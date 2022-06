Kirjavisa: Runoja metsän peilissä

Visaäijä tyrkytti viime tehtävään yltiöanteliaat vihjeet, koska kuvitteli, että kirjailija olisi lukijoille muuten turhan kova pala. Rolf Bamberg

Oli miten oli, vastauksia tipahti kaksinumeroinen luku, mikä ei ole huono pienilevikkisen suomenruotsalaisen runouden ollessa kyseessä.

Jari-Pekka Vuorela kiitti, kumarsi ja ratkaisi.

”Runoilija Henrika Ringbomista minulla on ollut aiemmin vain hämärä käsitys, mutta vihjeet olivat nyt poikkeuksellisen tarkkoja.

Asiaan tutustuessani huomasin, että Ringbomilla on varsin analyyttinen tapa pohtia myös kääntämisen ongelmia. Tämän kokoelman Valkoinen vinttikoira on kuitenkin suomentanut Merja Virolainen, jonka töitä Ringbom taas on ruotsintanut.

En ollut ennen tajunnut, että Ringbom on kirjoittanut romaanejakin. Pitänee tutustua.”

Mauri Panhelainen täydentää.

”Suomenruotsalaisen runoilijan Henrika Ringbomin runoista koottu valikoima (2005) on nimeltään Valkoinen vinttikoira. Visaruno kuuluu alun perin samannimisen runokokoelman osastoon, jonka nimi on Kehtolaulu ja sepelkyyhkyn huuto.

Ringbomin runovalikoiman kertaalleen lukeminen antaa vaikutelman, että hänen lyriikkansa on 1980-luvulta lähtien muodoltaan lyhentynyt ja teemoiltaan syventynyt. Ihmisen ja luonnon suhde on saanut entistä suuremman osan. Visaruno mustarastaan poikasesta kuuluu tiiviiseen luonnonrunojen sarjaan, jossa vihreä metsä ja sen peili, tässä tapauksessa ympärilleen katsoja, kohtaavat.

Luonnonympäristön uhkaava köyhtyminen, jota edustaa visarunossa mustarastaan poikasen kohtalo, heijastuu runoilijaan, joka etsii rooliaan suhteessa biosfäärin muutokseen. Hän runoilee, miten ’Kerran tuli / minusta kuvastin / kuvastin minusta tuli en minä / kukaties minä voin / kuvastin en / kuvastin minä voin minä en.'”

Raila Rinne on ollut innoissaan Merja Virolaisen suomennosvalikoiman äärellä.

”Luettuani muutaman runon alkukielellä ruotsiksi ja sitten suomennoksena huomaan, että ne on suomennettu taitavasti, jopa äänneasua mukaillen.

Henrika Ringbom on syntynyt 1962 ja julkaissut runojen lisäksi ainakin kaksi romaania. Helsingissä vaikuttava kirjailija pohtii työtään verkosta edelleen löytyvässä esseessä Totuudesta ja tarkkuudesta – työni kirjailijana ja kääntäjänä. – – –

Tämänkertainen visa sai tutustumaan kahteen niukemmin tuntemaani kustantamoon Söderströmiin ja Poesiaan. Tällainen löytöretkeily on hauskaa ja palkitsevaa.”

Juhani Niemikin on vaikuttunut uudesta tuttavuudesta:

”Jos jotakin, niin se hyöty Kirjavisasta on ainakin ollut, että runojakin on tullut luettua entistä enemmän. Tämä runoteos jotenkin kolahti, viehätti runojen tietty unenomaisuus, kielellinen rytmiikka ja arvoituksellisuus.”

* * *

Veikko Huuska lähettää terveisiä Tukholmasta.

”Muistoja, vanhoja kiviä, paljon kävelyä. Nyt on suomalainen kurssissa: sen huomaa siitä, että baarissa illalla melkein kädestä vetävät pöytäänsä, syntyy pientä kilpailua kuka saa ’suomalaisen, joka puhuu Natosta’. Uskomaton talvi – vielä uskomattomampi kevät! Valkovuokot tulvivat pientareella, rehevästi, rohkeasti, valkeana pilvenä.

Kaiken rintaakouristavan tuskaisen olon keskellä viikon (no, hieman vajaan) visiitti Stockholmiin on kuin keidas, raikas, ystävällinen!

Tähän sopii mainiosti kevyen terävät luontokuvat, kiva rytmi, jota Henrika Ringbom viljelee runoissaan. Niitä pystyy jopa ruotsiksi lukemaan.”

Tukholmaan vievät Eero Reijosen kirjailijatunnistuksen taustat.

”Visakallolle ottaa lujille tunnustaa, ettei Visakirjailijan tuotannosta ole luettu riviäkään. Näin ainakin, kun Visiiri vonkaa tietoa kohtuu nimekkäästä kirjailijasta.

