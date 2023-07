Kirja-arvio: Likaisen työn tekijät tuovat toisenlaista näkökulmaa ilmastopoliittiseen debattiin

Ilmastonmuutos on tämän ajan suuria globaaleja kysymyksiä ja yhä myös kiistanaiheita. Yhtäältä kaupunkilaiset ympäristöaktivistit haluavat ajaa alas ilmastonmuutosta vahvistavia tapoja luoda energiaa, toisaalla taas näillä tavoilla energiaa tuottavat vastustavat aktivistien pyrkimyksiä. Pekka Wahlstedt

Miikka Pirisen, Karoliina Paanasen ja Minea Koskisen yhteistyönä syntynyt Likainen työ -kirja tasapainottelee kiintoisasti noiden kahden rintaman välillä. Sen kirjoittajat, palkitut journalistit, edustavat kaupunkilaisuutta, ja matkustavat maalle näkemään ja kuulemaan maaseudun yrittäjien argumentteja. Kirja on kertomuksen muotoon puettu, mikä tuo tehokkaasti maaseudun ihmisten monille kaupunkieläjille tuntemattomaksi jääneen arkitodellisuuden konkreettisesti silmien eteen.

Oman näkökulmansa ilmastopoliittisiin kysymyksiin antavat kirjassa myös Yhdysvaltain hiilikaivosalueella Länsi-Virginiassa elävät ihmiset.

Kirjan kuvituksena nähtävistä valokuvista on koottu myös näyttely, joka on parhaillaan nähtävissä Työväenmuseo Werstaalla Tampereella.

KIRJAT

Miikka Pirinen, Karoliina Paananen, Minea Koskinen:

Likainen työ

Ilmastopolitiikan voittajat ja häviäjät

Like 2023. Ilmastopolitiikan voittajat ja häviäjätLike 2023.

TURVETUOTTAJIEN ongelmana on, että kun heiltä halutaan viedään elinkeino, juuri mitään ei tarjota tilalle. Heidät on jätetty yksin.

Turvetuottajat ovatkin itse kehittäneet korvaavia tapoja tienata leipäänsä, mutta jotkut yrittävät kovalla vauhdilla nostaa turvetta niin kauan kuin se vielä on mahdollista. Traaginen paradoksi on, että Ukrainan sota on antanut turvetuottajille lisäaikaa…

Kirjassa todetaan, että poliitikot vahingoittavat välinpitämättömyydellään myös itseään, koska he pelaavat tällöin populistien pussiin. Esimerkiksi Donald Trump sai kaivostyöläisiltä roppakaupalla ääniä asettumalla heidän asiansa ajajaksi. Suomessa turveyrittäjiä ovat puolustaneet ensin keskustalaiset ja sittemmin perussuomalaiset.

KIRJAN TEKIJÄT osaavat käyttää vastakkainasetteluja hyväkseen. Kun he haastattelevat ympäristöaktivisteja poliitikoista elokapinallisiin ja muihin ruohonjuuritason toimijoihin, nämä tuntuvat elävän täysin eri maailmassa. Kirja kärjistää asetelmaa surutta laittamalla vastakkain yli kahdeksankymppisen, koko elämänsä turvetuottajana toimivan miehen ja nuoren kirkasotsaisen kaupunkilaisidealistin.

Kirjan sympatiat kallistuvat vanhan elämänkokemuksesta puhuvan yrittäjän puolelle. Kirjassa polemisoidaankin, että monet vihreät aktivistit liikkuvat paljon lentämällä maailman kolkasta toiseen – ja lentäminen vasta ilmastoa muuttaakin. Tosin kirjaan haastateltu vihreä poliitikko pesee kätensä tästä työntämällä syyn työnantajan harteille.

Toki myös kirjan tekijät itse kuuluvat likaisesta työstä vapaisiin kaupunkilaisiin. Likainen työ -teoksesta jääkin hieman sellainen maku, että sen kirjoittajat haluavat keventää huonoa omaatuntoaan sympatisoimalla moisen työn tekijöitä. Siinä ei ole sinänsä mitään pahaa.

Likainen työ -näyttely on avoinna Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 6.8.2023 saakka ti-su 11-18 (vapaa pääsy).