Kirja-arvio: Periaatteena elämä – Mali Fritz kertoo elettömästi keskitysleirikokemuksensa

Natsien keskitysleireistä, etenkin Auschwitzista on julkaistu vuorittain tutkimuksia ja selviytyneiden muistelmia. Itävaltalaisen Mali Fritzin (1912-1996) nyt ilmestynyt teoskaksikon suomennos on poikkeuksellinen. Kari Sallamaa

Fritz vaikeni pitkään kokemuksistaan työskennellen kansainvälisenä tulkkina. Vasta 1982 ilmestyi muistelmateos Eläköön elämä ja 1986 Etikkaa janoon. Sen markkinointiin osallistui Fritzin rinnalla Nobel-kirjailija Elfriede Jelinek. Molemmat korostivat elämän periaatetta, Ernst Blochin Toivon periaatteen muunnelmaa.

Suomennosprojekti on yhteistyötä: aloitteentekijänä Fritzin ystävä, rauhanaktivisti Anja Moilanen, suomentajina Tarja Leinonen-Magd ja Kati Mustola, selitykset ja tuotantovastuu kustantamo Ntamon vetäjällä Jarkko S. Tuusvuorella. Kuvia on vähän, mutta vihkoformaatti elegantti.

Mali Fritz ei pitänyt itseään ensisijaisesti juutalaisena, vaan vastarintataistelijana. Vanhan kaksoismonarkian aikaan hänen vanhempansa muuttivat Puolasta Wieniin tuhansien muiden tavoin. Amalie Padwa luopui varhain ortodoksijuutalaisuudesta ryhtyen poliittiseksi aktivistiksi Punaisessa Wienissä, taistellen ensin austrofasismia, sitten natseja vastaan. Hän oli Itävallan kom-puolueen KPÖ:n jäsen elämänsä loppuun. Anschlussin jälkeen hän siirtyi taistelemaan Espanjan tasavallan puolesta pääosin Ranskaan. Siellä hän tapasi tulevan miehensä Heinrich Fritzin.

KIRJAT

Mali Fritz:

Elämä jälkeen Auschwitzin

Ntamo 2022

Espanja sisällissodan veteraani ilmianatoi Gestapolle itävaltalaisia antifasisteja Ranskan miehityksen aikana. Tässä prosessissa Mali pidätettiin 1941, kuljetettiin Wieniin ja sieltä lähes vuoden kuulusteluvaiheen jälkeen Auschwitz-Birkenaun naistenleiriin. Hän koki siellä kaikki kauhut, muttei korosta omaa kohtaloaan, vaan esittää kokemansa yhtenä miljoonien joukossa. Tuholeiri on yhteiskunnan kuva. Natsien ohella syypää on orjatyövoimaa pusertanut suurteollisuus.

MALIN VASTARINTAHENKI on hänen tärkein selviytymiskeinonsa. Kotalotovereilleen hän muistuttaa, että natsit eivät voita sotaa, kaikialla on sisäisiä rintamia ja partisaanitoimintaa. Myös niissä maissa, joissa natsit Bert Brechtin Dialektiikan ylistyksen sanoin ovat asettuneet taloksi tuhanneksi vuodeksi. Näin on jaksettava pysyä hengissä.

Mali Fritzia auttoivat ennen kaikkea jugoslavialaiset naispartisaanit: he olivat samalla tavoin lannistumattomia uskoen natsien tappioon. Kaikesta SS-vartijoiden, parakinvanhinten ja kapojen piinasta ja valvonnasta huolimatta sana kulki vankien välillä. Luottovangit olivat arjalaisia kriminaaleja, jotka olivat vaihtaneet vankilan keskitysleirin kontrollitehtäviin. Kaikki olivat naisia.

Malilla on vastaus monia vaivanneeseen kysymyksen, miksi yli koko Saksan ja sen valtaamien alueiden ulottunut keskitysleirikoneisto saattoi jatkaa toimintaansa 1933-45. Järjestelmä sulautui natsien valloitushankkeeseen sen kiinteänä osana. Fasistinen järjestelmä mädätti koko yhteiskunnan. Vangit olivat kunnon saksalaisten kannalta toisia: juutalaisia, slaaveja, vasemmistolaisia, homoja. Siksi Mali varoittaa fasismista aina ja kaikkialla.

Olot olivat äärimmäisiä; naisleirissä juotiin bromiteetä, jotta kuukautiset loppuivat. Kuten Amerikan etelävaltioissa mustat, vanki ei saanut katsoa vartijoita silmiin. Rangaistukset olivat kollektiivisia: yhden niskurointi tai rike rangaistiin kaikille. Urkinta ja ilmiannot olivat sääntö: kauhu vei solidaarisuuden useimmilta. Vankien elinajanodote oli korkeintaan puoli vuotta. Pakkotyö, nälkiinnyttäminen ja kulkutaudit riuduttivat useimmat. Malin teos on niin täynnä näitä detaljeja, ettei luetteloa voi jatkaa.

MALI PELASTUI hänen päästessään kevyempiin töihin, punomaan ruoskia vartijoille, myöhemmin partisaanikirjurin järjestämänä Himmlerin kautsunviljelykomennuskuntaan. Kun neuvostoarmeija lähestyy keväällä 1945, vankeja ajetaan kuolemanmarssille Ravensbrückiin Pohjois-Saksaan. Tähän Malin Etikka-teos loppuu, hiukan töksähtäen. Se ei olekaan kaunokirjallisuutta, vaan kokijan ja näkijän todistus.

Hänen yhdessä Hermine Jursan kanssa kirjoittamansa Eläköön elämä on kertomus kaksikon vaelluksesta pääosin jalan, pätkät autollakin Ravensbrückistä Wieniin onnistuttuaan pakenemaan vartijoita. He olivat taipaleella 48 päivää kulkien 1580 km. Samalla raportti on kuvaus tuhotusta maasta, natsien suuruudenhulluuden lopputuloksesta. Ensin SS vie tarvitsemansa vetäytyessään, etenevä punarmeija loput.

Kommunistina Mali ei puhu neuvostosotilaiden raiskauskostosta tai muista julmuuksista. Hän vakuuttaa näiden toimineen korrektisti, paitsi kerran, kun kuorma-autolla ajavat sotilaat ilmeisesti ovat poikkeamassa sivutielle, mutta naiset saavat hypätyksi kyydistä. Tähän vakuutukseen lukija saa tyytyä. Raiskaaminen on aina liittynyt sotaan, kuten Ukrainassa taas on nähty. Itse asiassa amerikkalaisista oli palaajille enemmän harmia siirryttäessä heidän miehitysvyöhykkeelleen Saksassa ja Itävallassa.

Toinen kysymys on siviilien vastahankaisuus ymmärtää keskitysleirien hirveyksiä. He itse ovat nyt hävinneitä uhreja. Leirejä vähäteltiin, olihan Malikin selvinnyt hengissä. Uhrimyytin takia Itävallassa ei yleensäkään ole tehty tiliä natsiajasta Saksan malliin, syylliset jäivät rankaisematta.

Mali Fritz kiittää elämän periaatetta ja lukuisia kohtalotovereita, jopa vartijoita, jotka pienin teoin ja silmänsä ummistamalla jatkoivat hyppysellisen hänen elämäänsä.