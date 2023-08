Kirjavisapiiri kutsuu taas tykönsä

Kirjavisa pyörähtää kesätauon jälkeen taas käyntiin tutuilla säännöillä: visaisäntä sinkoaa kahden viikon välein (lukuunottamatta syyskuun vähän pidempää katkoa) teidän jäljitettäväksenne sitaatteja kaunokirjallisista teoksista, ja antaa avuksi soveliain määrin vihjeitä tekijästä. Rolf Bamberg Demokraatti

Tehtävän asettelu kiteytettynä kuuluu: ”Kuka kirjoitti mitä?”, mutta kaikki lukukokemukset ja sivuhuomiot kysytystä kirjasta ovat vähintäänkin tervetulleita. Yksi vastaaja per tehtävä saa kirjapalkinnon.

Nyt 32. toimintavuodelleen starttaavaa Kirjavisaa on joskus moitittu tehtävänasettelultaan ukkovaltaiseksi. Osin varmaan syystä, ovathan molemmat tätä kirjallisuusarvuuttelua vetäneet henkilöt olleet miesoletettuja. Ja kun katse on ollut menneiden aikojen kirjallisuudessa, ainakin ennen vuotta 2000 julkaistussa kotimaisessa ja käännetyssä kaunokirjallisuudessa nimikkeiden enemmistö on ollut miesten kirjoittamia.

Visan kevätkausi 2023, toki vain yhdeksän kysytyn kirjan mittainen, lienee siinä mielessä historiallinen, että se taisi olla ensimmäinen ”lukukausi”, jolla naiset olivat enemmistönä.

Näin naisten jalkapallon MM-kisojen ollessa käynnissä todettakoon, että tämä peli päättyi 5-4. Voitokkaan puolen maalintekijöitä olivat kirjailijat A. Kortelainen, R-S. Rantala, J. Egan, L. Parkkinen sekä E. Strout.

PALATAAN NÄIN verkkoympäristössäkin vielä kevätkauden viimeiseen tehtävään, joka printtimuodossa ehdittiin ruotia jo juhannus-Demokraatissa.

Kevätsesongin viimeisenä pähkinänä tarjottiin Keltaisen kirjaston suosikkikirjailijaa. Kaarina Suonio avasi silloin pelin:

”Elisabeth Stroutin toistuvien tarinoiden hahmo on Olive Kitteridge. Voisin myös vastata Lucy Barton, mutta Lucy ei muistaakseni rakentanut taloja eikä ollut naimisissa Henryn kanssa. Oliven ja Henryn poika Chris ei aikuistuttuaan arvostanut taloa eikä aina äitiäänhkään. Yleensä kaikki meni vähän eri tavalla kuin oli suunniteltu mutta jollain lempeällä tavalla kuitenkin melko hyvin. Olive oli ulkomuodoltaan ja käytökseltään vähän kolho, mutta hänen sydämensä oli kultaa, ja hän pani toimeksi kun tarvittiin.”

Eero Reijonen pohdiskeli perusteellisen vastauksensa pohjiksi tälhlaisia:

”Alkuperäisteos, vai sen filmatisointi? Yleensä vastaus on heti selvä: se kirjailijan oma versio on aidompi, koskettavampi, tai ihan vain kokonaisuutena parempi. Poikkeuksiakin on, niitä visakallo ei ryhdy nimeämään. Mutta visakirja Olive Kitteridge ja HBO:n siitä tuottama minisarja ottelevat samalla tasolla: mestaruussarjassa. Filmatisoinnin pelintekijä on vertaansa vailla, upea Frances McDormand, joka dominoi koko esitystä, vaikka kokonaisuus kahmaisi kahdeksan Emmyä.”

Sirpa Taskinen puntaroi sekä kirjaa että sarjaa.

”Ajattelin pitkään, että tv-sarja olisi ollut parempi kuin kirja (harvinaista kyllä), mutta kun nyt luin kirjan uudelleen, en ole siitä lainkaan varma. Frances McDormand vain osasi lukea Olive Kitteridgensä tarkemmin kuin minä eikä arastellut esittää henkilön kielteisiäkään puolia. Ehkä en alkuun halunnut uskoa, että nimihenkilö on niin tyly ja ilkeä – toisaalta hänessä on myös pehmeä puoli, tosin erittäin syvällä. Molemmat teokset ovat siis loistavia.

Elizabeth Strout (s. 1956) on hieman yllättäen koulutukseltaan juristi, tosin hän on luopunut kyseisestä ammatista saatuaan menestystä teksteillään. Olive Kitteridge -kirja toi hänelle Pulitzerin (2009) ja menestystä myös Italiassa, tv-sarja poiki viisi Emmy-palkintoa. Strout on mainio kirjailija, jonka kaikki teokset ovat lukemisen väärtejä; olen innolla lukenut myös Lucy Barton -sarjaa.”

Juhani Niemi tykästyi kirjailijaan ihan tosissaan.

”Vastustamaton episodiromaani, tai oikeastaan novellikokoelma, kertoo kuvitteellisesta Crosbyn pikkukaupungista Mainen rannikolla. Ja varsinkin kirjalle nimensä antaneesta Olive Kitteridgestä ja muusta pikkukaupungin väestöstä. Olive on mukana jokaisessa kirjan kolmessatoista tarinassa, joskus vain hieman niin kuin alaviitteessä, toisinaan taas pääosassa järjestelemässä niin kaupunkilaisten kuin perheenjäsentensäkin asioita parhaaksi näkemällään tavalla.

Elizabeth Strout kirjoittaa hauskasti, kieli on eloisaa ja vertauskuvat usein melko omaperäisiä. Tarinat kiinnittyvät arkeen ja tavalliseen elämään, jossa on tilannekomiikkaa, ja suruakin mahtuu mukaan. ”

Stroutin tunnistivat myös Jari-Pekka Vuorela ja Veikko Huuska. Palkinto menee Kaarina Suoniolle.

Visasitaatti 10/2023

Kun kesän alussa visasta jäi uupumaan perinteinen juhannusruno, niin paikataan vaje loppukesän tunnelmia huokuvalla runolla. Sen tekijä debytoi 2000-luvun alkuvuosina, ja seuraavasta kokoelmastaan hän sai arvostetun, nuorille kirjailijoille suunnatun palkinnon.

Hänen viimeisin, luonnonläheistä nimeä kantava kokoelmansa on toissa vuodelta.

Siis kenen ja mistä kokoelmasta on tämä runo? Vastaukset viimeistään 7.8. klo 12 mennessä sähköpostilla kirjavisa@demokraatti.fi. Yhdelle taas palkinto.

Metsän vihreät monistuvat,

syvenevät mättäät ja oksat. Sävyt

kiirivät jyrkänteille ja katveisiin

kuin veteen heitetyn auringon kehät.

Päivä vaeltaa polkuja pitkin, lyhenevä

ja ehkä viimeinen. Mutta läpäisevä valo

ei tiedä lopusta mitään, laskeutuu sinestä ja vihreästä

kuin tuulen pyyhkäisemä kirjelappu,

hetkessä unohtunut kuolemanviesti,

kepeä lautta täynnä ilman kultaisia terälehtiä.

Syvä musta järvi sammalhyökyjen keskellä

on toinen lautta: siihen nousevat

eivät koskaan unohda metsän kuvia,

sillä siivilleen he nousevat

ja muuttavat pois, lentävät yli talven muurin

kuin ohuena harsona välkehtivät siemenet,

vielä syntymättömien lehtien häivähdykset,

näkymätöntä säkenöivät.