Kirjavisa: Kurjuuden kuvaajan hauskin teos

Järea klassikko ja ehkä kunnon kevätkelitkin herättelivät visakansaa jakamaan lukumuistojaan varsin runsaasti. Niitä oli ilo lukea. Rolf Bamberg

Eero Reijonen löysi tutun laajaan vastaukseensa kirjailijalle myös ajankohtaiskytkyn.

”Superraskaansarjan kirjalliset karkelot jatkuvat. Kivasti vappuun tämä historian ehkä merkittävin työläisväestön elinolojen kuvaaja, toki vailla sosialistista paatosta, sopiikin. Ja visakirjastahan on tunnetusti moneksi. Hienoksi komediaksi sitä on luonnehdittu… ja onhan se sitäkin. – – –

Charles Dickensiä ei meillä koulussa tyrkytetty, en muista kenenkään hänestä pitäneen edes esitelmää, vaikka kaikki joutuivat vuorollaan jonkun opuksen käsittelemään koko luokan edessä.

Pakollisten laulunäytteiden – joista eräs kaverini väitti saaneensa traumaperäisen stressihäiriön – jälkeen tämä oli monelle melkein ylikäymätön paikka. Toisaalta äidinkielen maistereiden linja oli sopivan salliva, muistan yhdenkin klopin lukeneen pokkana Aku Ankkaa, mehevillä, omatekoisilla kommenteilla höystettynä. Muistaakseni esitys sai jopa kehuja maisterilta.

Visakirjailija tästäkin esityksestä löytyi, vasta vuosien päästä sain tämänkin asian tietooni. Carl Barks, maestro, oli saanut vuonna 1947 innoituksensa Visakirjailijan ” Joulusadun” saiturista, Ebenezer Scroogesta. Roopehan muutti sitten hahmollaan Aku Ankan sisällön veljenpoikiensa kanssa kujeilevan Ankan keppostelutarinoista seikkailullisempaan suuntaan. Myös yhteiskunnalliset olot tulivat Barksilla käsittelyyn, tosin niin fiksusti kuvattuna, että jenkeissäkin stoorit menivät kirkaasti läpi sensuurista, jopa kivikovalla 1950-luvullakin. Toisaalta Walt Disneytä ei ihan ensimmäisenä yhdistetty vasureihin.

Visakirjan luin vasta Oliver Twistin, Nicholas Nickelbyn ja Loistavan tulevaisuuden jälkeen. Kaikkein sujuvin luettava Visakirjailijan suurteoksista tämä Visiirin vappupähkinä oli ja jatkisluonnekin kävi selväksi viimeistään silloin kun riippukeinussa pääsi hyvin jatkamaan luentaa ilman tekstinkertausta. Myönnän, vähän kevyellä otteella tämän opuksen silloin käsittelin. Ne hyytävät jaksotkin, jotka nyt erikseen lukemalla säväyttävät tehollaan, tuli aikanaan luetuksi muun tekstin viihteellisyyden vetovauhdilla. Kai se radioteatterin hupailupainotteinen versio vaikutti taustalla, mutta kyllä visakirja tuli muutoinkin luettuna löysän lomailuhenkisesti: yksipuolisesti humoristisena teoksena.

Toisella kerralla, syksyn hämärissä, loskan keskeltä turvalliseen lukupunkkaan rämpimään onnistuneena, totuus sitten paljastui. Huumoria toki löytyi vieläkin, paljonkin, mutta kesken hauskuuden kertojamestari keskeytti juhlinnan karulla tavalla. Velkavankilan kuvaus oli tietysti riipaisevin. Tätä puolta olin tietysti jo lukenut niistä muista suurteoksista. Aihe oli selvästi visakirjailijaa loppuun asti piinaava. Ja hyvästä syystä. Tulevan kirjailijamestarin isä tempaistiin velkavankilaan pojan ollessa 12-vuotias. Ajan tavan mukaan vankilaan seurasi aviomiestä vaimo ja viisi perheen nuorinta lasta. Tuleva senttari elätti perhettä niillä rovoilla, jotka kenkälankkitehdas maksoi hanttimiehelle.

Tästä perheen velkavankeudesta syntyi se maailmankirjallisuuden malliesimerkki siitä, miten kirjallisuus voi vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Visakirjailija oli 1850-luvun Englannissa ja myös monessa muussa maassa kirjailijoista se kaikkkein luetuin, niin suosittu, että politiikotkin – joita visakirjailija syvästi inhosi – havahtuivat. Vankilaoloja inhimillistettiin ja Velkavankeudesta luovuttiin rangaistusmuotona. Muita köyhien kurmuuttamiskeinoja toki löytyi piisalti asti.”

Jari-Pekka Vuorela avaa tehtävän eksaktisti.

”Eatansville on ehkä kohtuuttoman helppo vihje. Kyseessä on Charles Dickensin läpimurtoromaani Pickwick-kerhon jälkeenjääneet paperit. Kovin nuori mies oli kyseessä, eikä hän tietysti nykynormein lopulta vanhaksi elänytkään. Tämän kirjan, tai jatkokertomuksen, julkaisemista seurasi Oliver Twist, jonka Dickens kirjoitti nykyisessä Dickens-museossa vuodesta 1837 lähtien.”

