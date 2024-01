Kirjavisa: Japanilaisen klassikon paluu

Sōseki Natsumea (1867-1916) ei tunneta meillä Suomessa kovin hyvin, vaikka tämä Meiji-kauden keskeisiä prosaisti on kotimaassaan setelin kuvaksikin päätynyt klassikko

Pätkä Sōsekin tekstiä nähtiin Veikko Polameren toimittamassa suomennosantologiassa Shōsetsu – japanilaisia kertojia (1983), ja hänen romaaninsa Kokoro (1914) ilmestyi Kai Niemisen kääntämänä vuonna 1985.

Nämä julkaisut eivät saaneet ylen määrin lukijoita, joten on jo sivistysmielessä paikallaan, että Natsumen kokeilevaa lyhytproosaa julkaistaan nyt meillä valikoimassa Unta kymmenen yötä ja muita kertomuksia.

Natsume Sōseki:

Unta kymmenen yötä ja muita kertomuksia

Suom. Aleksi Järvelä

Teos 2023, 170 s.

NATSUME ALOITTI runoilijana, mutta löysi proosasta oman äänensä halutessaan yhdistää korkeakirjallisen sanataiteen yhteiskunnallisiin kannanottoihin. Hän kirjoitti esimerkiksi arkisista kamppailuista, epäilyistä länsimaisia vaikutteita kohtaan sekä velvollisuuden ja halun välisestä ristiriidasta. Hän ei pessimistisyyttään juuri uskonut ihmisen perimmäiseen hyvyyteen: ”Aivan kuin hermoheikkous, kateus, itsepäisyys, jääräpäisyys ja epäluuloisuus, kaikki ihmisheikkoudet, olisivat mielivaltaisesti leikitellen muovanneet alkujaan lempeät kasvot tuohon vääristyneeseen ulkomuotoon.” (s. 67)

Natsumea kutsutaan modernin japanilaisen kirjallisuuden isäksi, eikä syytä, sillä hänen käsittelemistään jännitteistä syntyi energistä, ajatonta proosaa. Kirjailija oli aikaansa edellä muun muassa vastustamalla Japanin 1900-luvun alun vallannutta nationalistista sotilaallista hurmosta. Hän aavisti sen johtavan kotimaansa väärille raiteille ja jopa tuhoon, kuten sittemmin kävikin.

Unta kymmenen yötä ja muita kertomuksia yhdistää tekijänsä kaksi teosta, Unta kymmenen yötä (1908) ja Kevätvalon tarinoita (1909). Kumpikaan ei koostu novelleista, vaan eräänlaisista proosalastuista.

Alkutekstien ikä ja niiden keskeisyys Japanin kulttuurissa näkyvät suomentajan lisäämien viitteiden ja muiden selitysten välttämättömyydessä. Esimerkiksi: ”Japanissa ajanlasku on aina seurannut keisarin hallintovuosia, jolloin hallitsijan vaihtuessa kauden nimi on vaihdettu ja alettu laskeminen jälleen alusta. Keisarilinja on Japanissa virallisesti katkeamaton.” (s. 150)

JÄMÄKKÄÄ TYÖTÄ kirjan suomentajana tekevä Aleksi Järvelä valottaa Natsumen elämää ja työtä kirjan jälkisanoissa. Natsume syntyi Tokiossa, joka oli tuolloin nimeltään Edo, eikä vielä virallisesti Japanin pääkaupunki. Hän eli lapsuudestaan lähtien mullistusten keskellä. Sotilashallinto joutui luovuttamaan vallan takaisin keisarille, mistä käynnistyi Japanin nopea modernisoituminen.

Myös maan kirjallisuus muuttui, ja Natsume kiinnostui sen mahdollisuuksista. Sitä tarvittiin kuvaamaan syntymässä ollutta todellisuutta. Natsume eli levottoman, lyhyen elämän: ”Hän tuntui olevan tyytyväinen vain kirjoittaessaan.” (s. 159)

Unta kymmenen yötä kertoo unista, joiden kirjaamisella on japanilaisessa kirjoittamisessa pitkät perinteet muun muassa runoissa ja päiväkirjoissa. Natsumen unen logiikkaa seuraileva proosa pysyy suomennoksessa lauseeltaan kirkkaana, mutta sen omalaatuisuus vaatii vastaanottavaista mielenlaatua.

Kirjan jälkiosa Kevätvalon tarinoita keskittyy valveeseen, mutta sekin luottaa assosiaatioihin ja lukijan vaistomaiseen kykyyn yhdistellä näennäisesti toisiinsa liittymättömiä asioita. Kokonaisuudesta välittyy Natsumen kiinnostus sekä lyriikkaan että satuihin.

Tunnelma pysyy uhkaavana. Proosapätkien levottomuudesta ja tyytymättömyydestä kärsivät henkilöhahmot kantavat harteillaan tarkemmin määrittelemätöntä syntiä. Heillä ei ole selkeää persoonallisuutta tai suuntaa, jota kohti kulkea. Ihmiset ja heidän kotinsa sulautuvat toisiinsa.

Välillä japanilaishahmot piipahtavat Lontoossa, mutta paikan vaihtuminen ei ole kummallista, jos tietää Natsumen oleskelleen Isossa-Britanniassa eräänlaisena kirjallisuuslähettiläänä. Hän ei oikein viihtynyt Lontoossa, jossa kärsi juurettomuudesta ja yksinäisyydestä. Hän pysyi kahden maailman, perinteisen ja modernin, Japanin ja Englannin, välissä, ja kirjoitti niiden epämukavista kytköksistä.

TÄTÄ VIIMEISINTÄ Natsume-suomennosvalikoimaa voi lukea sarjana alitajuisia viestejä japanilaisesta kulttuurillisesta ahdistuksesta. Meiji-kauden muutokset pelottivat, ja aiheesta, sillä paljon pahaa oli määrä tapahtua, ennen kuin Japani syntyi uudelleen kulutusyhteiskuntana alkaen 1960-luvulta.

Natsume ei ollut kuitenkaan vaikkapa Yukio Mishiman kaltainen vakavikko, jonka mielestä kaikki oli pielessä, vaan hänen kertojansa säilyttivät synkistellessäänkin kykynsä huumoriin: ”Professori oli kotoisin Irlannista, enkä ymmärtänyt suurinta osaa hänen puheestaan. Jos hän vähänkin kiihtyi, hän kuulosti siltä kuin tokiolainen haastaisi riitaa Satsuman alueelta kotoisin olevan kanssa, eikä siitä saanut tolkkua.” (s. 138)

Unta kymmenen yötä ja muita kertomuksia -kaksoisteos on toimitettu rakkaudella. Sen proosalastut eivät yllä tekijänsä pidemmän fiktion tasolle, mutta myös niiden perusteella on mahdollista käsittää, miksi Haruki Murakami kutsui Sōseki Natsumea suosikkikirjailijakseen. Viime aikoina uudelleen virinnyt kiinnostus hänen tuotantoaan kohtaan käy siis järkeen.