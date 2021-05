Kivääriyhdistyksen konkurssihakemus hylättiin Yhdysvalloissa – tuomari tulkitsi yritykseksi vältellä korruptiotutkintaa

Yhdysvaltalaistuomari on hylännyt vaikutusvaltaisen asejärjestön Kansallisen kivääriyhdistyksen eli NRA:n konkurssihakemuksen. Tuomarin mukaan järjestö teki hakemuksen vältelläkseen korruptiotutkintaa New Yorkissa, eikä hakemusta voi siksi pitää vilpittömänä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuomari Harlin Halen päätös on kova isku konservatiiviselle asejärjestölle ja sen sijaan voitto newyorkilaistutkinnalle, joka tähtää järjestön hajottamiseen. NRA ilmoitti olevansa päätökseen pettynyt, mutta sanoi, ettei päätös vaikuta sen toimintaan.

NRA ilmoitti tammikuussa jättäneensä konkurssihakemuksen. Samalla järjestö kertoi siirtävänsä päämajansa New Yorkista Texasiin.

New Yorkin osavaltio puolestaan ilmoitti viime vuoden elokuussa haastavansa NRA:n ja järjestön johtajan Wayne LaPierren oikeuteen muun muassa talouspetoksien vuoksi. Syyttäjien mukaan LaPierre ja muutamat muut NRA:n johtohenkilöt käyttivät järjestön saamia jäsenmaksuja henkilökohtaisena kassanaan ja rikkoivat näin kansalaisjärjestöjen toimintaa sääteleviä lakeja.

NRA on poliittisesti vaikutusvaltainen järjestö, joka on jo vuosikymmenien ajan vaikuttanut vaalikamppailuihin tukemalla aseenkanto-oikeuksia kannattavia ehdokkaita. Järjestö on vastustanut jyrkästi tiukennuksia aselakeihin.

New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James on demokraatti, mutta hän on kiistänyt oikeusjutun olevan poliittinen.

– NRA ei saa sanella sitä, joutuuko se vastaamaan teoistaan, ja missä se joutuu tekemään niin. Meidän juttumme jatkuu tuomioistuimessa New Yorkissa, James tviittasi.