***

Ossi Lehtiö tarttuu tuohon jatkokertomusasiaan.

”Suomessakin oli hyvin yleisenä tapana julkaista kirjoja eräänlaisina vihkoina, joista voitii omalla sidonnalla koota kokonaisia teoksia. Näin myös Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ilmestyi neljänä eri vihkosena keväällä 1870.

Nyt kyseessä olevan sitaatti on juuri samalla tavalla julkaistusta teoksesta. joka ilmestyi yhteensä kuukausittaisena jatkokertomuksena 19 osassa maaliskuusta 1836 aina lokakuuhun 1837 saakka.”

Sitten toivotetaan tervetulleeksi visapiiriin ensikertalainen, Taru Vuorimaa.

”Olen innokas Kirjavisan seuraaja, mutten ole aikaisemmin vastannut yhteenkään visaan. Nyt on pakko vastata kun kyseessä on yksi lempikirjailijoistani Charles Dickens! Kysymyksessähän on iki-ihana Pickwick-kerhon jälkeenjääneet paperit ja kolmastoista luku ’Kuvaus Eatansvillesta’. Herra Pickwick kumppaneineen on tullut seuraamaan kiihkeää vaalitaistelua sinisten ja keltaisten välillä. Seuraa herkullisia kuvauksia eri puolueväen keinoista voittaa vaalit. Tulee ihan viime päivät mieleen… Herrat Pickwick ja Winkle tutustuvat myös herra Pottiin ja hänen vaimoonsa joiden avioelämää seurataan hilpeästi.

Dickens on aina ollut suosikkini koska hän osaa tuoda voimakkaan yhteiskuntakritiikin huumorin kautta esille. Ja lopulta, onneksi, hyvyys voittaa.”

Sirpa Taskinen muistelee lukukokemustaan näin:

”Pickwick-kerhon jälkeenjääneet paperit (1837, ensimmäinen suomennos 1932) oli ensimmäinen lukemani Dickensin kirja. Pidin (ja pidän edelleen) sen vähäeleisestä huumorista. Sekä herra Pickwickin itsensä laukomat mietteet, että Sam Welleristä nimensä saaneet wellerismit ovat hyvin säilyttäneet huvittavuutensa. Tiesihän herra Pickwick esimerkiksi sen, että jos kaksi eri tavoin ajattelevaa porukkaa huutaa kadulla, niin kannattaa liittyä siihen, jossa on enemmän väkeä.”

***

Dickens tuntuu käyvän lepytyksestä Tuulikki Lepomäki-Lahtiselle, joka odotti vappuviikolle tehtäväksi työväenrunoutta.

”Ensin protesti: Missä työväen- tai kevätruno, vaikka on vappu?

No onneksi tällä kertaa ratkaisin myös proosatehtävän. Ratkaisu alkoi siitä, että arvailin kirjailijaksi Charles Dickensin. Sitten miettimään kirjaa. Eatansvillen kaupunki tuntui tutulta. Onneksi käteen osui ensimmäisenä Pickwick-kerhon jälkeenjääneet paperit, josta sitaatti löytyi.

Kirjahyllyssäni olevan kaksiosaisen kirjan selässä tosin lukee vai Pickwick-kerhon paperit, ei ole ilmeisesti selkämykseen mahtunut enempää. Alkusivulla nimi on oikein.

Pickwick-kerhon jälkeenjääneet paperit oli Dickensin esikoisteos. Dickens käytti romaaneissaan aineksina velkavankeus-, köyhyys- sekä tehdastyökokemuksiaan.

Muita romaaneja olivat mm. Oliver Twist, Nicholas Nicklebyn elämä ja seikkailut, David Copperfield, Kolea talo, Kaksi kaupunkia ja Loistava tulevaisuus. Tunnettu on myös hänen joulukertomuksensa saituri Scroogesta, Joululaulu, jota esitetään vieläkin teattereissa Saiturin jouluna.

Lapsuudessa Dickensiä tuli luetuksi lähinnä seikkailukirjoina, mutta nyt niistä löytää tarkkaa aikakauden kuvausta, satiiria ja syvää inhimillisyyttä.”

Veli-Pekka Salminen tuumailee ajan virrassa näin:

”Kyllä Pickwick pubit tiedetään… Jotkut tunnistavat myös wellerismejä, eikä itse Charles Dickenskään kovin pahasti unohduksiin ole jäänyt. Pickwick-kerho oli varsin nuoren Dickensin taidonnäyte kirjailijana. Nuori olin minäkin kun teoksen luin; pitää nimittäin mennä ajassa taaksepäin kokonaiset 40 vuotta. Kuuluu ehdottomasti niihin opuksiin, joiden pariin haluaa vielä palata. Iälle ehtineenä olen tosin huomannut, että tällaisia uusintalukemiseen kypsiä kirjoja/kirjailijoita on aika lailla.”

Vexi Lehto muistelee viime vuosisadan asioita.

