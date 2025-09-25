Kirjavisa: Omaäänisen runoilijan muistolle

Liekö visakonkari Sirpa Taskinen ajatellut, jotta hyökkäys on paras puolustus, kun meinasi lähteä soitellen visaan pienellä piikillä varustautuneena. Vaan kuinkas sitten kävikään…

”Ihmettelin, mistä visaukko oli tietävinään, että kokoelmia on 11: ´Eikä enempää enää tule´

Sitten näin kuolinilmoituksen. Panu Tuomi (1968-2025) kuoli kesäkuun lopussa.

Rauni Anita Martikaisella löytyy runoilijaan etäistä kosketuspintaa

”Panu Tuomi kirjoitti oppineesti. Vaikka Tuomi on netistä löytyvietietojen mukaan kirjallisuutta Tampereen yliopistossa opiskellut, kuten minäkin, niin en häntä luennoilta muista. Hänen esikoisensa Iris julkaistiin vuonna 1995. Muistan hänet lähinnä Ravintola Kaisaniemen keikalta Runokuussa vuonna 2012, jolloin itse olin esikoisrunoilija ja hän jo mainetta niittänyt runohenkilö, jota ei tohtinut puhutella.

Arvuuteltu runo Traakialainen tarina on kokoelmasta Kuningasvesi.

Viimeisessä kokoelmassaan Kardinaali Zen Tuomi käyttää yleisesti tunnettua toteamaa ’me kuolemme kahteen otteeseen, ensin kuolee ihminen ja sitten hänen muistonsa’.

Ajattelen asiaa.”

V-P Salmisen pika-analyysi runoilijasta kulkee tähän tapaan:

”Panu Tuomi oli kulttuuritietoinen lyyrikko. Hedelmällistä viitepohjaa, kuvastoa ja tulkintamahdollisuuksia hänelle tarjosivat mm. mytologia, musiikki ja uskonto.

Visassa haetun Traakialaisen tarinan Orfeus arvelee itsekriittisesti ehkä sysänneensä nymfipuolisonsa Eurydiken takaisin Manalaan,’koska himoitsin sittenkin soittoani enkä häntä?’ Koska kohtalonomaisesti menehtyneenä Eurydike saisi Orfeuksen musisointiin eloa: syvyyttä surusta ja kaipauksesta.

Melkoiset laulujen lunnaat. Vai selitteleekö siinä taiteilija vain raadollista heikkouttaan parhain päin, ylevillä tarkoitusperillä?”

Mauri Nurmen tie ratkaisuun on kadehdittavan suora.

”Vihjeet visan ratkaisemiseen olivat selkeät: tuottelias 1995 debytoinut menehtynyt runoilija. Panu Tuomi oli (1968-2025) tamperelainen runoilija ja sai jo esikoisteoksestaan Iris Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon.

Kuningasvesi on Tuomen kolmas julkaisu. Sen runoissa nivoutuvat mystiikka, tiede ja arkisen eleetön romanttinen ilmaisu. Visan runo Traakialainen tarina kietoo yhteen myytin ja todellisuuden rytmisen ilmaisun kannattelemana. Vaikka Tuomen runot nojaavat myytteihin ja historiaan, niissä näkyy omakohtaisuus,, joka tekee tarinasta sekä yksityisen että yleismaallisen.”

Veikko Huuska lausuu lopuksi omat muistosanansa.

”Kyllä se nyt on Panu Tuomi, josta heinäkuun lopulla mediat ilmoittivat: Runoilija P. T. on kuollut 57-vuotiaana.

Joissain teksteissä on enemmän elämää ja runoilijan kädenjälkeä kuin toisissa. Tässä sitä oli. Miten monta kertaa pysähdyinkään kesken sivun, kesken kuvan, kesken sanan kun luin.

Täysin aliarvostettu runoilija, paitsi omiensa keskuudessa. Eli kuten kustantaja kesällä, josta muodostui viimeinen, ilmoitti: In memoriam Panu Tuomi 1968-2025:

’Sillä on olemassa lintuja,

jotka liitävät niin korkealla,

että ne voivat nähdä tulevaisuuteen.’

(Panu Tuomi: Kardinaali Zen (2023)”

Vähän laiskan kierroksen muita tietäjiä olivat Raila Rinne, Tarmo Tikka, Unto Vesa, Stefan Ek ja Helena Nurmio, joka tällä kertaa valikoituu palkinnon saajaksi.

Visaitaatti

Kun tässä elellään jo kohta Nobel-aikoja ja muiden palkintoehdokkuuksien ruuhkahetkiä sekä korkeakirjallisuuden korkeasuhdannetta, marssii Demokraatin visamaakari uhmakkaasti päinvastaiseen suuntaan(?). Kohti viihdettä siis, romansseja, juonitteluja, historiallista epookkia.

Tämän lajityypin kiistattomia mestareitamme on nyt esille nouseva kirjailija, joka aloitti proosamuotoisen viihdyttäjän taipaleensa pitkästi yli 40 vuotta sitten, mutta nyt haettava teos on osa viime vuosikymmenellä julkaistua sarjaa.

Ketä ja mitä etsitään? Vastaukset sähköpostilla kirjavisa@demokraatti.fi viimeistään 29.9. klo 12 mennessä. Yhdelle palkinto.

”Jos pidät pintasi, sinustakin voi tulla vielä aikamoinen nainen!’

Oli myöhäinen syksy, ensilumi sataisi minä hetkenä tahansa. Maria seisoi kotitalonsa lasiverannan portailla ja muisteli sanoja, jotka Martta oli hänelle sanonut lähtiessään Lappeenrannasta. Se oli totta. Hän pystyisi siihen. Vanhemmat olivat kasvattaneet hänet itsenäiseen elämään. Hän oli ollut heidän ainokaisensa, ja he olivat opettaneet häntä lapsesta saakka ymmärtämään rahataloutta, kirjanpitoa ja kauppaliikkeen pyörittämistä. Kyllä hän pärjäisi, vaikka joutuisikin jättämään kotikaupunkinsa.”