Kirjavisa: Niitä Illinoisin Franzeneita…

Sama kaiku on visa-askelten yhä: kahdeksan tiesi. Rolf Bamberg

Juhani Niemi avaa viimekertaiset vihjeet yksi kerrallaan.

”Tällä vuosituhannella vain kaksi kirjailijaa on päässyt Time-lehden kansikuvaan, Stephen King ja Jonathan Franzen, Koska kyseinen sitaatti ei ole Kingin tyylistä, vastauksen pitää olla Franzen. Hänen läpimurtoteoksensa oli Muutoksia, joka oli kaikin tavoin menestys. Seismologian tutkijana hän olisi voinut mitata suosion ja kirjalliseen eliittiin pääsynsä voimakkuuden.

Muutoksia kertoo perheestä, jonka lapset ovat jo aikuisia, mutta pyrkivät edelleen irti konservatiivisten vanhempiensa vaatimuksista. Franzen ei esitä ihmisiä ja elämää kaunisteltuina vaan todellisina, virheineen ja epäjohdonmukaisuuksineen. ”

Jari-Pekka Vuorela ilakoi viime kerralla kirjailijan koko nimellä, eikä malta olla penkomatta samaa asiaa nytkin…

”Kun edellinen kirjailija oli Anne Lotta Swärd, täytyi nyt tarkistaa, olisiko kyseessä Jonathan Frans Michael Franzen, mutta ei sentään: toinen etunimi on komeasti Earl. Pohjoismaista sukuahan amerikkalaiskirjailija tietenkin on, vaikka opiskelikin pääaineenaan saksaa.

Pohjoismaisuus näkyy, paitsi naamasta, myös realistisista tiiliskivistä, jotka mielestäni antavat aika osuvankin kuvan 2000-luvun länsimaisesta kulttuurista.

Vuosituhannesta puhuminen on sikälikin aiheellista, että visateos The Corrections oli Franzenin kansainvälinen läpimurto ilmestyessään vuonna 2001. Suomennos julkaistiin seuraavana vuonna nimellä Muutoksia.

Kirjailijalla oli silloin jo pitkä ura esseiden, novellien ja romaanienkin tekijänä. Oma suosikkini Franzenin tuotannosta on kuitenkin myöhempi Freedom, suomeksi yllättäen Vapaus. Sehän hänestä Timen kansikuvapojankin teki.

Sen jälkeen on tapahtunut jonkinlainen sanoisinko anttituuristuminen: asiallinen tekniikka ei ole enää tuottanut kovin paljon mainittavaa asiaa, kun myöhäiskeski-ikäinen kirjailija on huomannut, että taiteella ei juuri ole vaikutusta; ja mahtaneeko kukaan ylipäänsä millekään mitään.”

Jos olisi vielä vihjannut samalla sukunimellä siunatusta suomalaisestasuosikkinäyttelijästä, olisi vastauspino saattanut pulskistua.

Sirpa Taskinen on noteerannut kirjailijan tv-supertähdeltä saaman nosteen..

”Suurelle yleisölle Franzenin Muutoksia tuli tutuksi, kun Oprah Winfrey otti sen kirjakerhoonsa. Se takasi laajan menekin. Kirjassa eläkkeellä olevat (hieman höpsähtäneet) Enid ja Alfred lähtevät risteilylle ja pyytävät kolmea lastaan jouluksi luokseen. Lasten elämät eivät tietenkään ole menneet niin kuin vanhemmat ovat odottaneet ja toivoneet, vaan jokaisella on jotain salattavaa. Sinänsä aivan kelpo kirja, mutta siinä on tuo kiusallinen Amerikan tauti eli pöhö: liikaa tekstiä. (Pidin enemmän hänen kirjastaan Epämukavuusalue, jossa on kriittisiä esseitä keskiluokan elämästä.) ”

Eero Reijonenkin tekee paluun visailijajoukkoon, mutta se tapahtui lehtiversion kannalta sen verran myöhään, ettei siihen enää ehtinyt.

