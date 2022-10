Kirja-arvio: Ståhlbergit, yhdessä vahvemmat

Suomen ensimmäisen presidentin K. J. Ståhlbergin toimikauden historiallinen tutkimus on ollut vähäistä. Nyt Marjaliisa ja Seppo Hentilä ovat kirjoittaneet kaksoiselämäkerran Ester ja K. J. Ståhlbergin presidenttikaudesta 1919-1925. Markku Mattila

On uutta tarkastella presidenttikautta presidenttiparin näkökulmasta ja kuvata koko perheen arkea. Kaksoiselämäkerta on hyvä idea, erityisesti koska Ester Ståhlbergin merkitys presidenttikauden sisältöön ja tuloksiin oli keskeinen.

Kirjassa kuvataan, miten presidenttipari rakensi Suomeen presidentti-instituutiota ja teki sitä yhdessä. Aineistona on K. J. Ståhlbergin laajan arkiston lisäksi Ester Ståhlbergin valtavan laaja kirjeenvaihto ja hänen päiväkirjansa.

K. J. Ståhlberg oli Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon isä. Kun ensimmäistä presidenttiä valittiin, oli Ståhlberg tehtävän vaatimusten kannalta luonnollinen valinta.

J. K. Paasikivi kirjoitti vuonna 1952 Ståhlbergin kuoleman jälkeen päiväkirjaansa arvion, että ensimmäisen presidentin asema oli ollut paljon helpompi kuin hänen seuraajiensa. Kirja osoittaa, että tuo arvio helppoudesta oli liioiteltu. Tasavaltamme ensimmäiset vuodet olivat presidentin kannalta täynnä dramatiikkaa ja kriisien paikkoja.

SUURTEN ONGELMIEN lista oli pitkä: vankiloissa 6000 punavankia, 40 000 kansalaista ilman kansalaisluottamusta,orpoja 14 000, Venäjältä tuli ainakin 38 000 pakolaista, itärajalla levottomuuksia, itsenäisyyden tunnustamisia tarvittiin ja sopimatta oli, mihin Ahvenanmaa kuuluu. Lisäksi oli huutava elintarvikepula ja espanjantauti riehui, ?

KIRJAT

Marjaliisa Hentilä ja Seppo Hentilä:

Tasavallan ensimmäiset

Presidenttipari Ester ja Kaarlo Juho Ståhlberg 1919-1925

Siltala 2022. 512 s.

Ståhlberg oli poliittisesti miettinyt Suomen tulevaisuuden rakentamista sisällissodan jälkeen. Hän julkaisi jo huhtikuussa 1918 Helsingin Sanomissa kirjoituksen Tulevaisuuden lähtökohtia. Siinä hän hahmotteli ohjelmansa, jota hän toteutti tasavallan presidenttinä: keskeisiä tavoitteita olivat kansakunnan eheyttäminen, kansanvallan juurruttaminen ja edistys.

Dramaattisia tapahtumia seurasi toinen toistaan. Presidentin vaalin lähestyessä oli epäselvää, suostuuko valtionhoitaja Mannerheim vahvistamaan hallitusmuodon. Toteutuuko hyökkäys Pietariin? Vain viikko hallitusmuodon vahvistamisen jälkeen eduskunta suoritti jo presidentinvaalin, ja Ståhlberg tuli valituksi suurella enemmistöllä. Tämä eduskunnan laaja tuki teki hänestä vahvan presidentin. Samaan aikaan Ståhlbergin vastustus, häneen kohdistuva suoranainen halveksunta ja vihapuhe, oli suurta.

Jyrkkä vastakkainasettelu sai väkivaltaisia muotoja, mm Repolaan lähetetty virkamies Bobi Sivén ampui itsensä Tarton rauhan rajaratkaisun takia. Samaan yhteyteen liittyi sisäministeri Heikki Ritavuoren murha kotiovelleen.

”Ståhlberg ei ollut intressoitu ulkopolitiikasta” kirjoitti Paasikivi päiväkirjaansa. Merkittäviä saavutuksia kuitenkin tuli: solmittiin Tarton rauha, jossa saatiin Petsamo, raja rauhoitettiin, ulkovaltojen tunnustamisia saatiin, Ahvenanmaan kysymys ratkaistiin, ulkoasianhallinto polkaistiin tyhjästä.

Ståhlberg halusi korostaa tasavallan ja presidentin arvoa ottamalla käyttöön prameita seremoniallisia muotoja. Kuninkaan linnasta tehtiin presidentinlinna, presidentti sai oman lipun, Porilaisten marssi otettiin käyttöön presidentin saapuessa, presidentin kuva ripustettiin virastojen seinille, itsenäisyyspäivä sai juhlalliset muotonsa, valtiopäivätanssiaisia järjestettiin keisarilliseen malliin, kesäasunnoksi hankittiin Kultaranta, ja Ståhlberg itse käyttäytyi hyvin majesteetillisesti.

PRESIDENTIN PUOLISO Ester Ståhlberg vaikutti presidenttikauden onnistumiseen. Ester Ståhlberg oli sitoutunut lastensuojeluun ja turvattomien lasten auttamiseen. Se tuki presidentin eheyttämispolitiikka ja näkyi tuhansien tavallisten perheiden arjessa. Ester Ståhlberg oli perustamassa Kasvatuskotiyhdistystä, sittemmin Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistystä ja jo vuonna 1920 Kansainvälisen Lastenavun Suomen osastoa presidentinlinnassa. Oma hankkeensa oli auttaa pakolaislapsia Itä-Karjalasta. Presidentinlinnasta tuli lastensuojelutyön tukikohta.

”Perhe on paras ja pahin” on yksi kirjan luvuista. Siinä kerrotaan vaikeuksista, joita perheessä oli puolisoiden ja lasten välillä. Tämä antaa täydentävän kuvan siihen, millaista ensimmäisen presidenttiparin elämä kokonaisuudessaan oikeasti on ollut.

Marjaliisa ja Seppo Hentilä ovat kirjoittaneet hyvin yksityiskohtaisen ja laajan, omanlaisensa historiakirjan, jonka teksti vetää hyvin. Presidenttipari tuki toinen toistaan, ja rakensi perustan Suomen tasavaltaiselle kehitykselle.