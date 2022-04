Kirja-arvio: Viimeiseen korttiin – Samuel Beckettin myöhäisissä teksteissä valo ei paljon pilkahtele

Samuel Beckettille (1906-1989) erehdyttiin antamaan kirjallisuuden Nobel vuonna 1969. Puhun erehdyksestä, koska hän oli kokeilija ja Ruotsin akatemia on yleensä suosinut helpommin käsitettäviä tekijöitä. Esa Mäkijärvi

Beckettin proosa, runot ja näytelmät, jotka käsittelivät ihmisen mahdotonta osaa, tunnetaan muun muassa mustasta huumoristaan, synkkyydestään ja minimalistisuudestaan. Beckett vetäytyi toisinaan syvälle kieleen ja kirjoitti jopatäyttä nonsenseä eli hölynpölyä.

Hän oli kielellinen uudistaja, jota suuren yleisön miellyttäminen ei kiinnostanut. Siitä huolimatta jotkin Beckettin luomukset, kuten tragikoominen näytelmä Huomenna hän tulee (kantaesitys 1953), jossa odotetaan turhaan kenties Jumalaa, ovat nauttineet kestävästä suosiosta. Sattumaa, ehkäpä, tai sitten Beckett oli olemassaolon surkeutta hahmotellessaan oikeilla jäljillä.

Epäonnistua paremmin

Beckettiä on suomennettu Nobelinkin takia paljon, eikä uusi Puuttuva sana – 5 teosta ajalta 1980-1989 tuo Beckett-tuntemukseemme paljon lisää. Valikoimasta vastaa syvällistä ajattelijaa aiemminkin ansiokkaasti kääntänyt Caj Westerberg. Jälki on siis laadukasta.

Ikävä kyllä Puuttuvaan sanaan päätyneet proosapalat ovat melko satunnaisia. Niistä vain tarina Worstward Ho (1983, suomeksi Pahinta päin ohoi), on meille täysin uusi tuttavuus. Kolme muuta tekstiä on nähty aiemmin Anni Sumarin suomentamina. Huippukääntäjät Sumari ja Westerberg taitavatkin tässä kilpailla keskenään.



KIRJAT

Samuel Beckett:

Puuttuva sana – 5 teosta ajalta 1980-1989

Suomennos ja jälkisanat Caj Westerberg

Teos 2022, 122 s.

Kirjoittaminen oli Beckettille jatkuvaa kamppailua. Miten päästä eteenpäin? Miten ymmärtää? Nämä olivat eräitä hänen tuotannossaan pyörittelemiä kysymyksiä. Westerberg lainaa Puuttuvan sanan jälkisanoissaan Beckettin hirtehistä kirjettä, jonka mukaan hänen kirjoittamisessaan on vain ”kaksi helpottavaa hetkeä, toinen kun aloitan työn ja toinen kun heitän sen roskakoriin”.

Westerberg muistuttaa, että Beckett sai elämänsä viimeisellä vuosikymmenellä julkaistuksi kahdeksan proosatekstiä ja seitsemän näytelmää. Niistä Puuttuvan sanan viisi ”muodostavat yhdessä kauniin orgaanisen kokonaisuuden” (s. 115), mikä on perusteluna juuri niiden valitsemiselle vähän epämääräinen. Nekin kuuluvat nimittäin marginaaliin, jos nobelistista voi näin sanoa. Beckett kirjoitti päätyönsä mielestäni kauan ennen 1980-lukua.

Puuttuvassa sanassa kohdataan pimeässä makaava muisteleva mies (Seura), tarkkaillaan vanhaa naista (Kehnosti nähty kehnosti sanottu), käsitellään jatkuvia epäonnistumisia (Pahinta päin ohoi), antaudutaan mielen kohinalle (Värähdyksiä yhä) ja yritetään kirjoittaa yksi hyvä lause (Miten sanoa).

Kyse on viimeisistä hapuilevista yrityksistä käsittää elämää ja sen hiipumista: ”Heikon valon vihlaisuja ja värähdyksiä yhä. Mielen hajanaista hapuilua. Rauhoittamatonta.” (s. 15) Tietoisuus päätellään traagiseksi faktaksi: ”Kaikki tämä preesensissä. Aivan kuin hän onnettomuudekseen olisi yhä elossa.” (s. 43) Ja kuolema lähestyy koko ajan: ”Tästä eteenpäin musta yö. Eikä sarastuksessa enää ketään.” (s. 53)

Vanhan mestarin taistelut

Nämäkin Beckettin antitarinat pitää pikemminkin kokea kuin tulkita viimeiseen kirjaimeen. Tekstin ehdottomuuden hyväksyminen on siitä nauttimisen ehto. Puuttuvassa sanassa peli on lähes pelattu, eikä valo enää kuin korkeintaan pilkahtele. Antti Hurskainen muotoilikin hyvin Helsingin Sanomien Puuttuva sana -arvostelussaan, että Beckett pudotti näissä myöhäisvaiheen teksteissään “mustasta huumorista huumorin”, jättäen lukijansa yksin lohduttomuuteensa ja kasvokkain kuoleman kanssa.

Tämä Beckett-valikoima on epätasainen, mutta on hienoa, että juuri Pahinta päin ohoi on viimein luettavissa suomeksi. Sisältäähän se erään kuuluisimmista Beckett-sitaateista: ”Aina yrittänyt. Aina epäonnistunut. Ei väliä. Yrittää taas. Epäonnistua taas. Epäonnistua paremmin.” (s. 75)

Energisimmän luomiskauden tekstit, kuten romaanit Molloy (1951), Malone kuolee (1951), ovat kuitenkin sitä nerokkainta Beckettiä.

Puuttuva sana on silti vähintäänkin vilkaisemisen arvoinen, sillä Beckett oli voimiensa ehtyessäänkin taitava, joskus jopa mahtava. Parhaimmillaan hänen neroutensa leimahtelee sokaisevasti: ”Toistuvien – epäonnistumisien toistuvien epäonnistumisien seurauksena hulluus puuttuu asiaan. Toistuvien pirstoutumisien. Nähty ei väliä miten ei väliä miten sanottu. Mustan pelko. Valkoisen. Tyhjän. Kunpa hän katoaisi. Ja kaikki muu. Lopullisesti. Ja aurinko. Viimeiset säteet. Ja kuu. Ja Venus. Ei muuta kuin musta taivas. Ei muuta kuin valkoinen maa.” (s. 56)