”Charles Dickens on ainakin toista kertaa visassa. Aikoinaan Sandros Pubista lähetettiin vuoden sekopäisin faxi visakisaan. Joululaulu on merkittävä teos, olisiko meillä Roope Ankkaa ilman Dickensiä? – – –

Olen aina pitänyt Dickensiä kurjuuden kuvaajana, enkä muistanut Pickwick-kerhoa. Opus (jatkosarja) oli kirjailijan läpilyönti ja hauskin teos.”

Kyllä, Dickensin Joulutarina oli kirjavisakohteena joululehdessä 1998. Muun muassa siitä syystä, että visapetteri rb oli tuolloin syksyllä jututtanut Teatteri Pienessä Suomessa samaisena syystalvena ensi-iltaan tulleen Saiturin joulun mainiota Ebenezer Scroogea, Risto Kaskilahtea.

Ja muuten: jo visassa esiintyneiden kirjailijoiden ja klassikoiden parissa jatketaan niin kauan, kuin pandemia rajoittaa vapaata liikkumista kulttuurin kentillä kuten kirjastoissa.

***

Matti Kärkkäinen myöhästyi printtilehdestä vähän, mutta saa noteerauksen näin verkkoversuossa

”Kirjailija ja sen vuoksi tämäkin teos kuuluu niihin, joita en vielä ole vielä lukenut. Dickens on kyllä ehdottomasti kiinnostava kirjailija, enkä ymmärrä, miten näin on päässyt käymään.”

Myöhään, eli tiistain puolelle, jäi Mauri Panhelaisenkin vastauksen tulo.

”Koukuttavan teoksen keskushenkilö on herra Pickwick, joka herrojen Winkle, Tupman ja Snodgrass kanssa ylläpitää nimeään kantavaa kerhoa. Kerho harjoittaa eräänlaista etnografista tieteellistä tutkimusta, sen empiiristä muotoa tekemällä iloluontoisia ja nestepitoisia retkiä maaseudulle ympäri Englantia. He ajautuvat merkillisestä tilanteesta toiseen ja solmivat pääasiassa maaseutupaikkakunnilla uusia tuttavuuksia, myös eräisiin naishenkilöihin ja lopulta virklavaltaankin.

Kirjan liioitteleva kuvaustapa ja rehevä huumori melkein peittää yhtenä juonteena kulkevan sosiaalisten olojen kritiikin, joka on Dickensille ominaista myöhemmissäkin teoksissa. Dickensillä oli omakohtaista kokemusta köyhyydestä, sillä hänen isänsä jouduttua velkavankeuteen Charles-poika ahersi 12-vuotiaana lapsityöläisenä jonkin aikaa tehtaassa pitääkseen perheensä leivässä.

Kirja on säilyttänyt pian kaksi sataa vuotta viehätyksensä. Eräs nykyajan kirjabloggari intoutuu kerhon matkoja kuvatessaan hyvään vetoon: ’He matkustavat hevosvaunuilla majatalosta toiseen, ja näen, jopa haistan nuo vanhat innit, joiden nimi loppuu sanaan leijona tai koira (tai muu eläin); monta kerrosta sokkeloista, tummaseinäistä lautataloa, natisevat portaat, lahoava puu, hienoisesti tuoksuva home ja kosteus, takkatuli, kuuma vesi ja viina, matkalaisten hikiset vaatteet, paistuva leipä.’”

Viikon muita tietäjiä olivat Tuula Hynynen, Raila Rinne, Vesa Paavola, Pertti Ekdahl, Veikko Huuska ja Unto Vesa. Palkinnon saa Taru Vuorimaa. (rb)

Visasitaatti 8/2021

”Maailmassa sattuu vahinkoja” kuuluu yksi visakirjan avainlauseista, ja niitä ja outoja onnettomuuksia tämän kirjailijan romaaneissa tosiaan sattuu paljon. Ehkä hän on juuri siksi ollut Suomessa huippusuosittu jo 40 vuotta. Tämä teos on hänen 15 (toistaiseksi, ehkäpä lisääkin on vielä tulossa) suomennetun romaanituotantonsa loppupään parhaita.

Kuka Suomessa usein vieraillut kirjailija, mikä tuhti teos? Vastaukset viimeistään 18.5. klo 08.00 mennessä sähköpostilla kirjavisa@demokraatti.fi. Yhdelle kirjapalkinto.

”Naisia ruokalassa kävi harvoin, jollei mukaan laskettu intiaaninaista, joka tiskasi, ja niitä paria sahatyöläisen vaimoa, jotka auttoivat keittiössä – paitsi viikonloppuisin, jolloin jotkut miehet sentään aterioivat perheensä kanssa. Kokki oli määrännyt, ettei alkoholia saanut nauttia. Illallinen (tai päivällinen niin kuin vanhemmat tukkilaiset sanoivat) tarjottiin heti pimeän tultua ja enemmistö tukkilaisista ja sahatyöläisistä söi illallisensa selvin päin, he ahmivat sen nopeasti ja keskustelematta – myös viikonloppuisin ja silloin kun eivät olleet uittohommissa.”