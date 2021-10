Kohu kulttuurin leikkauksista – Demokraatti selvitti valtiovarainvaliokunnasta, mistä Kurvisen mainitsemassa tietopyynnössä on kyse

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, miten ja missä marssijärjestyksessä hallituksen opetus- ja kulttuuriministeriön alalle kohdistuvista leikkauksista on tiedotettu. Johannes Ijäs Demokraatti

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) toi leikkauksien kohdentamisen julkisuuteen tiistaina. Iltalehden tietojen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) oli antanut Kurviselle suullisen ohjeistuksen, ettei tämä julkistaisi taiteen ja kulttuurin leikkauslistaa vielä tässä vaiheessa.

Kurvinen on perustellut julkaisupäätöstä monellakin eri argumentilla, joista yksi on se, että Kurvisen mukaan hän olisi joka tapauksessa joutunut kertomaan leikkauksista, koska eduskunnan valtiovarainvaliokunta oli lähettänyt tietopyynnön leikkauksista opetus- ja kulttuuriministeriöön.

– Minun olisi joka tapauksessa pitänyt kertoa nämä asiat julkisuuteen tällä viikolla, vaikka olisin toiminut, kuten pääministeri toivoi. Tiedot olisivat silti tulleet julkisiksi, Kurvinen sanoi Iltalehdelle.

– Jos eduskunta pyytää jotain ministeriöltä, niin sehän on kuin Jumalan sana. Minulla ei olisi ollut mitään julkisuuslain mukaista perustetta salata niitä tietoja eduskunnalta, Kurvinen kertoi.

Demokraatti selvitti valtiovarainvaliokunnasta, mistä Kurvisen mainitsemassa tietopyynnössä on kyse.

Valiokuntaneuvos, valiokunnan sihteeri Hellevi Ikävalko kertoo, että valiokunnassa ei oikeastaan edes puhuta tietopyynnöstä vaan kyse oli lisäselvityksen pyytämisestä. Mitään takarajaa tällaisen lisäselvityksen saamiseen ei kuitenkaan valiokunnasta asetettu, kun sitä oli pyydetty sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

– Sinänsä se tieto, mitä valiokunta budjetista saa, ei ole vielä julkista. Lausunnot julkistuvat vasta joulukuun 10. päivän tietämissä, kun budjettimietintö on valmistunut. Meille tuleva materiaali ei suoraan tule heti julkiseksi, hän sanoo myös.

Ikävalko kertoo, että opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet esittelivät valiokunnalle jo 1.10. suullisesti sen, miten rahapelitoiminnan tuottojen väheneminen ministeriön hallinnonalalla kohdentuu. Lisäselvityspyyntö lähetettiin hänen mukaansa siitä syystä, että samat tiedot saataisiin käyttöön kirjallisesti.

– On pyydetty rahapelituottojen vähenemisestä johtuvista leikkausten kohdentumisesta selvitys ministeriöltä. Tietopyyntö on vähän huono sana, koska tieto oli jo saatu suullisesti. Ehkä voisi sanoa, että kirjallinen selvitys olisi oikea.

– Tämä on meillä jokapäiväistä toimintaa, että pyydetään lisäselvityksiä. Pyydämme paljon selvityksiä budjetin luvuista. Yleensä kaikki materiaali on kirjallisena. Siinä varmaan oli puhetta jo kokouksessakin 1.10., että nämä on varmaan hyvä saada kirjallisesti.

Ikävalkon mukaan joskus lisäselvityksiin laitetaan jokin määräaika, johon niihin on vastattava, joskus ei. Tässä selvityspyynnössä ei siis määräaikaa ollut.