Kirja-arvio: Pieni ihminen, suuri luonto

Arvostettu runoilija Saila Susiluoto (s. 1971) kokeilee tällä kertaa siipiään prosaistina. Ne kantavat, vaikka esikoisromaani Kehrä tuokin sisällöltään ja tyyliltään mieleen Susiluodon leipälajin, proosarunouden. Esa Mäkijärvi

Matkapäiväkirjan muotoon kirjoitettu Kehrä kertoo Italiaan tehdystä työmatkasta. Alussa kaksi kirjailijaa, arvatenkin Susiluoto ja hänen kumppaninsa Markku Pääskynen, ovat Roomassa ja menossa taiteilijaresidenssiin Mazzanoon: ”Sinä kirjoitat proosaa, minä runoja, matkustamme kirjoittaaksemme, ehkä ollaksemme vapaita hetken.” (s. 11)

Koko nimiä omaelämäkerrallisessa romaanissa ei mainita. Sen tukeutuminen totuuteen käy kuitenkin ilmi tekstiin ripotelluista vihjeistä. Sivuilla esimerkiksi puhutaan kuolevasta isästä, siis todennäköisesti kuvataiteilija Ahti Susiluodosta (1940–2020). Lajityyppi unohtuu lukiessa helposti.

Ilmastoahdistusta

Kehrän päähahmot, runoilija ja prosaisti, sekoittuvat toisiinsa. He tekevät ja kokevat samoja asioita, jopa näkevät yhteisiä unia. Heille oma muutos ja maailman muuttuminen kulkevat käsi kädessä.

Kirjan kertoja kärsii luovasta kriisistä, joka saattaisi ratketa vaihtamalla lajityyppiä. Hän on kuitenkin henkisesti lukossa: ”Minun on vaikea kirjoittaa siitä mitä näen, ekologisesta kriisistä, omasta väsymisestäni, tarkoituksettomuuden tunteesta, on kuin pitäisi määritellä uudelleen kirjoituksen suhde maailmaan ja ympäröivään, en löydä sanoille muotoa, en riittäviä sanoja.” (s. 12)

tboot_well width=”50%”]KIRJAT

Saila Susiluoto:

Kehrä

Otava 2021, 245 s.[/tboot_well]

Ikuisten aiheiden lisäksi Kehrässä mietitään konkreettisia kysymyksiä. Onko itsekkäällä kirjailijalla oikeutta matkustella ja taiteilla, kun maailma kulkee kohti loppuaan? Ulkopuolista leikkiväkin on nimittäin syyllinen: ”Lopulta matkailussa kyse on melkein aina kulutuksesta, matkakuvissa kuluttavasta katseesta, mitä kuvata, mitä tämä kertoo minusta kun minä nyt löysin tämän, katseesta joka hiljalleen vesittää kohteensa, räväyttää sen ensin esiin, sitten pyyhkii unohduksiin.” (s. 31)

Kehrästä välittyy voimakas läsnäolon tuntu. Saila Susiluodon ajattelu on kirkasta, kunhan sen lyyriselle taajuudelle pystyy ensin virittäytymään. Kehrän ikävät huomiot satuttavat ja kauneuden kokemukset elähdyttävät. Jälkimmäisten takia joutuu kärsimään niin elämässä kuin taiteessa: ”Millaista kärsivällisyyttä yksi ainut väri vaati, millaista kärsivällisyyttä toisto.” (s. 34)

Mutta entä jos nähty vaiva onkin turhaa? Merkitseekö vaikkapa Susiluodolle tärkeä runous enää mitään tulevaisuudessa? Kertoja pohtii: ”Kuvatulvan ja tarinoiden ja menetyksen aikakaudella runoutta ei haluta vaikka juuri se voisi ilmaista sen missä nyt liikumme, mitä kadotamme päivittäin. Pelkään että sanoille ja kielikuville käy kuten lajeille, että runsaus kaventuu, häviää.” (s. 37)

Luovan kirjoittamisen opetukseksikin paikoin muuttuvassa romaanissa kirjoittamisen pitää olla vaikeaa. Valmiin tekstin pakottomuuden ja sen tuottamisen väännön välinen kuilu on leveä ja syvä: ”Kirjoitus kuin huono omatunto, tahmeus ja häpeä kaikesta kirjoitetusta, syyllisyys siitä mitä en ole kirjoittanut, jatkuva epäonnistumisen tunne joka painaa ohimoita kesken yön, nitistää hampaita yhteen. Jos kirjoittamisen prosessi olisi tunneli, tämä nimenomainen kohta olisi viemäri, se missä kahlaa mudassa avojaloin eikä voi olla varma siitä että edessäpäin mikään olisi paremmin.” (s. 107)

Ja aurinko nousee

Kehrässä harmitellaan ihmisen pakkomiellettä nostaa itsensä luomakunnan kruunuksi. Eniten teoksessa miellyttää kuitenkin Saila Susiluodon syvä yhteys taiteeseen, historiaan ja myytteihin. Hän arvostaa kulttuuriperintöämme ja yrittää lunastaa paikkansa sen osana. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä eteerisestä ihanuudesta, vaan menneisyys on myös taakka: ”Historia tarttuu meihin eikä lähde.” (s. 224)

Maailman pahuudet estävät täysin nauttimasta pysähtyneestä idyllistä, joka pikkukaupunki Mazzano ehkä on. Matkustaminen on sekin tapa paeta omia ja yhteisiä velvollisuuksia.

Kehrän puhujaa vaivaa syyllisyys siitä, että siinä missä vielä hänen sukupolvensa sai nauttia taloudellisen kasvun hedelmistä, niin hänen lapsensa joutuvat kiristämään vyötä. Uskosta pidetään silti kiinni, vaikka sitten katkeraan loppuun asti: ”Ja jossain maailman laidalla nousee aurinko, pyhä pillerinpyörittäjä kierittää taivaanrantaan kultaista kerää.” (s. 123)

Kehrä inspiroi ja lohduttaa, vaikka se ei tarjoa eheää tarinaa, jollaista monet romaanilta toivovat. Runous on saattanut jättää Susiluodon, toistaiseksi, mutta hän löysi sen tilalle uuden kielen. Sen kivulias synnyttäminen kannatti.