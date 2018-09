Kohu vihreiden Toivolan ympärillä tiivistyy – IL: Asuu Helsingissä – saa 329 euron asumislisän joka kuukausi

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola nostaa eduskunnalta korotettua kulukorvausta Riihimäellä sijaitsevasta asunnosta, vaikka asuu Helsingissä, kertoo Iltalehti.

Uudenmaan vaalipiiristä eduskuntaan valittu Toivola on ilmoittanut eduskunnan hallinto- ja palveluosastolle asuvansa vakituisesti Riihimäellä, yli 30 kilometrin päässä eduskuntatalosta, minkä perusteella hänelle on maksettu korotettua kulukorvausta 1 315,75 euroa kuukaudessa.

Helsingistä valitut kansanedustajat – ja Uudeltamaalta valitut kansanedustajat, jotka asuvat alle 30 kilometrin päässä eduskuntatalosta – saavat kulukorvausta 986,81 euroa kuukaudessa.

Iltalehden mukaan eduskunta on maksanut Toivolalle korotettua kulukorvausta huhtikuusta 2016. Tänä aikana Toivolalle on maksettu 36 841 euroa, josta korotuksen osuus on 9 210,32 euroa. Normaalin ja korotetun kulukorvauksen erotus, yhdenlainen ”asumislisä”, on 328,94 euroa kuukaudessa.

Eduskunnan hallinto- ja palveluosastolle 26. maaliskuuta 2016 toimittamassaan lomakkeessa Toivola vakuuttaa, että hänen vakinainen asuntonsa on Riihimäellä. Samalla Toivola sitoutuu ilmoittamaan eduskunnalle välittömästi, jos hänen asumisolosuhteissaan tapahtuu muutoksia.

Ilmoituksensa ja vakuutuksensa perusteella Toivolalle on maksettu korotettua kulukorvausta 1. huhtikuuta 2016 alkaen.

”Olen tällä pyrkinyt vain rajaamaan yksityisyyttäni julkisuudessa.”

Iltalehden mukaan Toivola ei oikeasti asu vakituisesti asunnossa, jonka hän omistaa Riihimäen varuskunta-alueella. Iltalehden haastatteleman kiinteistönvälittäjän mukaan asuntoa on yritetty myydä jo parisen vuotta ja se on tyhjillään. Myös naapurit kertoivat, ettei Toivola ole asunut talossa ainakaan pariin vuoteen.

Toivola on julkisuudessa kertonut asuvansa tyttärensä kanssa Helsingissä. Maanantaina hän kertoi Iltalehdelle sähköpostitse, ettei ole halunnut haastatteluissa nostaa esille Riihimäen-kotiaan vaan on sanonut vain asuvansa Helsingissä.

– Olen tällä pyrkinyt vain rajaamaan yksityisyyttäni julkisuudessa, Toivola sanoi.

Toivola vakuutti, että hänen ja hänen tyttärensä virallinen pysyvä osoite on yhä Riihimäellä. Hän katsoo toimineensa niin kuin pitääkin.

– Tilanne ei siis ole muuttunut. Luovuin tuolloin 2016 vuokralaisesta ja otin kodin omaan käyttöömme. Samaan aikaan meillä on ollut virallinen väliaikainen osoite Helsingissä ja tätä myöten toinen koti Helsingissä.

Maanantaina Iltalehti uutisoi Toivolan taksiajoista. Toivola on käyttänyt eduskunnan taksikorttia tämän vaalikauden aikana yhteensä 1 039 kertaa. Taksimatkat ovat maksaneet 22 000 euroa. Kansanedustajat saavat käyttää taksia pääkaupunkiseudulla käytännössä rajattomasti, kunhan yksittäinen matka ei maksa yli 70 euroa.