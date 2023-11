Kitkainen aselepo jatkuu toista päivää – Hamas lykkää panttivankien luovutusta

Äärijärjestö Hamas sanoo lykkäävänsä panttivankien luovutusta, kunnes Israel noudattaa sovittuja ehtoja. Hamasin mukaan kiistakapulana on humanitaarisen avun pääsy Gazan kaistan pohjoisosaan ja vapautettavien vankien valintakriteerit. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lähde Hamasista kertoi aiemmin AFP:lle panttivankien luovuttamisen jo alkaneen. Lähteen mukaan luovutusprosessi kuitenkin keskeytettiin. Israel on vahvistanut, ettei Hamas ole tänään vapauttanut panttivankeja.

Hamasin oli määrä luovuttaa tänään 14 panttivankia. Vastineena Israelin oli määrä vapauttaa tänään yli 40 palestiinalaista vankia.

Eilen Hamas vapautti 24 panttivankia. Israel puolestaan vapautti 39 vangitsemaansa palestiinalaista naista ja lasta.

Panttivankien vaihdosta sovittiin osana eilen alkanutta aselepoa, jonka on määrä kestää neljä päivää. Aselevon aikana on tarkoitus toimittaa myös kipeästi kaivattua humanitaarista apua Gazaan.

Hamasin on määrä vapauttaa ottamiaan panttivankeja aselevon aikana yhteensä 50. Israelin on puolestaan määrä vapauttaa 150 palestiinalaista vankia. Israelin asevoimien mukaan Gazassa on yhä reilut 200 Hamasin ottamaa panttivankia.

Hamas hyökkäsi lokakuun alussa Israeliin ja otti iskun yhteydessä panttivankeja. Tämän jälkeen Israel aloitti laajan hyökkäyksen Gazaan, minkä aikana se on tehnyt alueelle muun muassa lukuisia ilmaiskuja.

ISRAELIN iskut Gazaan ovat luoneet alueelle erittäin vaikean humanitaarisen tilanteen. Israel asetti kaistan täyteen saartoon, minkä vuoksi monet gazalaiset ovat kärsineet muun muassa veden ja sähkön puutteesta.

Aselepo on mahdollistanut kipeästi kaivatun humanitaarisen avun toimittamisen Gazaan. Eilen Gazaan alkoi virrata Egyptistä muun muassa polttoainetta, ruokaa ja lääkkeitä kuljettavia avustuskuljetuksia.

Rajan ylitse pääsi eilen yli 200 rekkaa, mikä on suurin määrä alueelle päässeitä avustuksia sitten lokakuun hyökkäyksen alun.

Samalla tuhannet ihmiset lähtivät ulos kouluista ja sairaaloista, joista he ovat etsineet turvaa viime viikkojen iskujen aikana. Esimerkiksi Rafahissa monet ihmiset odottivat polttoainekanistereiden täyttämistä voidakseen alkaa laittaa ruokaa.

- Kaikki ihmiset odottavat ja toivovat tätä, jotta heidän elämästään tulisi helpompaa, sanoi jonossa ollut paikallinen asukas Ezzeddine Abu Omeira uutistoimisto AFP:lle.

Tuhottujen rakennusten edessä Jabaliassa seissyt Mahmud Masood taas kysyi, miksi Israel on tuhonnut paikallisten koteja.

- Mehän olemme siviilejä, hän sanoi AFP:lle.