Kohulausunto: Twitter on johtanut käyttäjiään harhaan – yhtiöllä voi olla myös ulkomaisia vakoojia palkkalistoillaan

Viestipalveluyhtiö Twitter on johtanut harhaan sekä käyttäjiä että Yhdysvaltain viranomaisia, sanoo yhtiön entinen turvallisuusjohtaja Peiter Zatko .

Zatko on antanut lausunnon asiasta muiden muassa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC), ja yhdysvaltalaismediat CNN ja Washington Post julkaisivat haltuunsa saaman lausunnon eilen.

Zatkon mukaan Twitter on muun muassa salannut räikeitä puutteita turvallisuudessaan sekä aliarvioinut roskapostitilien määrää. Hän syyttää yhtiötä tahallisesta piittaamattomuudesta ja pitää sen toimintaa uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja demokratialle, koska palvelu on altis esimerkiksi ulkomaiselle vaikuttamiselle. Zatko sanoo, että yhtiöllä voi tälläkin hetkellä olla ulkomaisia vakoojia palkkalistoillaan.

Zatko varoittaa lausunnossaan vanhentuneista palvelimista, hyökkäyksille alttiista ohjelmistoista sekä siitä, että yhtiön johto pyrkii piilottelemaan hakkerointiyrityksiä sekä Yhdysvaltain viranomaisilta että yhtiön hallitukselta. Lisäksi hän sanoo yhtiön mieluummin pyrkivän kasvattamaan käyttäjämääräänsä kuin hillitsemään roskapostitilejä.

PALJASTUS voi vaikuttaa Twitterin ja Elon Muskin kiistaan. Varakas Musk on halunnut perua Twitter-kauppansa, ja keskeinen peruste tälle on juuri roskapostitilien määrä. Musk on toistuvasti syyttänyt yhtiötä bottitilien määrän aliarvioinnista.