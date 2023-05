Kirjavisa: Juicen, Turus-Heikin ja muiden veijareiden kaveri

Visan aikahaitarilla kyse oli taas tuikituoreesta ja kai aika lailla tuiki tuntemattomastakin kirjailijasta, kun niin laimeaa oli osallistumisinto. Tai sitten vappu… Rolf Bamberg

Juhani Niemi osallistuu liki aina, juhlapyhistä ja työn päivistä piittaamatta. Nyt hän on vallan innostunut kirjailijasta.-

”Antti Heikkinen, toimittaja, kirjailija, näytelmäkirjailija (yksi näytelmä), näyttelijä, laulaja, stand-up koomikko. Siis monipuolinen kulttuuripersoona ja aikaansaava nuori mies. Aivan nautittava teos tämä Heikkisen Kehveli, humoristinen selviytymistarina, joka sikiää sodasta ja syntyy moraalin puutteesta (lainaus takakannesta). Kielenkäyttö on rikasta ja kerronta notkeaa kuin pytonkäärme. Sanakirjaakin välillä kaipaa, kun murrealue ei ole niin hallussa, ja joitakin uudissanojakin lienee seassa. Kai. Joka tapauksessa hauska kertomus, joka ei kylmäksi jätä.

Heikkiseltä tutumpaa minulle on elämäkerta Juicesta, se kun löytyy omastakin hyllystä. Muitakin elämäkertoja häneltä löytyy. Useita. Varsin ehtivä, kun noita romaanejakin on tullut väsättyä jokunen. Ja vielä palkittujakin. Uuden aallon merkittävimpiin kuuluva kirjailija ehdottomasti.”

Tarmo Tikka arvostaa myös sitä proosapuolta. Ja ahkeruutta.

”En ole kirjailijan teoksia aikaisemmin lukenut, mutta tämän perusteella hän lienee eräs parhaimmista veijariromaanien perinteen jatkajista. Tässäkin sankari elää vaiherikasta elämää ikäänkuin sattuman johdattelemana. Pelastaa maaseutua, seurustelee Suomen ja maailman mahtavien kanssa ja saa aikaan jopa Suomen maailman johtavimmaksi talousmahdiksi. Kirjoittajallla riittää mielikuvitusta, joka äityy yltiöpäiseksi ja siten aiheuttaa tarinan pienen heikkouden. Mielestäni veijaritarinoihinkin pitäisi sisältyä uskottavuutta ainakin sinapin siemenen verran!

Kirjailija Antti Heikkinen on tavattoman tuottelias. Kymmenen vuoden aikana hän on ollut toimittaja, kirjoittanut viisi romaania, yhden näytelmän ja ainakin kahdeksan elämänkertaa! Lisäksi hän näyttelee, laulaa ja on stand up -koomikko. Kuinka hän ehtii tuohon kaikkeen? Hatunnosto ja syvä kumarrus!”

SIRPA TASKINEN nostaa esiin referenssihahmon, joka sitaattivihjeessäkin mainittiin.

”Antti Heikkinen (s. 1985) oli nilsiäläisen paikallislehti Pitäjäläisen toimittaja (”Pilläinen” tuttujen kesken) ennen kun heittäytyi kirjailijaksi, stand up-koomikoksi ja näyttelijäksi. Hän on kirjoittanut useita elämäkertoja Juice Leskisestä Kalle Päätaloon ja Heikki Turuseen. Jälkimmäiseen häntä on paljon verrattukin, maaseudun ja sen asujien puolustajana ja humoristisena kuvaajana. Haettu teos on Kehveli (2018), josta mieleen tuli heti Simpauttaja.

Ossi Lehtiö nostaa esiin toisen vihjeissä mainitun ”veijaristin” ja myös ansioituneen elämäkerturin

”Lasse Lehtinen mainittiin vihjeissä veijariromaanien kirjoittajana. Tietenkin hän on niitäkin kirjoittanut, mutta minusta parasta Lehtistä on hänen upea elämäkertansa Väinö Tannerista. Voidaan kirjaa Tanneristakin pitää veijariromaanina, niin moneen mies elämässään ja toiminnoissaan taipui ja tarttui.

