa elävä laivakilpikonna kaivaa lapiomaisilla eturaajoillaan käytäviä, jotka voivat tarjota jopa sadoille muille eläimille ”asunnon” ja turvapaikan.

PELÄTTY SUSI tekeekin hyvää tehdessään pahaa sorkkaeläimille. Metsästyksellä hävitettyjen susien palauttaminen esimerkiksi Yellowstonen kansallispuistoon on kavahduttanut sorkkaeläimet kulkemaan tiettyjä reittejä, mikä on elvyttänyt hyönteisille ja varpuslinnuille tärkeää kasvillisuutta.

Kirjanpainaja-niminen kuoriainen on ihmisen silmissä pelkkä tuholainen, joka saattaa ahmia kuolleiksi rangoiksi kokonaisia metsiä. Mutta kokonaisten metsien joutuminen kirjanpainajien ravinnoksi on ihmisen vastuulla. Kyseessä ovat talousmetsät, joissa on vähän kirjanpainajien vihollisia kannan kasvua hillitsemässä. Luonnontilaisissa metsissä kirjanpainaja tekee metsään vain aukkoja, ja valon ja varjon rajalla viihtyvät monet hyönteiset ja niitä syövät linnut.

Kirjan opetuksia voisi tiivistää siten, että luonnon tasapaino pysyy yllä kun hyviksiä ja pahiksia on sopiva määrä sopivassa suhteessa kumpiakin. Tasapainon järkkyminen ja pahisten muuttuminen todellisiksi pahiksiksi on poikkeuksista pääpahis ihmisen aikaan saannosta.

KIRJA PÄÄTTYY jääkarhuun ja kysymykseen, kuuluuko se avainlajeihin. Vastaus kuuluu, että ei ainakaan vielä. Jääkarhu saa tyytyä luokitukseen ”sateenvarjolaji”. Siis laji, jota suojelemalla tullaan auttamaan myös monia muita lajeja. Tehokkainta jääkarhun suojelua on pysäyttää ilmastonmuutos, joka uhkaa sulattaa napajäätiköt. Avainlaji sille on siis ihminen.

Kirjan antia voikin kiteyttää niin, että tähän asti muita lajeja tieltään raivannut ihminen on ollut avainlaji käänteisessä, elämän edellytyksiä tuhoavassa mielessä. Nyt Kauppisen ja Torisevan kirja tarjoaa mainion tilaisuuden kääntää kurssia.