No, Visailijan pelasti tällä kertaa vuoden 2003 työreissu Tukholmaan. Olin vuokrannut kuuden kuukauden ajaksi kämpän Östermalmilta. Vuokraajana oli suomenruotsalainen rouva, joka asui tuon ajan kesäasunnollaan, joka sijaitsi noin 30 kilsan päässä, mahtavalla paikalla lähi- saaristossa. No, tämä rouva oli kulttuurin suurkuluttaja. Vuokraamassanikämpässä oli kirjoja enemmän kuin Kalajärven kirjastossa. Runo-opuksia oli vähintään hyllymetrin verran. Suomenruotsalaiset lyyrikot olivat kattavasti edustettuina. – – –

Sitä hyllystä bongasin visakirjailijankin silloin vielä ainoan proosakirjan Maarit Sarasteen kaipuu (Martina Dagers längtan) vuodelta 1998. Suoraan sanottuna tämä opus jäi Tukholman keikalla minulta kesken. En saanut millään otetta tähän kirjaan, jonka juonen kulku tuntui puisevalta, laahaavalta. Enkä minä, vaikka roskaruoan suurkuluttaja vielä tuolloin Tukholmassa olin, löytänyt tästä tuotteesta sitä pihviäkään, ja niin kuin silloin ajattelin, opus tuntui kokonaisuudessaan melko mitäänsanomattomalta. – – –

Jopa visalyyrikosta itsestään tuntui hieman huvittavalta, että kesti tosiaan 20 vuotta ennen kuin hän pääsi siihen pisteeseen, että joku perin pohjin ymmärsi sen mihin hän lyriikassaan pyrki. Kirjailija oli innoissaan: Det finns ingen annanstans (1994) oli saanut kokoelmaan myöhemmin tutustuneen arvostetunruotsalaisen kriitikon Elisabeth Hjortin haltioihinsa. Professori Hjort piti 20 vuotta tämän pataluhaksi aikanaan haukutun kokoelman julkaisemisen jälkeen esitelmän, jossa hän käsitteli väkivaltaa ja väkivallattomuutta, tai haavetta väkivallattomuudesta, jota olin käsitellyt kyseisessä kirjassa. – – –

Henrika Ringbomin seuraava runokirja, visakirjamme, ilmestyi vuonna 2001. Se oli, jälkeenpäin arvioituna, aiempia teoksia merkittävämpi ja sen runot ennakoivat tyyliltään jo selvästi runoilijan myöhemmän tuotannon säkeitä. Näkyvin muutos oli huomattavasti aikaisempaa rennompi ja hyväksyvämpi suhde kuvallisen kielen käyttöön. Taiteilijan suhtautuminen silmään ja näkemiseen ei ollut enää niin ristiriitainen, kuten jo kirjan nimikin, Den vita vinthunden (Valkoinen vinttikoira) osoittaa. Merkittävin muutoksen aiheuttaja oli, ainakin kirjailijan omasta mielestä, käännöstyön aloittaminen. Käännöstyössä hyvän tuloksen takasi myös nyt jo aikuistuneen lyyrikon uusi runoilijanote. Se merkitsi rennompaa suhdetta kieleen ja sen mahdollisuuksiin ja ulottuvuuksiin. Visataiteilija itse piti muutosta merkittävänä, omin sanoin ilmaistuna: ’Olin löytänyt kääntämisen ilon ja lähtenyt kulkemaan kääntäjän tietä.’”

* * *

Sirpa Taskinen puolestaan näyttää uskovan, mitä suomentaja kirjailija kehityksestä sanoo.

Ei voi kuin ihailla Merja Virolaista, joka on runot suomentanut ja avaa niitä jälkisanoissaan: ’Varsinkin kolmessa ensimmäisessä kokoelmassa runot ovat toisinaan hajanaisempia, väljempiä kokonaisuuksia kuin suomenkielisessä runoudessa yleensä. Ringbom on rikkonut niissä tietoisesti syntaksin, eikä niistä ole tarkoituskaan hakea sanomaa tai esittävyyttä.’ Asia selvä.”

Rauni Anita Martikainen päättää tämän tehtävän purkamisen näin ytimekkäästi:

”Visersi kirkas aurinko, kirjoittaa Ringbom. Oivan valikoimallisen on suomentanut Merja Virolainen vuonna 2005. Minusta tämä sarja pitäisi säveltää, ellei sitä jo ole tehty.”

Oikeaa tietoa löytyi myös Helena Nurmiolta, Matti Kärkkäiseltä ja Eero Pirttijärveltä. Palkinto viimeksi mainitulle.

Visasitaatti 9/2022

Tässä on käynnistymässä romaanisarja, jonka toinen pää on nähty tänä vuonna. Sarjoja tältä syssymmällä tasavuosia täyttävältä kirjailijalta on irronnut useita, ja kun niiden päälle ynnätään kolmattakymmentä yksittäistä romaania sekä vino pino parivaljakon osana kirjoitettuja kirjoja, voidaan puhua jo tuotteliaasta tekijästä.

Kuka, mikä? Vastaukset sähköpostilla kirjavisa@demokraatti.fi viimeistään 13.6. klo 14.00. Yhdelle palkinto.

”- Äiti?

Raanu oli pudonnut lattialle. Kun käänsin päätäni, näin äidin makaavan selin minuun. Paljas olkapää törrötti oudossa asennossa.

– Äiti?

Kosketin varovasti äidin olkapäätä. Iho tuntui jääkylmältä.

Se oli tapahtunut ennenkin, silloin kun me juoksimme Bertan kanssa puutathasta kohti makasiinia ja äiti huusi ja se hullu hevonen laukkasi meitä kohti…”