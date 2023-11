Kirja-arvio: Tuhannen ja yhden yön painajaiset

Hassan Blasim on saanut ja ansainnut maineen pelottomana kirjailijana.

Maailmalta, jopa ihan Suomen lähialueilta, kantautuu ahdistavia uutisia. Sodat raivoavat, terroritekoja tapahtuu ja ihmiset tuntuvat kroonisen kykenemättömiltä ymmärtämään toisiaan. Painajaismaista tilannetta olisi helppo paeta aivottomaan viihteeseen, mutta yhteiskunnalliset ongelmat eivät ratkea siten, että yritämme vain unohtaa ne. Kauhulle ei saa antautua, mutta sitä voi oppia ymmärtämään ja käsittelemään esimerkiksi lukemalla.

Hassan Blasimin (s. 1973) proosaa. Irakissa syntynyt, Suomessa asuva ja arabiaksi kirjoittava Blasim ei epäröi käsitellä tarinoissaan arabimaailman pyhää tabukolminaisuutta, politiikkaa, uskontoa ja seksiä. Hänen lukijoiltaan vaaditaan rautaista vatsaa ja kovia hermoja, mutta on tärkeää, että myös ikäviä asioita käsitellään sananvapautta maksimaalisesti hyödyntäen.

Täyslaidallisia kokoaa yhteen novellit Blasimin kiitetyistä kokoelmista Vapaudenaukion mielipuoli (2012) ja Irakin Purkkajeesus (2013). Mukaan on lisätty kolme uutta tarinaa. Tuoreen valikoiman on suomentanut Sampsa Peltonen. Hän tulkitsee hienosti Blasimin ”väkivallan, sorron ja turmion pitkästä historiasta” (s. 102) kumpuavaa proosaa, joka on yritys kadota ”verisen naurun taakse.” (s. 102)