”Täytyy heti tähän alkuun tunnustaa, että Visakirjan taituruuden oivaltaminen vaati Visa-Eerolta yhtä kauan kuin Jonathan Franzenin kirjoitusprosessi. Visakirjan jälkeiset mestariopuksia St. Loisin esikaupungissa kasvaneen minnesotalaisvanhempien lahjakas jälkikasvu värkkäsi vuosikausia: kymmenen vuotta opusta kohden. Lasken näiksi teoksiksi paitsi Visakirjan (2001), eeppiset romaanit Vapaus (Freedom 2011) ja Crossroads (2021). – – –

Muutoksia-kirjan perheen ihmissuhteet, erityisesti suhteet omiin perheenjäseniin näyttivät pitkään hyisiltä. Huippuna oli koko perheen kammotus ( äiti-Enidiä lukuun ottamatta ), yhteisen joulun vietto lasten kasvinkodissa. Jälkikasvun yleinen kommentti perheen äidin, Enidin vakaumuksesta oli sievästi sanottuna:” Enidin toiminta, varsinkin jouluna, on yleensä kaukana hänen kristillisistä uskomuksistaan. Hän on harras koristeillaan.” Enidin jouluhössötys on perheenjäsenille niin kauheaa, että ainoastaan tytär Denis, keittiömestari, joka haluaa edelleen olla hyvä tytär, on valmis uhrautumaan ja osallistumaan kaikkeen (feikki)hössötykseen lempeällä ilolla. Osallistujakato väijyi uhkaavasti Enidin koko vuoden markkinoimalla viimeisellä joululla Keski-Lännessä, perheen yhteisessä kodissa ja lasten kasvuympäristössä. Lopulta kaikki kolme Alfredin ja Enidin lasta osallistuu, hyvin kirjavien kommellusten jälkeen, tämän viimeisen Enidin emännöimän perhejoulun viettoon.”

Mauri Panhelaisen odotus tulee palkituksi.



”Jonathan Franzenia olin jo odotellutkin visakirjailijaksi, ja nyt etsitty läpimurtoteos on Muutoksia vuodelta 2011. Kirjailijan tausta palautuu hänen vanhempiensa kautta Ruotsiin, Lindköpingiin. Annettu seismografinen myskyvihje liittyy siihen, että nuoruudessaan Jonathan Franzen toimi maanjäristysten tarkkailijana.”

Jukka Eero Wuorinen vielä tarkentelee seismologi-aspektia.



”Jonathan Franzen on yksi parhaimmista nykypäivän amerikkalaisista tarinan kertojista. Hänen kirjansa Vapaus oli ilmestyessään tapaus. Mieliinpainuva ja hienosti rakennettu monikerroksinen tarina meidän aikakaudestamme. Franzen on opiskellut germanistiikkaa, myös Münchenissä ja Berliinissä. Tämä saksalaisen yhteiskunnan tuntemus tulee vahvasti ilmi Purityssä, joka oli myös valtava menestys. Piti oikein tarkistaa, missä vaiheessa hän olisi sitten opiskellut seismologiaa. Mutta hän tosiaankin työskenteli Euroopasta palattuaan Harvardin yliopiston seismologiaan keskittyneessä laboratoriossa. Sieltä hän varmaan saikin innoituksensa hänen ensimmäiseen menestysteokseensa, Alkuvoimat.”

Franzenin tunnistivat myös Veikko Huuska ja Unto Vesa Tämän viikon palkinto. menee Jukkab Eero Wuoriselle.

Visasitaatti 18

Tullaanpa valtameren yli Euroopan reunalle, ja jälleen varsin merkittävästi palkitun kirjailijan tykö. Hän on kaima hiljattain visassa jo esiintyneelle tekijälle, ja vähän samanlainen statuskin kirjallisuuselämässä kuin tällä. Häneltä on ilmestynyt seitsemän romaania, joista vain kaksi lienee toistaiseksi suomennettu. Siis kuka hän on, mikä palkittu teos? Vastaukset viimeistään 13.11. klo 16 mennessä sähköpostiin kirjavisa@demokraatti.fi. Yhdelle kirjapalkinto.

”Veljeni kuoleman siemenet kylvettiin monia vuosia sitten. Se, joka kylvi ne, on ollut jo pitkään kuolleena – ainakin niin minä ajattelen. Joten jos haluan kertoa Liamin tarinan, minun ytäytyy aloittaa kaukaa ajasta, jolloin hän ei vielä ollut syntynyt. Ja itse asiassa tämä on se tarina, jonka kovin mielelläni kirjoittaisin: historia on niin romanttinen paikka vuokra-ajureineen ja katupoikineen ja sivulta napitettavine saappaineen. Jos se vain pysyisi liikkumatta, ajattelen, ja asettuisi aloilleen. Jos se vain lakkaisi pyörimästä päässäni.”