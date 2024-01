Kohdistuuko presidentinvaaleihin vaalivaikuttamista? – Demokraatti kysyi Suposta tuoreen arvion

Demokraatti tiedusteli Suojelupoliisin arviota, millaista vaalivaikuttamista on odotettavissa maassamme parhaillaan käynnissä olevissa presidentinvaaleissa.

Suojelupoliisin erikoistutkija Suvi Alvari toteaa sähköpostitse antamassaan vastauksessa, että Supon tehtävä on arvioida erityisesti sellaista vaikuttamista, jolla toinen valtio yrittäisi vaikuttaa Suomen vaalien lopputulokseen.

– Suomen vaalijärjestelmässä ja vaaleihin valmistautumisessa on viime vuosina kiinnitetty huomioita vaikuttamiseen varautumiseen. Tätä työtä on tehty yhteystyössä viranomaisten ja puolueiden kesken. Lisäksi kansalaisten tietoisuutta eri vaikuttamisen tavoista on vahvistettu. Vaalien lopputulokseen vaikuttaminen on näin ollen tehty vaikeaksi, hän kommentoi.

Suojelupoliisista todetaan, että vieraan valtion vaalien lopputulokseen vaikuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Se tapahtuu etenkin joko peitellyllä vaikuttamisella poliittisiin toimijoihin tai vaikuttamalla julkiseen keskusteluun ja mielipiteisiin.

– Tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että vierailla valtioilla, kuten Venäjällä, olisi tällaista vaikuttavaa toimintaa käynnissä.

Alvari lisää, että tämäntyylinen vaikuttaminen on myös hankalaa tällä hetkellä, sillä sekä suomalainen poliittinen kenttä että kansalaiset ovat tietoisia Venäjän vaikuttamisen tavoista.

SUPON mukaan Suomen vaalijärjestelmään on erittäin vaikeaa vaikuttaa kyberkeinoin tavalla, joka vaikuttaisi vaalien tulokseen ja jäisi huomaamatta.

– Vaaleja on kuitenkin mahdollista yrittää häiritä erilaisilla hämmennystä aiheuttavilla keinoilla, kuten disinformaatiolla sosiaalisessa mediassa tai jonkin verkkosivuston ruuhkauttavilla palvelunestohyökkäyksillä, jotka pyrkivät heikentämään kansalaisten luottamusta vaaleihin ja viranomaisten toimintakykyyn.

Alvari jatkaa, että väliaikaiset ohimenevät häiriöt ovat hyvinkin mahdollisia, mutta vakavat pitkäkestoiset epätodennäköisiä.

Suojelupoliisin erikoistutkija nostaa esiin myös sen, että valitettavasti ehdokkaisiin ja heidän kampanjoihinsa kohdistuu nykyään lähes kaikissa vaaleissa erilaista häirintää tai ilkivaltaa. Ehdokkaiden ja vaalitilaisuuksien turvallisuudesta vastaa poliisi.

VUODESTA 2024 puhutaan supervaalivuotena. Tärkeitä vaaleja käydään kymmenissä eri maissa, mukaan lukien eurovaalit ja USA:n presidentinvaalit.

Kysyttäessä arviota, millaista vaalivaikuttamista on odotettavissa ulkomailla tulevana vuonna, Suojelupoliisista kerrotaan pidettävän todennäköisenä, että supervaalivuotena nähdään erilaisia vaalivaikuttamisen keinoja laajalta joukolta toimijoita.

– On myös todennäköistä, että valtiollisilla toimijoilla, kuten Venäjällä, on tavoitteena vaikuttaa vaaleihin. Venäjälle tärkeää tällä hetkellä on EU-maiden ja Yhdysvaltojen Ukrainalle antaman tuen heikentäminen.

– Myös Kiina voi pyrkiä vaikuttamaan vaaleihin turvatakseen omia intressejään, esimerkiksi tarjoamalla vaalirahoitusta valikoimilleen ehdokkaille, Suvi Alvari Suojelupoliisista arvioi.