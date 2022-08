Kirja-arvio: Hendrix-kirjallisuus lasketaan pian hyllykilometreissä – lusikkansa soppaan on nyt pistänyt myös konkari Philip Norman

Beatlesista, Rolling Stonesista ynnä muista 1960-luvun rockin merkkibändeistä ja niiden jäsenistä erikseen on kirjoitettu monen mielestä jo tarpeeksi. Uutta tietoa tai näkökulmaa ei enää juuri irtoa. Pekka Wahlstedt

Mutta kun tiedetään, että nykyään rock-artisteja, yhtyeitä ja levyjä ponnahtaa pintaan viikossa yhtä paljon kuin 1960-luvulla vuodessa, on olemassa vaara, että vanhoja huippuja ei osata enää etsiä uuden valtavan tarjonnan alta. Säännöllisin väliajoin ilmestyviä opuksia tarvitaan siis muistuttamaan tuosta kadonneesta rockin kulta-ajasta. Yksi useimmin uusia ja taas uusia kirjoja poikivista tähdistä on Jimi Hendrix.

ROCKIN SUURNIMISTÄ paljon elämäkertoja ja muita kirjoja kirjoittanut konkari Philip Norman käy uudessa kirjassaan hyvin perusteellisesti läpi kitarakuninkaan elämää taaperosta asti. Ja kaaren loppupäässä kuvataan Hendrixin menehtyminen ja kuolinpäivän kulku lähes kellontarkasti vaihe vaiheelta, monista näkökulmista.

KIRJAT

Philip Norman:

Wild Thing – Jimi Hendrixin lyhyt ja vaikuttava elämä Suom. Jussi Niemi

Aviador 2022

Norman selvittää myös, miten Hendrixin vertaansa vailla oleva lahjakkuus huomattiin heti, ja ne harvat, jotka jotka suhtautuivat välinpitämättömästi dissasivat, taisivat tehdät niin vain kateudesta. Hyvä esimerkki Jimin kyvystä omaksua nopeasti uutta ja muuttaa se omanlaisekseen, oli legendaariseksi muodostunut esiintyminen svengaavassa Lontoossa. Sitä tuli katsomaan maan koko rock-aristokratia, muun muassa The Beatlesin jäsenet.Heidän Sgt.Pepper -albuminsa oli ilmestynyt vain kolme päivää aiemmin, mutta Jimi nappasi nimibiisin settiinsä ja esitti sen – harjoittelematta – omalla tavallaan. Paul McCartney oli kuulemma haltioitunut, vaikka Hendrixin tulkinta jätti ”Maccan” version kirkkaasti varjoonsa.

Kuuluisalla Montereyn festivaalilla vuonna 1967 Hendrix vei kitaran kanssa rakastelun, polttamisen ja hajoittamisen niin huippuunsa paholaisenpunaisissa housuissaan, että kun muille esiintyjille hurrattiin, Jim kohtasi vain kunnioittavan ja hämmentyneen hiljaisuuden lavalta poistuessaan.

Myös levyjä kehuttiin kilpaa. Outoa on, miksi tuo kitaravirtuooseista taitavin soitti loppujen lopuksi instrumenttiaan levyillä varsin vähän. Studiolevyillä kappaleet ovat kolmen neljän minuutin pituisia ja kitarasooloja kuullaan korkeintaan puolen minuutin jaksoissa. Ainoastaan Band of Gypsys -levyllä soolot saattavat venyä usean minuutin pituisiksi, mutta kyseessä onkin livelevy.

Kirjassa ei itse levyistä kerrota paljonkaan, usein vain sinänsä mielenkiintoisista kappaleiden syntytaustoista. Eninten huomiota saa yksi isoimmista Jimi-bravuureista, kolmannella pitkäsoitolla Electric Ladyland oleva, Bob Dylanin tekemä kappale All Along The Watchtower. Itse tuosta LP:stä kerrotaan kirjassa Jimin levyistä vähiten, vaikka se on, yleisen käsityksenkin mukaan, Hendrixin levytysuran huippu.

Hendrixiä riepoteltiin kaikkialla, niin rahanahneiden managerien, seksinnälkäisten fanien, huumeiden tarjoajien kuin muiden siipiveikkojen taholta. Henkimaailman jutuista innostunut kitaristishamaani ounastelikin kuolevansa ennen kuin täyttää kolmekymmentä vuotta. Tämä on tallennettu myös vähän ennen kuolemaa tehtyyn lauluun Send My Love Linda: ”She made the sun shine in my eye/ God, let me hold her once more before I die…”

KIRJA VILISEE myös enemmän tai vähemmän valaisevia anekdootteja ja triviajuttuja. Tähän tapaan: afrokampauksen – kansalaisoikeustaistelijoiden tunnuksen ja ylpeyden – Hendrix nappasi ihailemansa Bob Dylanin 1966 ilmestyneen levyn Blonde on Blonde kansikuvasta; rumpali Mitch Mitchell valittiin rumpaliksi arpomalla; idea kitaran tuhoamiseen syntyi Jimin yrityksestä suojella soitinta lavalle rynnistäviltä faneilta heittämällä sen käsistään.

Tai musiikin teekemiseen liittyen: Creamin basisti Jack Bruce sävelsi klassikon Sunshine of Your Love Hendrixin keikan inspiroimana; Jimin tunnetun laulun The Wind Cries Mary sanat ovat anteeksipyyntö hänen tyttöystävälleen tämän tekemien ruokien moittimisesta; Jimin kuuluisan lavapyromanian tiivistänyt kappale Fire juontui piristävästä takkatulesta, joka oli kovasti lämmittänyt hänen sydäntään Noel Reddingin äidin luona vietettynä jouluna jne.

Kiintoisampaa on lukea Hendrixin ja toisen neron, jazzin suuren edelläkäviän ja uudistajan Miles Davisin kohtaamisesta ja suunnitelmista. Kohtalo löi esteen, kun tuon session järjestänyt Paul McCartney oli riitaantunut muiden beatlejen kanssa ja päätynyt hermoromahduksen partaalle. Yksi nauha kuitenkin syntyi, mutta sitä ei ole koskaan julkaistu, vaikka kyseessä on kirjan mukaan ”huikein jazz-rock-fuusio, mitä kuvitella saattaa”. Valitettavasti kappaleen erinomaisuutta ei avata sen enempää, eikä kerrota, miksi sitä ei ole julkaistu.