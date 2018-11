Kirja-arvio Pauliina Rauhalan Finlandia-ehdokasromaanista: Herätysliikkeen kootut tabut

Pauliina Rauhala (s. 1977) ei pelkää kirjoittaa kipeistä asioista. Hänen kaksi romaaniaan käsittelevät vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen problematiikkaa. Esikoinen ”Taivaslaulu” (2013) myi erinomaisesti ja sai useita tunnustuksia. Tuore ”Synninkantajat” on puolestaan ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi.

Synninkantajat sijoittuu 1970-luvun lopun Pohjanmaalle. Tapahtumapaikka on Kylä, jossa eletään Jeesuksen paluun ja maailmanlopun odotuksessa. Paikka on täynnä vanhoillislestadiolaisia. Heidän fundamentalistisuutensa johtaa periytyviin traumoihin.

Useat kertojat tuovat eri näkökulmista esiin hengellisen väkivallan, pitkälti vaietun asian. Viisi päähenkilöä eroavat toisistaan tarpeeksi ollakseen samaistuttavia. Heitä yhdistää kiihkeä usko: ”Ja kun pasuuna kutsuu, silloin me lennämme arkilla niin kuin ilmalaivalla kirkkauden vuorelle, koko perhe, suku ja Jumalan valtakunta, ylemmäs muita, kultakruunuissa ja valkeissa vaatteissa, taivaan kunniaan ja Karitsan hääjuhliin, maankorven kuoppaisilta kiviteiltä ikikirkkaille enkelparven teille.”

Etenkin Kylän vanhat asukkaat näkevät kaikkialla syntiä ja uskovat tuhon olevan lähellä. Nuoret eivät suhtaudu todistamaansa yhtä ynseästi, mutta joutuvat hysteeristen vanhempien vaikuttamiksi. Rauhalan kirjan nimi viittaa juuri näihin nuoriin. He toimivat sijaiskärsijöinä ja kantavat yhteisön syntejä.

Kyky nähdä toisin

Pauliina Rauhalan kieli on helppolukuista ja kirkasta, mikä kertoo huolellisesta kypsyttelystä. Sävy on hieman vanhahtava, mutta se on tarkoituksellista, sillä Rauhala ammentaa aineksia esimerkiksi kansanperinteestä ja uskonnollisista teksteistä. Ratkaisu on siis perusteltu, vaikkakaan ei täysin toimiva.

KIRJAT Pauliina Rauhala:

Synninkantajat

Gummerus 2018, 368 s.



Hankaluuksia juonen seuraamisessa aiheuttaa sen moniäänisyys. Vaikka teos sijoittuu pääasiassa menneeseen, yksi sen kertojista elää nykyhetkessä ja tutkii uskonnollisia yhteisöjä eri maissa. Hän todistaa, että uskonnot muistuttavat toisiaan ja että pyhät tekstit johtavat väärin tulkittuina pahaan.

Vanhoillislestadiolaisiin suhtaudutaan Synninkantajissa tuomitsevasti, vaikka heidät käsitetään inhimillisiksi ja siksi heikoiksi. Romaani ei kuitenkaan ole pelkkä paljastuskirja, jollaiseksi se olisi hankalan aiheensa tähden helppo lokeroida, vaan kertomus halusta hallita.

Rauhala vertaa luonnon harmoniaa ja Kylän kaaosta. Hahmot uskovat pitävänsä hallussaan totuutta, mutta se löytyy vain heidän tiukkapipoisen yhteisönsä ulkopuolelta: ”Puut seisoivat tyyninä ja hyväntahtoisina, mutta ihmisten välissä hiljaisuus riippui painostavana.”

Etenkin kiihkeimmät uskovaiset osoittautuvat heikoiksi, eivätkä pysty elämään tavoittelemallaan suoraselkäisellä tavalla. Epäonnistumisella on psykologiset syyt: ”Omaa rikkinäisyyttään ihminen pakoon juoksee, heikkomielinen Auroorakin, joka lepattaa kuin lehti tuulessa eikä ymmärrä että kesän jälkeen tulee syksy, vaikka kuinka haluaisi enemmän kuin muut, vaikka kuinka kuvittelisi voivansa tehdä toisin.”

Kertojien koettelemuksista rakentuu raastava tarina, jossa jääräpäisin uskominen nähdään pahan alkuna ja juurena. Osa kertojista ovat humanistisia ja myös hieman ateistisia, niin jyrkkää heidän sanailunsa joskus on: ”En minä sinulle naura, Taisto, vaan Agricola-paralle. Hän tuskin tiesi etukäteen, millaista murhetta ja moraalittomuutta sai aikaan Raamatun kääntämisellä.”

Synninkantajissa ei vaadita uskonnon hylkäämistä, vaan rentoutta. Romaanista selviää, että siinä missä kristinuskon yksi haara keskittyy armoon, eli evankeliumeihin, toinen panostaa kadotukseen, eli Ilmestyskirjaan. Herätysliikkeessä ollaan jälkimmäisessä leirissä. Siihen kuuluvien arki on jatkuvaa kyttäämistä ja itseinhon tuntemista kuvitelluista ja todellisista syistä.

Uskoon, toivoon ja rakkauteen luottava kristinusko nähdään sen sijaan hyvänä tai ainakin vaaramattomana. Sen kulmakiviä ovat hyväntahtoisuus ja solidaarisuus ihmisten kesken.

Piehtarointia seuraa teoksessa sovitus, kun jotkut henkilöt ymmärtävät tekemänsä virheet ja sen, millaista armo on: ”Ja jos Luoja suo, jatkamme yhdessä seuraavaan olomuotoon, mitä ikinä se tarkoittaakaan, taivasta, tuulta tai muistoja, ikuista kidutuskammiota ei ainakaan, sillä Rakkaus ei voi olla kostonhimoinen.”

Masentavaa kyllä, kuolema mielletään kirjassa vapautukseksi. Kipeää historiaa ei kuitenkaan yritetä lakaista maton alle ja unohtaa: ”On asioita joita ei ole. Jotka ovat liian vaikeita muistaa. Jotka olisi helpompi unohtaa. Minäkin halusin pitkään ajatella parhain päin, selittää historian pois, mutta aloin pelätä.”

Itsensä toistamisen ongelma

Kuten Taivaslaulua, myös Synninkantajia motivoi sen tekijän halu avata vanhoillislestadiolaisten salaisuuksia. Tämä tarve on ilmeinen ja osoitteleva. Välillä unohtuu, että Synninkantajat on romaani, ei tietokirja. Se ei ole yhtä omaperäinen kuin Taivaslaulu, vaikka kieli on nyt luistavampaa.

On jännittävä nähdä, kirjoittaako Pauliina Rauhala edelleen teoksia samasta aiheesta, vai löytääkö hän jotakin muuta käsittelemisen arvoista. Olisi harmillista, jos näin taitava kirjailija jumittuissi jatkossakin toistamaan itseään, vaikka hänelle tärkeän herätysliikkeen pimeistä puolista kannattaa toki puhua.