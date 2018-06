”Kokemukset olivat mieleenpainuvia” – Heinäluoma muisteli Afganistanin-vierailuaan – SDP tukee joukkojen lisäämistä

SDP:n eduskuntaryhmä tukee Suomen pyrkimyksiä vakauttaa edelleen hauraan Afganistanin tilanne. Sosialidemokraatit hyväksyvät Suomen joukkojen nostamisen 60 sotilaaseen osana Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiota.

Tämä kävi selväksi, kun eduskunta käsitteli valtioneuvoston Afganistan-selontekoa. SDP:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Eero Heinäluoma muisteli vierailuaan puhemiehen roolissa Afganistanissa vuonna 2012.

– Tuon matkan kokemukset olivat mieleenpainuvia. Sotilaamme tekevät suurella osaamisella ja taidolla oman osuutensa Afganistanin turvallisuuden hyväksi.

Heinäluomalle kävi tuolloin yhtä selväksi myös se, että Afganistanin turvallisuustilanne heikkenee, kun ulkomaiset joukot poistuvat – ellei maahan saada poliittista ratkaisua.

– Viidentoista vuoden aikana saavutetuista edistysaskelista huolimatta Afganistan on edelleen hauras valtio, Heinäluoma muistutti.

Tilanne heikkeni hänen mukaansa, kun kansainvälinen ISAF-kriisinhallintaoperaatio päättyi ja vastuu turvallisuudesta siirtyi paikallisille viranomaisille.

– Afganistanin vakauttamisen vaikeuskerroin on korkea. Kriisin pitkittyessä ja turvallisuustilanteen heikentyessä on paikallaan palauttaa ne rajoitteet, jotka aina liittyvät ulkomaiseen sotilaalliseen interventioon ja läsnäoloon.

Heinäluoman mukaan Afganistanissa ja sen lähialueella toimii edelleen useita kansainvälisiä terroristiryhmittymiä, joiden kukistaminen edellyttää sitä, että tavallisten afgaanien hyvinvoinnista huolehditaan.

– Muutos Afganistanissa edellyttää paitsi turvallisuuden takaamista myös aitoja elämisen mahdollisuuksia ja erityisesti työmahdollisuuksia nuorille ja myös hallinnon tervehtymistä. Korruption vastustamisen täytyy tapahtua aidosti – ei vain sanoissa.

”Saavutettuihin tuloksiin ei voi olla tyytyväinen. Katseet kääntyvätkin Afganistanin sisälle.”

SDP:n eduskuntaryhmä painottaa, että Afganistanissa tarvitaan vuoropuhelua maan sisällä ja rauhanomainen ratkaisu kriisiin.

– 15 vuoden yhtämittaisten taistelujen jälkeen on syytä katsoa totuutta silmiin. Suomen hallituksen tulee Euroopan unionissa ja laajemmalti tehdä työtä Afganistanin sotilaallisen voiman käyttöön perustuvan strategian muuttamiseksi, Heinäluoma vaati.

Hänen mukaansa SDP: eduskuntaryhmä on johdonmukaisesti korostanut Afganistan-politiikassaan hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien toteutumisen ensisijaisuutta.

– Jotta Afganistan voi nousta jaloilleen, sen hallinnosta pitää kitkeä korruptio ja rakentaa kestävät peruspilarit oikeusvaltion toiminnalle. Ihmisoikeuksia, erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa parantamalla, tuetaan koko yhteiskunnan turvallisuutta ja kehitystä.

Suomi on osallistunut vuodesta 2002 Afganistaniin vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen. Kriisinhallintajoukoissa on palvellut lähes 2 000 suomalaista. Suomi on käyttänyt yli 600 miljoonaa kriisinhallintaan ja kehitysyhteistyöhön yli 600 miljoonaa euroa.

– Saavutettuihin tuloksiin ei voi olla tyytyväinen. Katseet kääntyvätkin Afganistanin sisälle. Maan lähivuosina käytävät parlamentti- ja presidentinvaalit ovat seuraava koetinkivi kansallisen demokratian ja oikeusvaltion juurtumiselle ja afgaanien oman vastuun korostamiselle, Heinäluoma arvioi ryhmäpuheessa.