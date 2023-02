Kirja-arvio: Veijariromaani vaaran vuosista

Joonas Konstig vatkaa kiisselin faktoista ja keksitystä. Konstigin kuudes romaani jatkaa edellisten, Vaaran vuosien (2020) ja Viimeisen kaatuneen (2021) teemoja muodostaen niiden kanssa trilogian. Kari Sallamaa

Eletään vuodenvaihdetta 1945-46, mahahaavainen presidentti Mannerheim on varmuudeksi toipumassa Portugalissa. Kotona alkaa sotasyyllisyysoikeudenkäynti edeltäjää, Risto Rytiä ja sotahallitusta vastaan. Tämä menee kirjailijalla normaalietiketin mukaan: syytetyt ovat sankareita ja sijaiskärsijöitä. Ryti & Orkesteri vetäytyy erillissotamyytin taakse: jos ”Venäjä” ei olisi pommittanut ensin, Suomi olisi pysytellyt ulkopuolella.

Tunnetut nimet ovat teoksessa taustavarjoja. Kuten usein väärin ymmärretään, heitä ei syytetty sotarikoksista, se on kenttämiesten alaa, kuten Ukrainassa nyt nähdään. Tutkittiin heidän taannehtivan lain mukaista syyllisyyttään jatkosotaan lähtemiseen.

Kuten ennenkin olen todennut, historiaromaanissa faktojen täytyy olla kohdallaan.

KERTOMUKSEN KONNIA ovat valvontakomission venäläiset ja punainen Valpo. Peli käydään katutasolla, ei niinkään Säätytalolla tai hotelli Tornissa.

Päähenkilö on realistisen romaaniteorian mukaisesti problemaattinen sankari, Valpon etsivä Hugo Salo, joka on Tammisaaressa riutunut ja sotavuodet vankilassa istunut kommunisti. Vinhojen käänteiden ja outojen seikkailujen pyörteessä alkaa epäillä ideologiaa ja sen emää, Neuvostoliittoa, hän alkaa löytää sisimmästään patrioottisia kaikuja. Kaikkiaan kommunistisen Valpo-miehen nopea aatteellinen muodonmuutos ei kulje aivan vakuuttavasti.

KIRJAT

Joonas Konstig:

Sotaan syyllinen

WSOY, 2022 WSOY, 2022

Kun ns. vaaran vuosista on kirjoitettu tukuttain vakavia kirjoja, Konstig on valinnut toisen tien, huumorin ja seikkailun. Romaani on oikeastaan pikareski, veijariromaani, jolla Suomessa on harva mutta sitä kunniakkaampi polku Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä Joel Lehtosen kautta Arto Paasilinnaan. Mihail Bahtinin mukaisesti karnevalistisen menon yllä kaikuu kosminen nauru.

Koska romaanissa sankari tarvitsee liittolaisia ja vastustajia, Hugo on löytänyt nimen mukaisen Lahjan, Säätytalon puhelinoperaattorin joka on hänelle raskaana.

Vastustajia löytyy omasta talosta Ratakadulta, ennen kaikkea kovapintainen kommunisti Patu Hautojärvi, myöhemmin Liikkuvan poliisin päällikkö. Ja ennen kaikkea valvontakomission sekä NKGB:n mies Jevgeni Jevgenov, joka lähettää päähenkilön hakemaan saksalaiskenraali Erich Buschenhagenia avaintodistajaksi, että suomalaiset olivat tahdistaneet sotansa natsien kanssa yhteensopivaksi ja yhtaikaa alkavaksi.

Sisäministeri Yrjö Leinolta hän saa tehtäväkseen ottaa selvää, onko Neuvostoliitossa väitetysti länsiliittoutuneiden kansalaisia vankina. Lähinnä todistaen, ettei heitä ole.

Moskovassa Hugo suljetaan Lubjankaan, pahamaineiseen NKGB:n vankilaan roistojen ja viattomien sekaan, jolloin hän saa omin silmin todisteen, että englantilaisvankeja on. Hän tapaa siellä myös kenraali Buschenhagenin, joka antaa hänelle neuvoja, miten neuvostovankeudessa voi selvitä: kaikki on myönnettävä.

Koska pikareskissa kaikki on mahdollista, lukijan on hyväksyttävä nämä käänteet. Jevgenovin järjestämän rankan testin jälkeen Hugon pelastaa Zoja Rybkina, maineikas vakooja ja turvallisuuspalveluorganisaattori. Lopussa lukija saa niellä senkin, että nainen on Mannerheimin ystävä Helsingin diplomaattikaudelta, Boris Jartsevin vaimo.

Sotasyyllisyysoikeus saa Buschenhagenin todistuksen Saksan ja Suomen sotilasjohdon yhteistyöstä, mutta mies itse ei ilmesty Säätytalolle, koska Hugo on piessyt hänet sairaalakuntoon kenraalin väheksyttyä suomalaisia. Kidutetun miehen todistuksessa on ristiriitaisuuksia, joten Rytin puolustuksen on helppo osoittaa paperi arvottomaksi, kuten todellisuudessakin tapahtui. Kustantaja kehuu pölysuojuksessa Konstigin kirjoittavan historiallisen tarkasti. Ei vakuuta, mutta opusta lukiessa saa jatkuvasti nauraa.

Kertoja koettaa vakuuttaa Hertta Kuusisen ja kumppanien tahtoneen myös Mannerheimin sotasyylliseksi, mutta jos näin olisikin, Moskovasta ei olisi nyökätty. Stalin tiesi että kansan jumalaan koskeminen olisi nostanut liikaa hälyä ja vaikeuttanut isompia kuvioita. Marsalkka poistuisi luonnollista tietä.

Armeijassa ylempi ei herroittele alempaansa.

LAHJALLA ON POIKA kaatuneelta soturilta. Tämä Antti kotiutuu sopivasti Ruotsin sotalapseudesta nousten Unioninkatu 45:n korttelin poikasakin johtajaksi. Pojat ryhtyvät omalta kohdaltaan taistelemaan ryssiä vastaan, kun aikuisista ei siihen ole rauhanehtojen takia. Upseerit vain jemmaavat aseita niitä käyttämättä.

Näin Konstig liittää veijariromaaniinsa poikakirjan aineksia Pertsan ja Kilun hengessä. Pojat jahtaavat ryssiä ritsat kädessä, kuten rottiakin ja ryöstävät taitavasti näiden Packardin. Kaiken huipuksi he hilaavat raunioista löytämänsä lentopommisuutarin yhden tiedustelumiehen hetekaan. Tämä menee jo kierroksille, mutta poikakirjoissa mikään ei ole mahdotonta.

Kuten ennenkin olen todennut, historiaromaanissa faktojen täytyy olla kohdallaan. Heti prologissa lipsahtaa, kun Mannerheim sanoo adjutanttiaan Grönvallia herra everstiksi. Armeijassa ylempi ei herroittele alempaansa.

Tällaiset ovat pientä mutta harmillista. Karjala ei ollut mikään oblasti, vaan ASNT. Jevgenov tuskin käytti suomalaiskäsitettä jatkosota, eikä O. V. Kuusinen puhunut neuvostoyhteisöstä. Ja kuten jo Arvo Turtiainen opetti, kaveeraaminen ei ole kaverina oloa, vaan puhumista. Vanha Sörkan slangin sana tulee venäjän verbistä govorit. Toki kaveeraaminen on nykyään kielellinen maanvaiva.