Aivan samasukuista kuin Lehtisen on myös nyt käsillä olevan kirjailijan tuotanto. Ne ei tietenkään yllä Lehtisen tasolle, mutta hän ei kirjoitakaan kotijumalastani Väinö Tannerista.

Kirjan onnistunut nimi on yksinkertaisesti Kehveli. Oikeastaan sillä ei ole mitään tekemistä amerikkalaisen strippisarjakuvan kanssa, jonka nimi on suomeksi Kalle Kehveli ja amerikaksi Snuffy Smith.”

Veikko Huuska on erityisen ollut innostunut Heikkisen parin vuoden takaisesta savolaisen mahtimiehen elämäkerrasta.

”Tämä on itsestäänselvästi yläsavolaisen Heikkisen Antin Kehveli, 2018.

Heikki Turusen elämäkerran lukaisin kerran. Huolellisemmin perehdyin Ponssen perustajan ja ylläpitäjän Einari Vidgrenin elämäkertaan: vietin sen parissa joulupäivän 2020. Sellainen on harvoin langennut kenenkään kirjaiijan kohdalle, jouluna haluan yleensä näykkiä lahjakirjoja kinkunsyönnin ja muun ylevän lomassa, mutta tämä imaisi ja piti pihdeissään, kunnes oli aika lyödä kirjan kannet kiinni. Siitä pisteet Antille – ja Einarille. Antoisa ja hyvin kerrottu työorientoituneen yrittäjän tarina, suosittelen.”

Vidgrenin klaani taitaa muuten kilpailla nykyisin Vieremän tunnetuimman perheen tittelistä muuan Niskasen poppoon kanssa. Tosin Kerttu ja Iivo ovat molemmat pitäjästä jo muuttaneet ja Oulussa vielä syntyneetkin.

Jari-Pekka Vuorelalla on ollut hmurrelähtöinen rajoite.

”Antti Heikkistä en ole aiemmin lukenut. Savolaisuus oli asia, joka minua Juice Leskisessäkin eniten häiritsi.

Vihjeiden perusteella löytyi sinänsä helposti Heikkisen romaani Kehveli, vaikka ainakin verkkoversion sitaatista näyttäisi jääneen yksi virke välistä. Kiitos, että tätä murretta edes sen verran rajoitettiin.”

Onni onnettomuudessa Vuorelan kannalta. Muilta visahömelön on pyydettävä anteeksi yhden virkkeen puuttumista edelliskerran sitaatista. Vaikka tuskin se vastaussatoon millään lailla pääsi vaikuttamaan.

Heikkisen tunnisti myös Helena Nurmio. Palkinto menee Veikko Huuskalle.(rb)

Visasitaatti 7/2023

Kun tuossa edempänä lehdessä on enemikin satuasiaa, niin jatketaan samalla linjalla lopussakin. Ja niin kovalla klassikolla, että siinä nähtävyyspuolella kalpenevat niin Manneken Pis kuin meidän ”Mantammekin”. Eli enemmittä vihjailuitta: kuka kirjoitti mitä? (Katkelmassa tarinan alku.)

Vastaukset sähköpostilla kirjavisa@demokraatti.fi viimeistään 15.5. klo 12 mennessä.

”Yhteismatkaa rattoisaa

rautaruukku ehdotteli

saviruukulle; mut veli

vastas, ett’ on viisaampaa

hänen jäädä lieden loukkoon:

pienenkin jos kolhun sais

pirstoiksi hän hajoais,

sirpalett ei palais kotiin.

’Mutt´sinä’, virkkoi tää,

’ainett’ olet kestävää

lähteäkses vaikka sotiin.’

Suojan sulle antaa voin’,

rautaruukku lausui noin,

’esineen jos kovan huomaan

uhkaavasti käyvän päin,

riennän avun sulle suomaan

välillänne syöksähtäin.”