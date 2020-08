Kohti Tamperetta

SDP on tärkein poliittinen voima niistä, jotka ovat rakentaneet suomalaista hyvinvointivaltiota.

Hannu Kokki

Kansainvälisessä vertailussa pärjäämme hyvin. YK:n onnellisuusvertailuissa Suomi on kolmatta vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa ja korruptionvastaisen järjestön Transparency Internationalin vertailussa Suomi on Tanskan ja Uuden Seelannin ohella yksi kolmesta vähiten korruptoituneista maista.

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa indeksissä Suomi on 28 jäsenmaan vertailussa neljäs. EU jäsenvaltioista Ruotsin ja Tanskan ohella Ranska on Suomen edellä.

Ostovoimakorjattu bruttokansantuote on kasvanut taas viime vuosina tasaisen varmasti. Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistön sananvapaus vertailussa Suomi on Norjan jälkeen toisella sijalla, muiden pohjoismaiden ohella niitä harvoja maita, joissa lehdistön sananvapaus arvioidaan hyväksi.

Pitäisikö tilanteeseen olla tyytyväinen. Edesmennyttä Pertti Paasiota siteeraten; ”Miksi niin monella menee niin huonosti, kun niin monella menee niin hyvin.”

Maiden välisessä vertailussa hienosta menestyksestä riippumatta eriarvoisuus on lisääntynyt. Lapsiperheköyhyys on jämähtänyt pysyväksi ongelmaksi, pitkäaikaistyöttömyyttä ei ole ratkaistu, asunnottomien osuutta ei ole oleellisesti vähentynyt, leipäjonot ovat arkipäivää, ylivelkaantumisesta on muodostunut pysyvä ilmiö. 2020 Suomessa taloudellista turvaa ei selitä työstä maksettava palkka, vaan keskeiseksi on noussut omistaminen ja omaisuudesta saatu tuotto.

Forssan ohjelman keskeisiä tavoitteita oli sukupuolten tasa-arvo, mutta muutosvauhti kohti tasa-arvoa on Suomessa hidasta. Elinajanodotteessa miehet ovat kirineet eron naisiin 5,5 vuoteen, mutta naisten palkkaeuro on edelleen vain 84 senttiä. Naisten työllisyysaste on miehiä matalampi, joten lopputuloksena naisten eläke-euro on vain 79 senttiä. Pientä eläkettä saavista merkittävä osa on naisia.

Työelämä on edelleen sukupuolittunut, 2017 vain 8,9% palkansaajista työskenteli tasa-ammateissa, ammateissa, joissa sukupuolijakauma oli 40-60% tai tasaisempi. Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimus 2020 mukaan lukiota käyvät tytöt toivoisivat työskentelevänsä terveydenhuollossa, kulttuuri ja viihdealalla, sosiaalipalveluissa tai opetus- ja koulutusalalla. Poikien neljä suosikkia ovat teknologiateollisuus, pankki- ja rahoitusala, tietoliikenne ja telekommunikaatio ja energiateollisuus.

Kansantuotteessakin Suomi on läiskäinen kartta, talouskehitys on erkaantunut aleuiden välillä. Siinä missä Uusimaa ja Lappi ovat viime vuosina kirineet taloudessa merkittävästi, kaistale Kanta-Hämeestä Päijät- Hämeen kautta Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen on pyristellyt merkittävissä vaikeuksissa, eikä kasvu Etelä-Pohjanmaallakaan ole ollut muun maan tasoista.

Tulevassa Tampereen puoluekokouksessa tehdään paitsi mielenkiintoisia henkilövalintoja linjataan myös SDP politiikkaa kohti 2030-lukua. Äänestäjiltä on saatu mandaatti toimia, ja kannatuskyselyt näyttävät luottamuksen tekemäämme politiikkaan säilyneet. Työ on kesken, kaikkia Forssan ohjelman tavoitteita ei ole saavutettu ja uusia haasteita nousee. SDP on se poliittinen voima, joka voi edistää tasa-arvoa sukupuolten, kansalaisten ja alueiden kesken. Pidetään hihat käärittyinä. Yhdessä olemmme vahvoja.

Kirjoittaja on puoluekokousedustaja Savo-Karjalasta.