Kirja-arvio: Monumentaalinen jazz-klassikko tulvii henkimaailman asioita

Monien mielestä jazz-musiikin kaksi kaikkien aikojen parasta levyä ovat Miles Davisin Kind of Blue (1959) ja John Coltranen A Love Supreme, joka näki päivänvalon vuonna 1965. Pekka Wahlstedt

Levyt ovat niin niin merkittäviä, että niistä molemmista on kirjoitettu oma kirjansakin. Kind of Bluesta tehty on vuodelta 2001 (suomennos 2009) ja nyt suomennosvuorossa on ollut A Love Supreme (alkuteos 2002). Molemmat on kirjoittanut yksi ja sama mies, amerikkalainen musiikkijournalisti ja -histrorioitsija Ashley Kahn. Myös suomentaja on molemmissa sama eli Petri Silas.

Saksofonisti John Coltranen levy on omistettu itse Jumalalle. Ei persoonalliselle, vaan universaalille. Tätä tukee se tosiseikka, että A Love Supreme kolahti sekä mustille että valkoisille kuulijoille, sekä jazz-friikeille että rockia kuunteleville ihmisille, niin aikansa kukkaislapsille kuin monen sukupolven rock-muusikoille; levyyn hurahtaneista voi alkuun luella vaikka Neil Youngin, Joni Mitchellin, Carlos Santanan, Stevie Wonderin, Bonon…

KIRJAT

Ashley Kahn:

A Love Supreme – John Coltranen testamentti

Suomentanut Petri Silas

Aviador 2021, 355 s.

A Love Supreme -levyn pyhyyttä ja legendaarisuutta korostaen kaikki sen tekemiseen osallistuneet ihmiset ovat jo siirtyneet siihen maailmaan, josta levykin voimansa saa. Viimeisenä lähti toissa vuonna, 82-vuotiaana, pianisti McCoy Tyner. Muita levyn musikantteja olivat basisti Jimmy Garrison ( 1934-1976) ja rumpali Elvin Jones (1927-2004), alansa terävintä huippua hekin.

John Coltrane itse menehtyi keuhkosyövän nujertamana vain 40-vuotiaana heinäkuussa 1967.

Uskonnollisia vaikutteita yli rajojen

Ashley Kahnin kirjassa jazzin klassikkolevy, sen tausta, tekoprosessi ja vaikutus kuvataan yksityiskohtaisen tarkasti alun gongin lyönnistä lopun hartaaseen rukoukseen. Ja tietysti valotetaan itse mestari Coltranenn taustaa ja tietä levyn luomiseen.

Coltrane syntyi uskonnolliseen perheeseen vuonna 1926. Hän pohti uskonasioita jo kauan ennen A Love Supremen syntyä. Hän luki ahkerasti pyhiä kirjoituksia kuten hindujen Bhagavad Gitaa ja juutalaisten Tooraa sekä intialaisguru Yoganandan elämäkertaa. Hän ei ollut yhden opin kannattaja, eikä hän myöskään perinteiseen tapaan asettanut uskontoa ja populaarikulttuuria vastakkain.

Coltrane lumoutuikin nopeasta mutta keskittymistä vaativasta bebopista. 1950-luvulla hän soitti Miles Davisin yhtyeessä (hän soitti myös mainitulla Davisin suurella mestariteoksella Kind of Bluella). Noina aikoina hän alkoi myös vetää heroiinia, minkä myötä hän vieraantui uskostaan. Vieroituksen kiirastulen läpikäytyään hän löysi uskon ja Jumalan uudestaan: hän ymmärsi tilanteensa niin, että heroiiniin lankeaminen oli vain osa suurta kosmista suunitelmaa, jonka tähtäimessä oli valaistuminen ja sitä ilmentävä musikki.

Kahnin kirjasta köytyy hienoja huomioita Coltranen kyvystä ilmaista jumalaa soiton avulla. Kääntekevällä mestariteoksellaan hän tekee esimerkiksi yllättäviä hyppyjä sävellajista toiseen haluten tällä ilmaista, että Jumala on kaikkialla ympärillämme. Pitkien, välillä harmonisten, välillä revittelevien improvisaatioiden lomassa on hiljaisia taukoja, joilla on yhtä tärkeä tai usein jopa tärkeämpi merkitys kuin varsinaisilla äänillä, onhan idän ajattelussa hiljaisuudella ja olemattomuudella tärkeä merkitys sanojen takaisen todellisuuden ilmentäjinä.

Joku on joskus maalaillut, että Richard Wagnerin musikki on Jumalan puhetta. A Love Supreme -teoksen ja tekijöiden kohdalla tämä todentuu varsin sananmukaisesti.

A Love Supreme levyn perusidean voi kiteyttää vaikka näin: uskonnollisen kokemuksen välittäminen ja synnyttäminen sanojen sijaan äänillä ja musiikilla. Siinä ajattelun mukaan sanat ja opit rajaavat, ne rakentavat sääntöjä ja hierarkioita. Sen sijaan rajojen yli virtaava ja tulviva musiikki puhuttelee kaikkia. Musiikilliset improvisaatiot johtavat coltranelaisissa visioissa uskonnollisiin improvisaatioihin, ja näin se musiikki on yhdistänyt idän ja lännen ihmisiä sekä uskontoja poikkeksellisella voimalla.