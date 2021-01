Kirjalansalmen sillan kunto huolettaa varsinaissuomalaisia – ministeri Harakka yhtyi huoleen: ”On hyvä, että uuden sillan suunnittelutyö on jo aloitettu”

Paraisten kaupunginhallituksen jäsen Maria Lindell-Luukkonen (sd.) nosti heti aluksi esiin huolensa sillan huonosta kunnosta.

– Sillan kunto heikkenee luultua nopeammin. Tilanne on huolestuttava ei vain Paraisten vaan koko Varsinais-Suomen kannalta. Pahimmillaan tilanne uhkaa koko maan rakennusprojekteja, jos rakennusteollisuuden kuljetukset häiriintyvät, Lindell-Luukkonen totesi.

Varsinais-Suomen ruotsinkielisten sosialidemokraattien Nauvossa asuva puheenjohtaja Erica Helin puolestaan muistutti sillan merkityksestä turismille ja vapaa-ajan asutukselle.

– Kesän liikennemäärät ovat valtavat ja jo viime kesänä huomattiin sillan kohdalla jonoutumista. Nyt nopeuksia on rajoitettu entisestään ja ensi kesän jonot tulevat todennäköisesti olemaan vielä pahemmat. Tällä on pahimmillaan suuri vaikutus alueen matkailun houkuttelevuuteen, joka koronan takia on jo ottanut kovia iskuja, Helin muistutti.