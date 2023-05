Kohut pääsevät porisemaan Säätytalon kattilassa, koska Orpo pyörii kameroiden edessä hehkuttamassa hyvää henkeä mutta sanomatta asioista juuri mitään

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että tuleva hallitus saattaa poistaa oikeuden vähentää ammattiliittojen jäsenmaksut verotuksessa. Uutisen mukaan valtiovarainministeriö (VM) on antanut alustavasti vihreää valoa kokoomuksen esitykselle verovähennysoikeuden poistosta, joka voisi kasvattaa vuotuisia verotuottoja 220 miljoonaa euroa. Rane Aunimo Demokraatti

Verotuskysymykset ovat auki hallitusneuvotteluissa. Valtiovarainministeriön vero-osasto arvioi asiaa hallitustunnusteluvaiheessa toimittamissaan vastauksissa.

Valtiovarainministeriön vero-osaston näkemys ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistamisesta nosti tiistaina asiallisen kohun monestakin syystä. Muun muassa SAK hämmästeli, mihin ajatus palkansaajien ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta perustuu, kun sama ei VM:n lausunnon mukaan koskisi muita jäsenmaksujen verovähennykseen oikeutettuja, kuten järjestäytyneitä työnantajia.

Ministeriö koetti selittää asiaa Demokraatille tiistai-iltana.

TIISTAIN aikataulut eduskunnassa eivät kai sallineet Petteri Orpolle hillitä ja hallita julkista kohua, joten laineet löivät seiniin läpi päivän ja pitkin iltaa. Kun hallituksen muodostaja viimein palasi kameroiden eteen keskiviikkona aamulla, hänellä oli vain viime viikoilta tuttua sanottavaa.

– Arvioidaan asiaa.

– Kaikki nämä asiat ratkeavat yhtenä kokonaisuutena, ei sieltä voi ottaa yksittäistä, mutta se on varmasti pöydällä, kuten muutkin verolajit.

HS:n uutinen perustui ministeriöltä pyydettyyn ja sen antamaan vastaukseen. Tämä mahdollistaa mediassa ja muuallakin liian pitkälle viedyt tulkinnat. Ministeriöltä kysytään hallitusneuvotteluiden aikana kaikenlaista.

Emme tiedä, onko vastaus johtamassa johonkin tai jos on, missä muodossa.

Tiedämme toki, että ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen on kokoomuksen tavoitelistalla. Se löytyy muun muassa puolueen viimeisimmästä vaihtoehtobudjetista.

Emme tiedä, mitä perussuomalaiset ajattelee asiasta. Riikka Purra ei sanonut Orponkaan vertaa aamun esiintymisessään kameroiden edessä.

– En mene näihinkään yksityiskohtiin.

HALLITUSNEUVOTTELUISTA on vuotanut poikkeuksellisen vähän ulospäin. Orpo on myöntänyt edellyttäneensä tätä neuvottelijoilta, koska ”täysi avoimuus” ei hänen mielestään toimi. Säätytalolla on neljä puoluetta, ei muita.

Siksi onkin ollut erikoista ja monen mielestä vähän turhauttavaakin katsoa Orpoa päivittäin tiedotustilaisuuksissa yleensä kahdesti vuorokaudessa selittämässä kameroille, että eteenpäin mennään ja hyvässä hengessä toimitaan ilman, että hän varsinaisesti sanoo mitään. Syntyy kuva näennäisestä avoimuudesta.

Jossakin kohtaa sekin voi kostautua.