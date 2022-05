KKO: Villikään työnantaja ei voi estää luottamusmiehen valintaa – järjestäytymisvapauden loukkaamisesta sakot kahdelle

Järjestäytymättömällä työnantajalla ei ole oikeutta estää luottamusmiehen nimittämistä, linjaa korkein oikeus (KKO). DEMOKRAATTI Demokraatti

Ratkaisu kumoaa Turun hovioikeuden tuomion, jonka mukaan oli epäselvää syyllistyikö ”villi työnantaja” rikokseen estäessään luottamusmiehen nimittämisen.

Hovioikeuden mukaan epäselvyys työsopimuslain yleissitovuutta koskevassa 2 luvun 7 §:ssä ei voi koitua rikosasian vastaajan vahingoksi. Epäselvyys koski hovioikeuden mukaan työsuhteen ehtoja ja työoloja, joita on yleissitovuuden nojalla noudatettava.

KKO perustelee ratkaisuaan muun muassa sillä, että perustuslain ja Suomea velvoittavien kansainvälisten ILO:n sopimusten perusteella järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus valita vapaasti luottamusmies. Kun tämä on estetty, työnantaja on KKO:n mukaan syyllistynyt työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamiseen.

KKO:n mukaan rikoksen tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa ei ole olennaista, mikä työehtosopimuksen yleissitovuuden ulottuvuus on yksittäistapauksessa ollut.

Korkein oikeus palautti voimaan Pirkanmaan käräjäoikeuden toukokuussa 2019 määräämän rangaistuksen. Tuomitut kaksi työnantajan edustajaa määrättiin maksamaan 10 päiväsakkoa.