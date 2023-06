Klitshko: Kolme kuollut Kiovassa

Ukrainassa Venäjä on jatkanut ilmaiskujaan maan pääkaupunkiin Kiovaan. Torstain vastaisena yönä tehdyissä iskuissa on kuollut ainakin kolme ihmistä, joista kaksi on lapsia, kertoi Kiovan sotilashallinto Telegram-viestissään. Myös kaupungin pormestari Vitali Klitshko kertoi kolmesta kuolleesta.